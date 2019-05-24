ولد الغلابة 19.. عيسى وفرح يقتلان عبدالقادر وشقيقه

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

ولد الغلابة

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "ولد الغلابة"، اشتعال الأحداث أكثر بموت "عبدالقادر" الذي يجسده الفنان أحمد فهيم، بداخل حجز قسم الشرطة بعد تناوله حلوى "أم على" المسمومة والتي أرسلتها له "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، مع شقيقه "عيد " والذي يُجسده الفنان مصطفى عباس، والذي تعرض هو الآخر للقتل على يد "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، حيث استدرجه لداخل شقة "فرح" من أجل مقابلة تجار المخدرات واستلام البضاعة، ومن ثم قتله وقام بنقل جثته من القاهرة إلى الصعيد لدفنه، وشهدت الحلقة تحقيقات موسعة من الشرطة في مقتل "عبدالقادر".

ويذهب "عيسى"، إلى شقيقته "صفية" والتي تُجسدها إنجى المقدم، ويعاتبها ويطلب منها أن تسامحه ويرجع يلم شمل العائلة من جديد ولكنها ترفض، بينما يطلب "صديق" والذي يُجسده إدوارد، من شقيقه "عيسى" أن يبحث له عن عمل، وتنتهى الحلقة 19 بتسليم الشرطة لـ"عيسى"، التاكسي الذي كان مسروقًا منه. وفور نهاية الحلقة، تصدر