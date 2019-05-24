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غالبيتهم فتيات.. مصرع 19 طالبًا في حريق معهد بالهند

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي 19 طالبا غالبيتهم من الفتيات، مصرعهم في الهند، اليوم، جراء حريق اندلع بمبنى يضم معهدا تعليميا في غرب البلاد. وقال مسئول رجال الإطفاء في سورت ديباك ساثالي، وفقا لقناة "فرانس 24"، "قضى الطلاب بسبب النيران وبسبب القفز من المبنى"، مشيرًا إلى أن ما بين 50 إلى 60 طالبًا كانوا يتواجدون في المعهد الواقع في الطابق الأخير من المبنى حين اندلع الحريق. وأظهرت تسجيلات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي شبانا يقفزون من عدّة طوابق أثناء محاولاتهم الفرار من النيران المشتعلة في معهد تعليمي في مدينة سورت (ولاية غوجارات)، وسط صيحات الرعب الصادرة عن المارة.
وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة "حزين للغاية لمأساة الحريق في سورت".وفي 12 فبراير الماضي, أعلنت السلطات المحلية في العاصمة الهندية نيودلهي، مصرع 17 شخصا في حريق فندق «أربيت بالاس» الذي كان يستضيف حفل زفاف. وقالت صحيفة إنديان إكسبريس: إن «من بين القتلى امرأة
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شغب-بسجن-في-فنزويلا (3)

ارتفاع قتلى حادث سجن فنزويلا إلى 29 وإصابة 19

أعلن مسؤول فنزويلي أن 29 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب 19 شخصا آخرين، إثر اشتباكات مسلحة بين حرس أحد السجون الواقعة في ولاية بورتوجيزا، وسط البلاد، وبعض السجناء. وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية أن الحادث وقع بعد رفض سجناء كثير منهم كانوا مسلحين، دخول مسؤولين فنزويليين خشية تعرضهم للسرقة، مضيفة أن انفجارا واحدا على الأقل وقع في هذه الأثناء. وأكد مسؤول بمكتب الادعاء العام الفنزويلي، رفض ذكر اسمه، مقتل 29 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في الحادث.
شغب-بسجن-في-فنزويلا (4)

مقتل 23 نزيلا في أعمال شغب داخل سجن بفنزويلا

قُتل 23 نزيلا بعدما فتح حراس أحد السجون في فنزويلا النار لإنهاء أعمال شغب، وذلك بحسب ما أعلنته جماعة ترعى حقوق السجناء في فنزويلا. وأوردت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مرصد السجون الفنزويلية أن 18 حارسا آخر أصيبوا في حادث اليوم بسجن يقع بولاية بورتوجيزا وسط البلاد التي تبعد نحو 350 كيلومترًا عن العاصمة كاراكاس. وتتعرض فنزويلا لأزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، لا سيما بعد أن أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.
ظريف

جواد ظريف: إيران ستشهد نهاية ترامب الإرهابي

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "إرهابي". وأضاف ظريف في تصريح للمراسلين عقب لقائه المسؤولين الباكستانيين في إسلام آباد التي وصل إليها أمس الخميس في زيارة تستغرق يومين، أن إيران ستشهد نهاية ترامب ولكنه لن يشهد أبدا نهاية إيران. وتابع ظريف أنه أجرى مباحثات في إسلام آباد بشأن الإجراءات الأمريكية ضد إيران والحرب الاقتصادية والمساعي الأمريكية لممارسة الضغط الاقتصادي على إيران والذي يعد "إرهابا اقتصاديا، وسبل تصدي البلدين للاطماع التوسعية والغطرسة الإمريكية"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.
ماكرون (5)

مشروعات ماكرون الأوروبية تواجه شبح الزوال

يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون في نهاية هذا الأسبوع اختبارًا مهمًا لطموحاته لإصلاح فرنسا والدفاع عن قارة ليبرالية في انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث قد يعاني حزبه خسائر فادحة لصالح اليمين المتطرف في الاستحقاق. الرئيس الفرنسي الذي بالكاد استطاع الخروج من أزمات داخلية ضخمة تمثلت في تظاهرات السترات الصفراء، بات مشروعه السياسي مُهددًا بشكل رئيسي في المستقبل القريب، بما يمثل تهديدًا له على المستوى الداخلي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتحديدًا بعد الانتخابات البرلمانية.
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حريق (1)

انفجار اسطوانة غاز داخل مطعم فول في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق في مطعم فول وفلافل، بقرية أبو داوود التابعة لمركز الدلنجات، إثر انفجار اسطوانة الغاز الخاصة بالمطعم بسبب ماس كهربائي، وسط حالة من الرعب بين الأهالي الذين قاموا بإخماد الحريق مع الحماية المدنية، دون حدوث أي إصابات، وتم انتداب فريق من النيابة العامة بمركز الدلنجات لمعاينة الحريق لتحديد السبب الرئيسي في الحريق، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
حريق بشقة يلتهم شاب تركوه مقيد للعقاب

النيران تجتاح 4 قرى في جنوب السودان.. ومصرع 33 شخصا

قال متحدث باسم رئيس جنوب السودان، إن 33 شخصا في ولاية غرب بحر الغزال قد لقوا حتفهم، بعد أن اجتاحت النيران 4 قرى يوم الأحد. وأضاف المتحدث باسم رئيس جنوب السودان، أن النيران التى امتدت إلى القرى نجمت عن حريق غابات أججته رياح قوية. لا يزال البلد المنضم إلى الأسرة الدولية حديثا في عام 2011 بعد انفصاله عن جمهورية السودان، يعاني من ويلات الحرب الأهلية التي لا تخمد حتى تشتعل مجددًا، ولا توقع معاهدات السلام بين الأطراف المتنازعة فيها حتى يتم خرقها.
حريق-فى-الموسكى (2)

«37 ألف محل».. أماكن مرشحة لتكرار حريق الموسكي

حريق أي سوق تجاري كبير هو صدمة وخسارة كبيرتان، غير أن حريق الموسكي أمس، لم يكن محل اندهاش لدى كثيرين، لتكرار الحرائق في منطقة وسط البلد على فترات متقاربة وسيناريوهات متشابهة، يختلف فقط في ما يخلفه الحريق من أعداد الضحايا ما بين مصابين أو قتلى، إلا أن القدر كان هينًا مع أرباب حريق سوق الموسكي أمس، ولم يُخلف قتلى، بل كل من تأذى من الحريق كانوا في عداد المصابين. حريق الموسكي لن يكون الأخير وسوف يستتبعه حرائق في أسواق متفرقة، "التحرير" طرحت سؤالا على مختصين في الحماية المدنية والتخطيط، بهدف التنويه عن الأماكن المتوقع أن تطولها الحرائق مستقبلًا.
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إجلاء مليون شخص من منازلهم في الهند بسبب إعصار فاني

أجلت السلطات الهندية بولاية "أوديشا" الساحلية أكثر من مليون شخص من منازلهم، وإسكانهم في مخيمات خاصة بسبب اقتراب إعصار "فاني" الذي يجتاح الولاية. وقررت قيادة الولاية - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة، إلغاء حركة أكثر من 220 قطارا وإغلاق المطارات في عدد من المدن الكبرى بالولاية. ومن المتوقع أن تعمل القوات البحرية ووحدات خفر السواحل الهندية على مدار الساعة لتقديم المساعدة للسكان المحليين وإزالة عواقب الإعصار. ويتحرك الإعصار (فاني) فوق خليج البنغال على مسافة نحو 150 كيلومترا شمال شرقي بلدة بوري في ولاية أوديشا الشرقية.
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