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ليلى غفران: اتجوزت 5 مرات.. وهذا اسمي الحقيقي

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م
ليلى غفران
ليلى غفران
قالت المطربة المغربية ليلى غفران، مساء اليوم الجمعة، إنها تزوجت 5 مرات وانفصلت عنهم جميعًا بسبب عدم التوافق، مضيفة خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "الجواز مش عيب ولا حرام"، لافتة إلى أنها تعتبر زواجها من المخرج آنس داعية، أكبر خطأ ارتكبته في حياتها لكونها تكبره بـ20 عامًا، متابعة: "ماكنتش شايفة أن فارق السن هيعمل مشاكل بينا بس استوعبت الموضوع بعد كده وانفصلنا"، مؤكدة أنها لم تتعرض للخيانة سوى مرة واحدة، مستطردة: "واحد من أزواجي خاني مع الشغالة، كنت نايمة وقمت فجأة قفشتهم".
وأضافت ليلى غفران: "كنت نايمة في البيت، وصحيت فجأة، وشوفته بيخوني، كان عاوز ينوع، بالمصري بيغير زيت"، موضحة أنها بمجرد كشفها لخيانته، طُلقت منه على الفور. وقالت ليلى غفران، إنها في صغرها كانت أسرتها تدعوها باسم "أحمد" لعدم اعتيادها ارتداء الفساتين واقتصار أزيائها على البناطيل، مشيرة إلى أن اسمها الحقيقي
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تصريحات جورج وسوف.. استبدلت صديقي غير الوفي بـ«حمار»

حل النجم الغنائي الكبير جورج وسوف، ضيفا على برنامج "عايشة شو" الذى تقدمه الإعلامية عائشة عثمان، على جزءين من البرنامج، وأثناء البرنامج تحدث «أبو وديع» بكل جرأة وأدلى بالعديد من التصريحات الهامة، وبينها: 1- أفضل فترات حياتي ما بعد الخمسين، وهي الفترة التي جعلتني قريبا أكثر من الله بسبب معاناتي المرضية. 2- لم أحلم أو أتخيل أن أكون «نجم كبير» ولم أكن أنتظر كل هذه النجاحات التي حققتها، لأني لم أقدم فنا هابطا. 3- أغنية كلام الناس أخذتها من الملحن صلاح الشرنوبي «فوق البيعة» ولم أتوقع نجاحها. 4-لا يوجد خلاف بينى وبين أولادى، وأرفض أن يسلكوا طريق الفن.
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قابيل حلقة 21.. زواج محمد فراج وأمينة خليل

تبدأ الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "قابيل"، بمقابلة "سما" التي تجسدها أمينة خليل، و"آدم" الذي يجسده محمد فراج، لـ"عمر" الذي يجسده علي قاسم، والذي سيخرج لهم جوازي سفرهم للخارج، وتعجب "سما" به للغاية، وهنا يغار "آدم" ويطلب منها الزواج بحجة أنه لا يقبل أحد إعطاؤهما سكنًا لأنهما غير متزوجين، ويضغط "آدم" على "سما" حتى توافق في النهاية، ثم يقوم "عمر" بدوره، بإحضار شاهدين لإتمام زواج "سما وآدم"، وهو ما يحدث، حيث يكتبان كتابهما، ويلتقطان صورة لقسيمة الزواج.
السيناريست-مصطفى-محرم-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (2)

مصطفى محرم: أنا عاوز أشتغل.. ومفيش «نمبر وان»(حوار)

مصطفى محرم، واحد من ألمع الكتاب فى مصر، والذى صنع اسمه نجومية الكثير من الفنانين، نور الشريف، محمود عبد العزيز، غادة عبد الرازق، وغيرهم الكثير والكثير سواء فى السينما أو الدراما التليفزيونية، فإن ذكر اسمه على الفور يتذكر الجمهور أروع الأعمال الدرامية التى قدمها «لن أعيش فى جلباب أبى»، عائلة الحاج متولى، ريا وسكينة، الباطنية، زهرة وأزواجها الخمسة.. وغيرها»، فهو أحد أبرز الأقلام فى الموسم الرمضانى منذ بداية التسعينيات وحتى السنوات الأخيرة، والذى بمجرد أن ترى اسمه تعلم أنك أمام عمل يحترم عقلك، ولكن رغم النجاح الذى حققه؛ فإنه اختفى بشكل مفاجئ.
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محمد-رمضان (2)

ليلى غفران: محمد رمضان حقق نجوميته على حساب بنتي

قالت المطربة المغربية ليلى غفران، مساء اليوم الجمعة، إنها انتقدت مسلسل "ابن حلال" للفنان محمد رمضان في شهر رمضان 2014، لتطرقه إلى قصة مقتل ابنتها هبة العقاد بشكل مغلوط، مضيفة خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس": "ماكنتش عايزاهم يسردوا القصة غلط، ويطلعوا القاتل الحقيقي بريء"، مشيرة إلى تأكيد صناع العمل عدم ارتباط المسلسل بالواقع، مؤكدة أنها لا تعارض استعراض قصة ابنتها في عمل فني شرط سردها كما حدثت بالفعل.
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ليلى غفران ترد: من هو قاتل ابنتها الحقيقي؟ (فيديو)

حلت الفنانة المغربية ليلى غفران، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الجمعة، وقالت غفران، إن قاتل ابنتها هبة العقاد في عام 2009، هو محمود العيسوي، مؤكدة أن القضاء المصري قد حكم عليه بالإعدام 3 مرات، وهذا دليل على إدانته، مضيفة: "قلبي قالي محمود العيسوي هو القاتل، ودي قضية رأي عام والناس كلها كان لازم تشك وتتكلم". وردًا على سؤال مقدمة البرنامج الإعلامية بسمة وهبة، حول منحها شركة للإنتاج الفني مقابل السكوت عن قاتل ابنتها الحقيقي، قالت ليلى غفران: "ورحمة بنتي مفيش الكلام ده".
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أحمد خالد صالح بشكل مختلف في «أبو جبل»

انتهى الفنان أحمد خالد صالح من تصوير 70% من مشاهده فى مسلسله الجديد "أبو جبل" مع الفنان مصطفى شعبان، المقرر عرضه رمضان المقبل. "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، محمد دياب، مريم حسن، أحمد خالد صالح، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح. يجسد أحمد دور "فادى" يعمل محاميا، ونسيب مصطفى شعبان ويعمل تاجرا وتحدث صراعات بين العائلتين بسبب التجارة، وبعد وفاة النجم حسن حسنى تبدأ الصراعات على الميراث.
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تعرف على سر الصورة التى تجمع محمد رمضان بـ«فاندام»

نشر الفنان محمد رمضان صورة له مع النجم العالمي جان كلود فاندام، عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام»، وكتب «هل أنت جاهز؟». تلك الصورة أكدت الأخبار المتداولة خلال الفترة الماضية عن تحضير رمضان إعلانًا لإحدى شركات الاتصالات فى رمضان 2019، يجمعه بـ«فاندام»، الذي حضر إلى مصر لتصوير مشاهده في فيلم «حملة فرعون»، الذي يقوم ببطولته أحمد سعد، محمد لطفي، روبي، حمدي الميرغني، أحمد التهامي، والإيطالية مايا، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف كريم حسن بشير، إضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف.
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