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رسالة رامز جلال لوليد سليمان بعد المقلب

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
رامز جلال
رامز جلال
وقع النجم وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، ضحية حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، وسخر رامز جلال من وليد سليمان، في مقدمة برنامجه قائلًا: "النهاردة معانا وليد سليمان بطل الخشب الزان، وجايلنا بتيشرت نقاشين"، وبعد مرور أحداث المقلب، فوجئ وليد سليمان برؤية غوريلا على الجزيرة ليصاب بالرعب والخوف، محاولًا صدها بواسطة صخرة، إلى أن انتزع رامز قناعه ليكتشف اللاعب المقلب، وعليه أبدى انفعالًا شديدًا من رامز جلال بمجرد اكتشافه المقلب، وحاول الاعتداء عليه وفريق برنامجه.
وعقب الحلقة، نشر رامز جلال، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، مقاطع وصور من الحلقة، معلّقًا: "إيه العصبية دي يا حاوي؟ آخر واحد كنت أفتكره عصبي كده.. حبيبي يا وليد". كما كتبت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها على "تويتر"، معلّقةً على الحلقة: "‏‏‏‏‏اشرب تش فريش وهنجيب الدوري وش.. أنتم السابقون ونحن
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هكذا علّق محمد رمضان على مقلب رامز جلال في حلا شيحة

علّق الفنان محمد رمضان، بطريقة ساخرة، على وقوع الفنانة حلا شيحة، بطلة مسلسله الرمضاني "زلزال"، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامجه "رامز في الشلال". ونشر محمد رمضان، مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة "كوميكس" له يظهر خلاله بالشخصية التي يُجسدها "محمد حربي" في "زلزال"، ويوجه رسالة لشخصية "صافية" التي تُجسدها حلا شيحة، وتتضمن عبارة: "كان نفسي أجي ألحقك من رامز يا صافية، بس للأسف أنا مشغول بإني أرجع 300 متر بتوع أبويا".
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رامز جلال يسخر من شذى حسون: ده فخد مش دراع (فيديو)

في حلقة اليوم السبت، الثالث عشر من أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، المغنية شذى حسون أحد نجوم برنامج "ستار أكاديمي"، وفي بداية الحلقة وأثناء استقبال شذى، سخر رامز منها قائلا: "إيه الدراع ده يا شذى، إيه الخدود دي، ده مش دراع ده فخد، هنرجعك بعد المقلب على كذا حتة، الخدود لوحديها والذراع اللي شبه الفخاد دي لوحديها"، وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، دخلت شذى في نوبة من الصراخ والعويل.
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رامز في الشلال.. آسر ياسين يفسد معركة الغوريلا

في حلقة اليوم الخميس، الحادي عشر من رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنان آسر ياسين، وفي هذه الحلقة وأثناء مقلب الشلال، وانحدار القارب بين الصخور، بدأ رامز في مضايقة ياسين، وعلا صوت الممثلين بالصراخ لخلق حالة من الفزع ولإرهاب الضحية، لكن آسر ياسين لم يتأثر وانصب تركيزه على تتبع مسار القارب، معربا عن انزعاجه من مضايقات رامز، ورغم ذلك حاول الضحية إنقاذ صاحب المقلب أثناء سقوطه المتعمد من القارب، وفي مواجهة الغوريلا بدا على ياسين الثبات وعدم الخوف، ليجبر رامز على الكشف عن وجهه سريعا.
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رامز في الشلال.. تامر حبيب ينطق الشهادتين

في حلقة اليوم الأربعاء، عاشر أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، السيناريست تامر حبيب، وفي هذه الحلقة وأثناء مقلب الشلال، وانحدار القارب بين الصخور، بدأ رامز في مضايقة حبيب، وعلا صوت الممثلين بالصراخ لخلق حالة من الفزع ولإرهاب السيناريست، فبدأ تامر حبيب بالصراخ لدرجة أنه شعر باقتراب الموت منه وبدأ في ترديد الشهادتين، ورغم ذلك استمر رامز في مضايقة السيناريست، بتحركاته على القارب.
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