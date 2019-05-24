مران الأهلي.. إصابة الشيخ ومشاركة «رمضان ومعلول»

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:١١ م

أحمد الشيخ

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المُقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مؤجلات الجولة الـ33 من عمر المسابقة المحلية. وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الخميس، عقب مباراة الإسماعيلي وخاض لاعبو الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الجماعي، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع لهم.

وشارك رمضان صبحي وعلي معلول، لاعبا الأهلي، في تدريبات الكرة مساء اليوم، الجمعة، كاملة، رغم مشاركتهما أساسيَين، أمس الأول، أمام الإسماعيلي خلال زمن المباراة كله. وحرص رمضان ومعلول على التواجد في التقسيمة الفنية التي أشرف عليها الجهاز الفني، بقيادة مارتن لاسارتي. وانتظم علي لطفي، حارس مرمى الأهلي، في