قابيل حلقة 21.. زواج محمد فراج وأمينة خليل

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

قابيل

تبدأ الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "قابيل"، بمقابلة "سما" التي تجسدها أمينة خليل، و"آدم" الذي يجسده محمد فراج، لـ"عمر" الذي يجسده علي قاسم، والذي سيخرج لهم جوازي سفرهم للخارج، وتعجب "سما" به للغاية، وهنا يغار "آدم" ويطلب منها الزواج بحجة أنه لا يقبل أحد إعطاؤهما سكنًا لأنهما غير متزوجين، ويضغط "آدم" على "سما" حتى توافق في النهاية، ثم يقوم "عمر" بدوره، بإحضار شاهدين لإتمام زواج "سما وآدم"، وهو ما يحدث، حيث يكتبان كتابهما، ويلتقطان صورة لقسيمة الزواج.

بينما يتصل "الضابط طارق" الذي يجسده محمد ممدوح، بصديقته القديمة "مي" التي تجسدها فاطمة ناصر، ويطلب منها مساعدته في جلب شقة له بالإسكندرية، لأن الشرطة باتت تعرف مكانه، وعلى الفور تأتي "مي" لمساعدة "طارق"، حيث أعطته شقتها القديمة في الإسكندرية، وبالصدفة يتواجد هناك أيضًا "آدم" و"سما" ولكنهم لم يروا بعضهم