تصريحات ليلى غفران:فيفي عبده كانت بتديني مهدئات صيني

استضاف برنامج "شيخ الحارة" والتي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المطربة المغربية ليلى غفران، لتتحدث عن طفولتها، ومقتل ابنتها هبة العقاد في عام 2009، وأسباب اختفائها.

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

حلت الفنانة المغربية ليلى غفران، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الجمعة، وأدلت غفران، بالعديد من التصريحات الهامة، في مقدمتها حول قاتل ابنتها هبة العقاد في عام 2009، وأكدت أنه محمود العيسوي، خاصة أن القضاء المصري حكم عليه بالإعدام 3 مرات، وهذا دليل على إدانته، مضيفة: "قلبي قالي محمود العيسوي هو القاتل، ودي قضية رأي عام والناس كلها كان لازم تشك وتتكلم". وردًا على سؤال مقدمة البرنامج بسمة وهبة، حول منحها شركة للإنتاج الفني مقابل السكوت عن قاتل ابنتها الحقيقي، قالت ليلى غفران: "ورحمة بنتي مفيش الكلام ده".

وأضافت ليلى غفران: "أنا دورت في الموضوع كتير أوي وماكنش يفرق معايا مين، المهم ياخد عقابه، أنا حضرت كل جلسات المحاكمة، وكنت بلاقي الولد بيتخن ولبسه غالي، وباباه بعد ما كان عنده عربة ليمون بقى عنده بيت، الفلوس بانت عليهم فجأة، اسألوهم هما جابوا الفلوس من فين متسألونيش أنا، مين اللي بيدعمهم ومين اللي كانوا

وأضافت ليلى غفران: "أنا دورت في الموضوع كتير أوي وماكنش يفرق معايا مين، المهم ياخد عقابه، أنا حضرت كل جلسات المحاكمة، وكنت بلاقي الولد بيتخن ولبسه غالي، وباباه بعد ما كان عنده عربة ليمون بقى عنده بيت، الفلوس بانت عليهم فجأة، اسألوهم هما جابوا الفلوس من فين متسألونيش أنا، مين اللي بيدعمهم ومين اللي كانوا عايزين يخرجوه من السجن".

تابعت: "أنا لحد دلوقتي مش عارفة أعيش حياتي طبيعي، حتى الآن حاسة بألم ومش قادرة أستمتع زي الناس، ولا قادرة أغني تاني وأبقى طبيعية، أنا حتة مني مبقتش موجودة، يبقى هداري إزاي على القاتل الحقيقي؟ أنا لو كنت شاكة في حد تاني كنت هقول على طول أيًا كان مين القاتل ويغور أي حد في داهية".

وعن مسلسل "ابن حلال" عام 2014، قالت ليلى غفران، إنها انتقدت العمل لتطرقه إلى قصة مقتل ابنتها هبة العقاد بشكل مغلوط، مضيفة: "ماكنتش عايزاهم يسردوا القصة غلط، ويطلعوا القاتل الحقيقي بريء"، مشيرة إلى تأكيد صناع العمل على عدم ارتباط المسلسل بالواقع، مؤكدة أنها لا تعارض استعراض قصة ابنتها في عمل فني شرط سردها كما حدثت بالفعل، مشدّدة على أن بطل "ابن حلال" الفنان محمد رمضان، بنى نجوميته من خلال المسلسل، على حساب ابنتها هبة العقاد، لافتةً إلى أنها ترفض العمل معه، ولا تحب شخصيته.

وحول أسباب تقديم أغنية "الجرح من نصيبي" بعد مقتل ابنتها، قالت إنها عبرت من خلالها عن حزنها، مضيفة: "بعد موت ابنتي ماعرفتش أعيط، عملت الأغنية عشان أطلع فيها وجعي"، مشيرة إلى أن الملحن هاني فاروق عرض عليها فكرة الأغنية من كلمات أحمد شتا، فقررت تقديمها بعد أن نالت إعجابها، مؤكدة أنها لم تطرحها لاستعادة الأضواء، متابعة: "قدّمتها في عز نجوميتي، ودائرة الضوء انحسرت عني بعد هذا الموضوع بفترة عشان مبقاليش نفس أغني"، مستطردة أنها فشلت في تخطى حزنها حتى اليوم، وأصبحت لا تخشى الموت وإنما تعتبره فرصة للقاء ابنتها.

وقالت ليلى غفران، إن الفنانة فيفي عبده، وقفت بجانبها وقت وفاة ابنتها "هبة"، حيث كانت لا تستطيع النوم آنذاك، متابعة: "فيفي كانت بتديني مهدئات صيني في العزا لحد ما أغمى عليا.. كانت جدعة جدا وأنا بقدرها جدا وبحبها أوي.. واديتني المهدئات علشان أنام، وهي أكتر واحدة وقفت جنبي في محنة وفاة بنتي".

وأوضحت أن علاقتها بعلي عصام الدين زوج ابنتها الراحلة هبة غير مستمرة ومقطوعة بعد وفاة ابنتها بفترة طويلة، مضيفة: "أخد مجوهرات ابنتي وحاجات بتاعتي، مكانش وقته، وأنا كنت في عالم تاني، واللي عمله مش حلو"، موضحة أن ابنتها هبة كانت تشبهها كثيرا، متابعة: "حتة مني، والموت بقى بالنسبالي فرح، حاولت أخرج وأسافر، جوايا حزن كبير، وكنت عاوزة أهرب ومعرفتش، بنتي تربية 21 سنة راحت".

كما كشفت ليلى غفران، عن عدد زيجاتها الحقيقي، وقالت إنها تزوجت 5 مرات وانفصلت عنهم جميعًا بسبب عدم التوافق، مضيفة: "الجواز مش عيب ولا حرام"، لافتة إلى أنها تعتبر زواجها من المخرج آنس داعية، أكبر خطأ ارتكبته في حياتها لكونها تكبره بـ20 عامًا، متابعة: "ماكنتش شايفة أن فارق السن هيعمل مشاكل بينا بس استوعبت الموضوع بعد كده وانفصلنا"، مؤكدة أنها لم تتعرض للخيانة سوى مرة واحدة، مستطردة: "واحد من أزواجي خاني مع الشغالة، كنت نايمة وقمت فجأة قفشتهم".

وعن طفولتهات، قالت إنها في صغرها كانت أسرتها تدعوها باسم "أحمد" لعدم اعتيادها ارتداء الفساتين واقتصار أزيائها على البناطيل، مشيرة إلى أن اسمها الحقيقي ليس "ليلى" وإنما "جميلة".

ونفت ليلى غفران صحة ما تردد حول دفعها مبالغ كبيرة مقابل حذف فيديوهات قديمة لها على موقع "يوتيوب" بسبب تغير شكلها، مؤكدة أنها لا تعلم شيئًا عن تلك الشائعة، متابعة: "دفعت ثمن شهرتي حريتي وحرماني من بناتي بسبب الشغل والسفر، الفنان لما بيبقى معروف بيتحرم وبتتقيد حريته".

وتحدثت ليلى غفران، عن خلافها مع إحدى صديقاتها من الفنانات، وقالت: "هي وحشاني أوي، بس في ناس دخلت في النص، ونفسي نتكلم والست دي أنا بحبها وبحترمها جدا، هي عشرة عمري وكانت الصديقة الوحيدة اللي في حياتي، وإن شاء الله العلاقة مش هتنتهي، ناس وقوعوا بينا، وأنا بقولها أنا بحبك جدا ووحشتيني أوي، هحاول أكلمك بعد البرنامج، ولو رديتي عليا رديتي ولو مردتيش عليا هكلمك تاني".

برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي في شهر رمضان، استضافة في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة.