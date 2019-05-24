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«بلجاي».. قرية بالدقهلية على مائدة إفطار واحدة (صور)

تحرير:رانيا الديداموني ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١١ م
صورة من حفل الإفطار
صورة من حفل الإفطار
"البلد هتفطر مع بعض".. نظّمت قرية بلجاي التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، مائدة إفطار جماعية كبيرة وممتدة بطول الشارع الرئيسي، عامرة بخيرات الشهر الكريم، في أجواء سادتها المودة والمحبة. ضم الإفطار أكثر من 1700 شخص، في مشهد يحدث لأول مرة، وحرص أبناء القرية من رجال وأطفال على تجهيز وتنظيم المطبخ والمائدة الرمضانية، فيما عزفت النساء عن المشاركة والتزمن المنازل مكتفين بالمشاركة في دعم المائدة بما لذّ وطاب من أصناف شهية وحلوى وعصائر.
"اقترحنا تنظيم يوم إفطار جماعي، الكل مدعو فيه، لإذابة أي خلافات بين أبناء القرية في الشهر الكريم"، يقول باهي عمران، أحد المنظمين، موضحا أن الفكرة لاقت قبولًا فور اقتراحها، ودأب الجميع في تقسيم المهام بينهم بين تنظيف الشارع وتجهيزه بالإضاءة للمائدة أو إعداد الطعام.  تسابق جميع أبناء القرية في تمويل
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سامح-شكرى (1)

مصر تدين انفجار ليون الفرنسية: أعمال وحشية

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 24 مايو الجاري، الانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية، ما أسفر عن إصابة عدد المواطنين. وأعربت مصر عن تمنياتها بسرعة شفاء المصابين في هذا الهجوم الخسيس، مؤكدةً وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب فرنسا الصديقة في مواجهة تلك الأعمال الوحشية التي تستهدف الأبرياء. وأعلنت النيابة الفرنسية، الجمعة، أنها تحقق في الانفجار الذي وقع في مدينة ليون على أنه "هجوم إرهابي". وقالت متحدثة باسم النيابة الفرنسية، في تصريح لـCNN، إن القنبلة كانت طرد مفخخ وممتلئة بالمسامير.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم السبت 25 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
آلاف المصلين يرتقبون ليلة القدر بصلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص -13

حكم الاعتكاف في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء، أن الاعتكاف سنَّةٌ باتفاق، ولا يلزم إلا بالنذر، أو بالشروع فيه عند المالكية، وقال الحنفية: إنه سنَّة مؤكَّدة في العشر الأواخر من رمضان، ومستحبٌّ فيما عدا ذلك؛ بناءً على التفريق بين معنى السُّنَّة والمستحب عندهم. وأضافت الإفتاء، أنهم اختلفوا في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه، فذهب المالكية والشافعية إلى جواز الاعتكاف في أيِّ مسجدٍ من المساجد؛ لقوله تعالى: ?وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ? ؛ فقد عَمَّ اللهُ المساجدَ كلها، ولم يخص منها شيئًا، فلا دليل على تخصيص بعضها بالجواز،
احمد-الطيب (1)

الطيب: لا يحق للرجل التصرف في مال زوجته إلا برضاها

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الإسلام منع الزوج من الاقتراب من مال زوجته إلا برضاها، في حين نجد أن ذمة الزوج المالية مشمولة بحقوق للزوجة لا يمكن أن يتبرأ منها، مشيرًا إلى أن الإسلام احترم المرأة وأعطى لها ذمة مالية مستقلة. وأضاف الطيب، في برنامجه الرمضاني اليوم الجمعة: "ومن ثم فإن القوامة لا تعني سيادة الزوج وتسلطه كما يدعي البعض"، مشيرا إلى أن المرأة في الغرب بعد زواجها تحمل اسم زوجها وهذا يرفضه الإسلام احترامًا لشخصية الزوجة، لأنه يلغي اسمها وعائلتها.
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كامل الوزير يتناول الإفطار مع سائقي قطارات (صور)

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، إيفاد عدد من الفنيين والمهندسين للتدريب على الجرارات الجديدة التي تم التعاقد عليها في المصانع المنتجة للجرارات بالخارج، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالعنصر البشري من أولويات الوزارة. جاء ذلك خلال تناول وزير النقل وجبة الإفطار اليوم الأربعاء، مع عدد كبير من السائقين والفنيين والعمال بورش الفرز للسكك الحديدية. وقال الوزير إن الوزارة تعمل على نقل الخبرات والتدريب على أحدث التكنولوجيا الخاصة بالسكك الحديدية من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
عملية-جراحية

عمليات مجانية بمعهد القلب في شهر رمضان

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاءً موسعًا بمديري المستشفيات بالمحافظة لبحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، مشيرًا إلى أن الدولة تجتهد قدر المستطاع لتلبية طلبات المستشفيات سواء على مستوى تغطية الاحتياجات من الأدوات والأجهزة أو القوى البشرية بتوفير الأطباء والأخصائيين والإداريين، مؤكدًا أهمية تواجد الأطباء والأخصائيين فى أماكن عملهم بالمستشفيات وكذلك الطبيب النوبتجي لضمان تحقيق أعلى مستوى للخدمة الصحية وتلبية احتياجات وإسعاف المواطنين على الوجه الأكمل.
منتجات-البان-فى-السوبر-ماركت

أسعار الزبادي ومنتجات الألبان في رمضان

تشهد منتجات الألبان إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم، حيث تقوم الشركات بمضاعفة إنتاجها بنسب تتراوح بين 15 و50%، نظرا لزيادة الطلب عليها سواء كانت الألبان أو أنواع الزبادي المختلفة، أو الجبن، وتعد منتجات الألبان من المكونات الأساسية على مائدة الأسر خلال الشهر الكريم. وبحسب الدراسات والإحصائيات، فيصل حجم استهلاك المصريين من منتجات الألبان خلال شهر رمضان ما يقرب من نحو 100 ألف طن، بينما يبلغ حجم إنتاج مصر من اللبن السائب نحو 5 ملايين طن سنويا، كما يصل نصيب الفرد من الألبان إلى 23 كيلو جراما سنويا.
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إعلان مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان

وزَّع البنك المركزي منشورا على البنوك العاملة في مصر، وذلك من أجل تحديد مواعيد العمل الرسمية، خلال شهر رمضان، وسوف تفتح فروع البنوك أبوابها للعملاء من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، بدلا من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا في الشهور العادية، على أن تبدأ مواعيد عمل الموظفين في البنوك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا بدلا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا في الشهور العادية.
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