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ولد الغلابة 19.. عيسى وفرح يقتلان عبدالقادر وشقيقه

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م
ولد الغلابة
ولد الغلابة
شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "ولد الغلابة"، اشتعال الأحداث أكثر بموت "عبدالقادر" الذي يجسده الفنان أحمد فهيم، بداخل حجز قسم الشرطة بعد تناوله حلوى "أم على" المسمومة والتي أرسلتها له "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، مع شقيقه "عيد " والذي يُجسده الفنان مصطفى عباس، والذي تعرض هو الآخر للقتل على يد "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، حيث استدرجه لداخل شقة "فرح" من أجل مقابلة تجار المخدرات واستلام البضاعة، ومن ثم قتله وقام بنقل جثته من القاهرة إلى الصعيد لدفنه، وشهدت الحلقة تحقيقات موسعة من الشرطة في مقتل "عبدالقادر".
ويذهب "عيسى"، إلى شقيقته "صفية" والتي تُجسدها إنجى المقدم، ويعاتبها ويطلب منها أن تسامحه ويرجع يلم شمل العائلة من جديد ولكنها ترفض، بينما يطلب "صديق" والذي يُجسده إدوارد، من شقيقه "عيسى" أن يبحث له عن عمل، وتنتهى الحلقة 19 بتسليم الشرطة لـ"عيسى"، التاكسي الذي كان مسروقًا منه. وفور نهاية الحلقة، تصدر
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قابيل حلقة 21.. زواج محمد فراج وأمينة خليل

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مصطفى محرم: أنا عاوز أشتغل.. ومفيش «نمبر وان»(حوار)

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ولد الغلابة (18).. عيسى وفرح يحاولان قتل عبد القادر

شهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل «ولد الغلابة» أحداثا مشوقة، حيث أصر عبد القادر، حارس فيلا عزت الذي يجسده الفنان هادي الجيار، على أن يحصل على المبلغ الذي اتفق عليه مع عيسى الذي يجسده الفنان أحمد السقا، وفرح التى تجسدها مى عمر، بعدما تستر عليهما في قضية قتل ضاحي، الذي يجسده محمد ممدوح، وعزت، ودخل السجن بدلا منهما، وقد رفض أن ينتظر حتى يبيعا المخدرات ويعطياه حقه، وهدد بأنه سيفضحهما إذا لم يحصل على الأموال خلال 5 أيام، وهو الأمر الذي وضع عيسى وفرح فى مأزق.
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ولد الغلابة 17.. أول لقاء بين عيسى وحمزة بعد قتل قمر

بدأت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل «ولد الغلابة» بذهاب "عيد" شقيق عبدالقادر إلى إخوة "عيسى" الذي يجسده الفنان أحمد السقا، ليخبرهم بما فعله شقيقهم الأكبر و"فرح" التي تجسدها مي عمر، مع شقيقه، وأنهما من قتلا "ضاحي" الذي جسده محمد ممدوح، و"عزت" الذي جسده هادي الجيار، وحينما هاتف الأول هدده بأنه سيقتله إذا أخبر أشقاءه بشيء، وطلبت "صفية" التي تجسدها إنجي المقدم، من "صديق" الذي يجسده إدوارد، أن يلاحق الرجل، ولكن هبة مجدي قابلته لتعطله، وبعدها هاتفت عيسى وأخبرته أنها فعلت ما طلب منها، وعلى الفور تحدث عيسى مع شقيق عبدالقادر ليخبره بمكانه.
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ولد الغلابة 13.. صفية ترتب للانتقام من عيسى

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل «ولد الغلابة» عددًا من الأحداث المهمة، بدأت بذهاب شقيق عبدالقادر إلى عيسى الذي يجسده الفنان أحمد السقا، وفرح التى تجسدها الفنانة مى عمر، ليخبرهما أنه يعلم ما فعلاه، وأنهما وراء حبس شقيقه، الذي تكفل بأن يحمل هو قضية قتل عزت الذي يجسده الفنان هادي الجيار، وضاحي الذي يجسده الفنان محمد ممدوح، وفى مشهد آخر طلب صدّيق (إدوارد) من شقيقه عيسى أن يعطيه وإخوته حقه (عيسى) فى المنزل ويتركهم، وبخاصة بعد العداوة التى حدثت بينه وبين شقيقته الأخرى صفية التى تجسدها الفنانة إنجي المقدم.
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ولد الغلابة 11.. صفية تنتقم من عيسى بعد قتل ضاحي

بدأت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، بمحاولة عيسى الذي يجسده أحمد السقا، وقمر التى تجسدها مى عمر، إخفاء ملامح قتلهما ضاحي (محمد ممدوح)، وعزت «هادي الجيار)، وقاما بمسح أى آثار لهما من على السلاح، وقرر مساعد عزت أن يحمل هو القضية، ويبعد عنهما أى شبهة، وبعدها ذهب عيسى إلى مقر ضاحي، ليأخذ الفيديوهات التى صورها له الأخير وهو يتاجر فى المخدرات، وهو الأمر نفسه التى فعلته قمر، فقد بحثت عن الفلاشات الخاصة بعيسى التى كانت عند زوجها عزت.
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