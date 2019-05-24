سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مقتل 23 نزيلا في أعمال شغب داخل سجن بفنزويلا

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قُتل 23 نزيلا بعدما فتح حراس أحد السجون في فنزويلا النار لإنهاء أعمال شغب، وذلك بحسب ما أعلنته جماعة ترعى حقوق السجناء في فنزويلا. وأوردت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مرصد السجون الفنزويلية أن 18 حارسا آخر أصيبوا في حادث اليوم بسجن يقع بولاية بورتوجيزا وسط البلاد التي تبعد نحو 350 كيلومترًا عن العاصمة كاراكاس. وتتعرض فنزويلا لأزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، لا سيما بعد أن أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.
وقال جوايدو إنه مستعد لتولي الرئاسة مؤقتا بدعم من القوات المسلحة تمهيدا للانتخابات، إلا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يصر على التمسك بالسلطة واتهم الولايات المتحدة بمحاولة تدبير انقلاب ضده. وفي 10 مايو الجاري، رحّب جوايدو، بفكرة التدخل العسكري الأجنبي، مؤكدا أنه مستعد لقبول تدخل عسكري أمريكي بهدف
اقرأ المزيد
شغب-بسجن-في-فنزويلا (3)

ارتفاع قتلى حادث سجن فنزويلا إلى 29 وإصابة 19

أعلن مسؤول فنزويلي أن 29 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب 19 شخصا آخرين، إثر اشتباكات مسلحة بين حرس أحد السجون الواقعة في ولاية بورتوجيزا، وسط البلاد، وبعض السجناء. وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية أن الحادث وقع بعد رفض سجناء كثير منهم كانوا مسلحين، دخول مسؤولين فنزويليين خشية تعرضهم للسرقة، مضيفة أن انفجارا واحدا على الأقل وقع في هذه الأثناء. وأكد مسؤول بمكتب الادعاء العام الفنزويلي، رفض ذكر اسمه، مقتل 29 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في الحادث.
حريق

غالبيتهم فتيات.. مصرع 19 طالبًا في حريق معهد بالهند

لقي 19 طالبا غالبيتهم من الفتيات، مصرعهم في الهند، اليوم، جراء حريق اندلع بمبنى يضم معهدا تعليميا في غرب البلاد. وقال مسئول رجال الإطفاء في سورت ديباك ساثالي، وفقا لقناة "فرانس 24"، "قضى الطلاب بسبب النيران وبسبب القفز من المبنى"، مشيرًا إلى أن ما بين 50 إلى 60 طالبًا كانوا يتواجدون في المعهد الواقع في الطابق الأخير من المبنى حين اندلع الحريق. وأظهرت تسجيلات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي شبانا يقفزون من عدّة طوابق أثناء محاولاتهم الفرار من النيران المشتعلة في معهد تعليمي في مدينة سورت (ولاية غوجارات)، وسط صيحات الرعب الصادرة عن المارة.
ظريف

جواد ظريف: إيران ستشهد نهاية ترامب الإرهابي

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "إرهابي". وأضاف ظريف في تصريح للمراسلين عقب لقائه المسؤولين الباكستانيين في إسلام آباد التي وصل إليها أمس الخميس في زيارة تستغرق يومين، أن إيران ستشهد نهاية ترامب ولكنه لن يشهد أبدا نهاية إيران. وتابع ظريف أنه أجرى مباحثات في إسلام آباد بشأن الإجراءات الأمريكية ضد إيران والحرب الاقتصادية والمساعي الأمريكية لممارسة الضغط الاقتصادي على إيران والذي يعد "إرهابا اقتصاديا، وسبل تصدي البلدين للاطماع التوسعية والغطرسة الإمريكية"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.
ماكرون (5)

مشروعات ماكرون الأوروبية تواجه شبح الزوال

يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون في نهاية هذا الأسبوع اختبارًا مهمًا لطموحاته لإصلاح فرنسا والدفاع عن قارة ليبرالية في انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث قد يعاني حزبه خسائر فادحة لصالح اليمين المتطرف في الاستحقاق. الرئيس الفرنسي الذي بالكاد استطاع الخروج من أزمات داخلية ضخمة تمثلت في تظاهرات السترات الصفراء، بات مشروعه السياسي مُهددًا بشكل رئيسي في المستقبل القريب، بما يمثل تهديدًا له على المستوى الداخلي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتحديدًا بعد الانتخابات البرلمانية.
اقرأ المزيد من الأخبار
مادورو-فنزويلا (1)

مادورو يصطاد رجال جوايدو.. تطورات صراع الحكم في فنزويلا

تواصل السلطات الفنزويلية بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو، عمليات كسر مخالب زعيم المعارضة خوان جوايدو والمعترف به من الغرب بأنه رئيسا مؤقتا للبلاد، إذ اعتقلت الاستخبارات الأربعاء، إدجار زمبرانو نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة في العاصمة كراكاس، بسبب دوره في دعم التمرد التي قاده رئيس الجمعية جوايدو، وسط استنكار من الأخير، الذي كتب على "تويتر": "نحذر شعب فنزويلا والمجتمع الدولي: النظام قام بخطف النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية.. إنهم يحاولون تدمير القوة التي تمثل جميع الفنزويليين، لكنهم لن ينجحوا في ذلك".
جوايدو وجندي من الجيش الفنزويلي

«جوايدو» يدعو للتظاهر السلمي أمام الجيش الفنزويلي

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، مؤيديه إلى التظاهر السلمي غدا السبت أمام القواعد العسكرية في البلاد لمطالبة الجيش بوقف دعمه للرئيس نيكولاس مادورو. وكتب جوايدو على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وفقا لقناة "فرانس 24" "غدا السبت سيكون تعبئة وطنية للسلام باتجاه الوحدات العسكرية الكبرى لتنضم إلى دستورنا". ويأتي ذلك غداة إحباط الجيش انقلاباً عسكريا وتأكيد ولائه للرئيس مادورو؛ وقال مادورو "نعم، نحن في خضمّ المعركة، والمعنويّات يجب أن تكون في أعلى مستوياتها لتجريد جميع الخونة من أسلحتهم، جميع الانقلابيّين".
وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

شرط وحيد.. أمريكا جاهزة للتدخل عسكريا في فنزويلا

دخلت الولايات المتحدة مجددا على خط أزمة فنزويلا التي تصاعدت مؤخرا، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن العمل العسكري "ممكن" و"مطروح على الطاولة" في البلد اللاتيني، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الأحداث الأخيرة. وقال بومبيو في تصريحات لشبكة "فوكس بيزنس"، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "كان واضحا للغاية وصادقا بشأن العمل العسكري إذا كان هذا هو المطلوب، وهذا ما ستفعله الولايات المتحدة". وأضاف بومبيو: "نحاول أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب العنف. نفضل الانتقال السلمي للسلطة".
جوايدو وجندي من الجيش الفنزويلي

انقلاب فنزويلا.. أمريكا تتدخل وانقسام في الجيش

بعد يوم من إصابة العشرات بجروح في اشتباكات في جميع أنحاء البلاد، أمس الثلاثاء، تنتظر فنزويلا موجة جديدة من المظاهرات، اليوم الأربعاء، بعد دعوة الرئيس نيكولاس مادورو، وزعيم المعارضة خوان جوايدو، مؤيديهم للخروج في مظاهرات في جميع أنحاء البلاد، وكانت دعوة جوايدو، أمس الثلاثاء، للجيش لإقالة مادورو من السلطة قد أدت إلى تصعيد الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها فنزويلا منذ فترة طويلة إلى مستوى جديد، في الوقت الذي بدأت فيه بقية دول العالم في الانحياز إلى أحد الأطراف بشكل واضح.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org