رياضة

مران الأهلي.. إصابة الشيخ ومشاركة «رمضان ومعلول»

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:١١ م
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المُقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مؤجلات الجولة الـ33 من عمر المسابقة المحلية. وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الخميس، عقب مباراة الإسماعيلي وخاض لاعبو الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الجماعي، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع لهم.
وشارك رمضان صبحي وعلي معلول، لاعبا الأهلي، في تدريبات الكرة مساء اليوم، الجمعة، كاملة، رغم مشاركتهما أساسيَين، أمس الأول، أمام الإسماعيلي خلال زمن المباراة كله. وحرص رمضان ومعلول على التواجد في التقسيمة الفنية التي أشرف عليها الجهاز الفني، بقيادة مارتن لاسارتي. وانتظم علي لطفي، حارس مرمى الأهلي، في
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فريق-الوداد-المغربي

الترجي يخطف تعادلا مثيرا من الوداد في ذهاب نهائي إفريقيا

تعادل فريق الوداد المغربي مع منافسه الترجي التونسي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في ذهاب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أدارها الحكم المصري جهاد جريشة. وافتتح التسجيل لفريق الترجي فوسيني كوليبالي في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، بينما نجح كومارا تعديل النتيجة لفريق الوداد في الدقيقة 79. وتلقى الوداد ضربة موجعة بعد أن تعرض قائده إبراهيم النقاش للطرد، إثر حصوله على الإنذار الثاني من قبل الحكم المصري، بعد تدخل عنيف على لاعب الترجي خلال أحداث الشوط الثاني.
الاهلي-وسموحة (5)

5 قرارات نارية من الأهلي في أزمة الدوري

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب بيانا ناريًا بشأن موقف النادي الأخير من تعديلات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد أن عقدت الجبلاية اجتماعًا، عصر الجمعة، برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الجبلاية مع عدد من أندية الدوري الممتاز لحل أزمة مؤجلات مباريات الدوري والذي حضره سيد عبد الحفيظ ممثلا عن النادي الأهلي، وأسفرت نتائجه عن توجيه الدعوة لـ4 أندية أطراف الأزمة، وهم: الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وتكليف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري.
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الخطيب يجتمع مع مجلس إدارته بسبب الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة لتحديد موقف النادي من جدول مباريات الدوري المعلن مؤخرًا من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم. وأعلن الأهلي خلال بيانه أمس الخميس، أنه سيعقد اجتماع مجلس إدارة لتحديد موقف النادي الرسمي من الجدول الذي وضعته لجنة المسابقات باتحاد الكرة. وبدأ الاجتماع لتحديد موقف النادي الرسمي بعد الجلسة التي عقدها محمود الخطيب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي مساء يوم الخميس لبحث موقف النادي من الجدول المعلن.
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وليد-ازارو

رحيل الخطيب.. 7 مشاهد من فوز الأهلي على الطلائع

نجح لاعبو الأهلي في تحقيق فوز قاتل على طلائع الجيش، بهدفين، مقابل هدف، في مباراة تعقدت في شوطها الثاني على المارد الأحمر، لكن الخبر السعيد لجمهور الأهلي جاء في النهاية بتوقيع الظهير التونسي المتألق علي معلول، رغم إهداره ركلة جزاء قبلها بدقائق، ليمنح فريقه 3 نقاط غالية في صراعه نحو الحفاظ على لقب الدوري. فوز الأهلي على طلائع الجيش جاء بشق الأنفس، في لقاء لم يكن يحتمل خسارة أي نقاط للفريق الأحمر، الذي يمر بحالة تذبذب فني واضحة، لكنه حمل أيضًا مشاهد لافتة جديرة بالذكر، نرصدها في السطور التالية..
وليد-ازارو-ورمضان-صبحى

الأهلي يقتنص فوزًا قاتلًا من طلائع الجيش

اقتنص فريق الأهلي فوزًا ثمينًا من نظيره طلائع الجيش، بهدفين لهدف، تقدم وليد ازارو للمارد الأحمر، وأدرك إسلام جمال هدف التعادل للطلائع، قبل أن يخطف علي معلول هدف الفوز، بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد المكس، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن بيراميدز المتصدر، في المقابل تجمد رصيد طلائع الجيش عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.
رمضان صبحى

نادر شوقي: رمضان صبحي لديه عرض إنجليزي

أكد نادر شوقي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الجونة، ووكيل رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، أنه تلقى عروضًا خارجية لضم الأخير، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال نادر في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة «صدى البلد»: «حتى الآن لم يتحدث معنا أحد من الأهلي حول تحويل الإعارة إلى بيع، هناك خطط مختلفة بالتأكيد لمصير اللاعب». وتابع: «هناك عروض بالتأكيد تلقيناها للاعب، هناك من إنجلترا ولكن لن أكشف عن الأسماء، وحتى الآن لا يوجد أي جديد عن عودة رمضان صبحي للمنتخب مرة أخرى، ولن أتوقع انضمامه من عدمه».
عمرو-انور-مدرب-شباب-الأهلي

مدرب الأهلي عن «حركة رمضونا» أمام الزمالك: أمر مشروع

علق عمرو أنور، المدير الفني لفريق مواليد 97 بالنادي الأهلي، على تصرف هشام شعبان مهاجم الفريق بعد أن وقف على الكرة خلال مباراة فريقه أمام الزمالك الأمر الذي تسبب في مشادة كبيرة بين لاعبي الفريقين، خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت في ختام مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الجمهورية، قائلًا في تصريحات خاصة لـ"التحرير": " تصرف هشام شعبان لا يدينه في أي شيء، هو لاعب كرة قدم وما حدث من الوارد أن يحدث في أي مباراة، عندما وقف هشام على الكرة لاعب الزمالك احتك به فورًا وتدخل اللاعبون لاحتواء الأزمة لكن الأمور تطورت.
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