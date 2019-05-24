ليلى غفران: اتجوزت 5 مرات.. وهذا اسمي الحقيقي

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م

ليلى غفران

قالت المطربة المغربية ليلى غفران، مساء اليوم الجمعة، إنها تزوجت 5 مرات وانفصلت عنهم جميعًا بسبب عدم التوافق، مضيفة خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "الجواز مش عيب ولا حرام"، لافتة إلى أنها تعتبر زواجها من المخرج آنس داعية، أكبر خطأ ارتكبته في حياتها لكونها تكبره بـ20 عامًا، متابعة: "ماكنتش شايفة أن فارق السن هيعمل مشاكل بينا بس استوعبت الموضوع بعد كده وانفصلنا"، مؤكدة أنها لم تتعرض للخيانة سوى مرة واحدة، مستطردة: "واحد من أزواجي خاني مع الشغالة، كنت نايمة وقمت فجأة قفشتهم".

وأضافت ليلى غفران: "كنت نايمة في البيت، وصحيت فجأة، وشوفته بيخوني، كان عاوز ينوع، بالمصري بيغير زيت"، موضحة أنها بمجرد كشفها لخيانته، طُلقت منه على الفور. وقالت ليلى غفران، إنها في صغرها كانت أسرتها تدعوها باسم "أحمد" لعدم اعتيادها ارتداء الفساتين واقتصار أزيائها على البناطيل، مشيرة إلى أن اسمها الحقيقي