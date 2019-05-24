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تصريحات ليلى غفران:فيفي عبده كانت بتديني مهدئات صيني

استضاف برنامج "شيخ الحارة" والتي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المطربة المغربية ليلى غفران، لتتحدث عن طفولتها، ومقتل ابنتها هبة العقاد في عام 2009، وأسباب اختفائها.
تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
ليلى غفران
ليلى غفران
حلت الفنانة المغربية ليلى غفران، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الجمعة، وأدلت غفران، بالعديد من التصريحات الهامة، في مقدمتها حول قاتل ابنتها هبة العقاد في عام 2009، وأكدت أنه محمود العيسوي، خاصة أن القضاء المصري حكم عليه بالإعدام 3 مرات، وهذا دليل على إدانته، مضيفة: "قلبي قالي محمود العيسوي هو القاتل، ودي قضية رأي عام والناس كلها كان لازم تشك وتتكلم". وردًا على سؤال مقدمة البرنامج بسمة وهبة، حول منحها شركة للإنتاج الفني مقابل السكوت عن قاتل ابنتها الحقيقي، قالت ليلى غفران: "ورحمة بنتي مفيش الكلام ده".
وأضافت ليلى غفران: "أنا دورت في الموضوع كتير أوي وماكنش يفرق معايا مين، المهم ياخد عقابه، أنا حضرت كل جلسات المحاكمة، وكنت بلاقي الولد بيتخن ولبسه غالي، وباباه بعد ما كان عنده عربة ليمون بقى عنده بيت، الفلوس بانت عليهم فجأة، اسألوهم هما جابوا الفلوس من فين متسألونيش أنا، مين اللي بيدعمهم ومين اللي كانوا
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قابيل حلقة 21.. زواج محمد فراج وأمينة خليل

تبدأ الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "قابيل"، بمقابلة "سما" التي تجسدها أمينة خليل، و"آدم" الذي يجسده محمد فراج، لـ"عمر" الذي يجسده علي قاسم، والذي سيخرج لهم جوازي سفرهم للخارج، وتعجب "سما" به للغاية، وهنا يغار "آدم" ويطلب منها الزواج بحجة أنه لا يقبل أحد إعطاؤهما سكنًا لأنهما غير متزوجين، ويضغط "آدم" على "سما" حتى توافق في النهاية، ثم يقوم "عمر" بدوره، بإحضار شاهدين لإتمام زواج "سما وآدم"، وهو ما يحدث، حيث يكتبان كتابهما، ويلتقطان صورة لقسيمة الزواج.
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مصطفى محرم: أنا عاوز أشتغل.. ومفيش «نمبر وان»(حوار)

مصطفى محرم، واحد من ألمع الكتاب فى مصر، والذى صنع اسمه نجومية الكثير من الفنانين، نور الشريف، محمود عبد العزيز، غادة عبد الرازق، وغيرهم الكثير والكثير سواء فى السينما أو الدراما التليفزيونية، فإن ذكر اسمه على الفور يتذكر الجمهور أروع الأعمال الدرامية التى قدمها «لن أعيش فى جلباب أبى»، عائلة الحاج متولى، ريا وسكينة، الباطنية، زهرة وأزواجها الخمسة.. وغيرها»، فهو أحد أبرز الأقلام فى الموسم الرمضانى منذ بداية التسعينيات وحتى السنوات الأخيرة، والذى بمجرد أن ترى اسمه تعلم أنك أمام عمل يحترم عقلك، ولكن رغم النجاح الذى حققه؛ فإنه اختفى بشكل مفاجئ.
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ليلى غفران: اتجوزت 5 مرات.. وهذا اسمي الحقيقي

قالت المطربة المغربية ليلى غفران، مساء اليوم الجمعة، إنها تزوجت 5 مرات وانفصلت عنهم جميعًا بسبب عدم التوافق، مضيفة خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "الجواز مش عيب ولا حرام"، لافتة إلى أنها تعتبر زواجها من المخرج آنس داعية، أكبر خطأ ارتكبته في حياتها لكونها تكبره بـ20 عامًا، متابعة: "ماكنتش شايفة أن فارق السن هيعمل مشاكل بينا بس استوعبت الموضوع بعد كده وانفصلنا"، مؤكدة أنها لم تتعرض للخيانة سوى مرة واحدة، مستطردة: "واحد من أزواجي خاني مع الشغالة، كنت نايمة وقمت فجأة قفشتهم".
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ليلى غفران: محمد رمضان حقق نجوميته على حساب بنتي

قالت المطربة المغربية ليلى غفران، مساء اليوم الجمعة، إنها انتقدت مسلسل "ابن حلال" للفنان محمد رمضان في شهر رمضان 2014، لتطرقه إلى قصة مقتل ابنتها هبة العقاد بشكل مغلوط، مضيفة خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس": "ماكنتش عايزاهم يسردوا القصة غلط، ويطلعوا القاتل الحقيقي بريء"، مشيرة إلى تأكيد صناع العمل عدم ارتباط المسلسل بالواقع، مؤكدة أنها لا تعارض استعراض قصة ابنتها في عمل فني شرط سردها كما حدثت بالفعل.
ليلى-غفران

ليلى غفران ترد: من هو قاتل ابنتها الحقيقي؟ (فيديو)

حلت الفنانة المغربية ليلى غفران، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الجمعة، وقالت غفران، إن قاتل ابنتها هبة العقاد في عام 2009، هو محمود العيسوي، مؤكدة أن القضاء المصري قد حكم عليه بالإعدام 3 مرات، وهذا دليل على إدانته، مضيفة: "قلبي قالي محمود العيسوي هو القاتل، ودي قضية رأي عام والناس كلها كان لازم تشك وتتكلم". وردًا على سؤال مقدمة البرنامج الإعلامية بسمة وهبة، حول منحها شركة للإنتاج الفني مقابل السكوت عن قاتل ابنتها الحقيقي، قالت ليلى غفران: "ورحمة بنتي مفيش الكلام ده".
وفاء-عامر-

وفاء عامر تبكي وترد على مشهدها مع محمد رمضان (فيديو)

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة للنجم محمد رمضان، مطالبة إياه الاهتمام بموهبته ومسيرته الفنية بقولها: "خد بالك من نفسك"، مضيفة خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة" عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أنها تخشى على رمضان من المحيطين به والذين يخادعونه أويجاملونه في بعض الأحيان، متابعة: "بقيت بخاف عليه من بعض الناس اللي حواليه، ممكن حد يطبله على حاجة تكون مش في مصلحته، خليك أنت الأمين على نفسك وماتسمعش كلام حد بيطبل"، وعن تلقيبه نفسه بـ"نمبر وان"، قالت إنها أخبرته بأن التاريخ هو من يحدد ذلك، متابعة: "ممكن أبقى نمبر وان بالإيرادات لكن بالتمثيل لا".
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