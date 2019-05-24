رسالة رامز جلال لوليد سليمان بعد المقلب

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

رامز جلال

وقع النجم وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، ضحية حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، وسخر رامز جلال من وليد سليمان، في مقدمة برنامجه قائلًا: "النهاردة معانا وليد سليمان بطل الخشب الزان، وجايلنا بتيشرت نقاشين"، وبعد مرور أحداث المقلب، فوجئ وليد سليمان برؤية غوريلا على الجزيرة ليصاب بالرعب والخوف، محاولًا صدها بواسطة صخرة، إلى أن انتزع رامز قناعه ليكتشف اللاعب المقلب، وعليه أبدى انفعالًا شديدًا من رامز جلال بمجرد اكتشافه المقلب، وحاول الاعتداء عليه وفريق برنامجه.

وعقب الحلقة، نشر رامز جلال، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، مقاطع وصور من الحلقة، معلّقًا: "إيه العصبية دي يا حاوي؟ آخر واحد كنت أفتكره عصبي كده.. حبيبي يا وليد". كما كتبت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها على "تويتر"، معلّقةً على الحلقة: "‏‏‏‏‏اشرب تش فريش وهنجيب الدوري وش.. أنتم السابقون ونحن