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تصريحات جورج وسوف.. استبدلت صديقي غير الوفي بـ«حمار»

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
جورج وسوف
جورج وسوف
حل النجم الغنائي الكبير جورج وسوف، ضيفا على برنامج "عايشة شو" الذى تقدمه الإعلامية عائشة عثمان، على جزءين من البرنامج، وأثناء البرنامج تحدث «أبو وديع» بكل جرأة وأدلى بالعديد من التصريحات الهامة، وبينها: 1- أفضل فترات حياتي ما بعد الخمسين، وهي الفترة التي جعلتني قريبا أكثر من الله بسبب معاناتي المرضية. 2- لم أحلم أو أتخيل أن أكون «نجم كبير» ولم أكن أنتظر كل هذه النجاحات التي حققتها، لأني لم أقدم فنا هابطا. 3- أغنية كلام الناس أخذتها من الملحن صلاح الشرنوبي «فوق البيعة» ولم أتوقع نجاحها. 4-لا يوجد خلاف بينى وبين أولادى، وأرفض أن يسلكوا طريق الفن.
5- لا توجد مشاكل بيني وبين أصالة، وحين علمت برغبتها لزيارة سوريا قلت «تيجي وأنا المسئول عن تأمينها». 6- كان عندي صديق لما باعني، جبت حمار مكانه وسميته باسمه، وأصبحت وفيا للحمار مثلما كنت مع صديقي غير الوفي. 7-حينما أصعد المسرح أنسى أنني مريض، وطول مابتنفس هفضل أغني. 8- أرفض ظهور زوجتي للأضواء
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مسلسل-قابيل

قابيل حلقة 21.. زواج محمد فراج وأمينة خليل

تبدأ الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "قابيل"، بمقابلة "سما" التي تجسدها أمينة خليل، و"آدم" الذي يجسده محمد فراج، لـ"عمر" الذي يجسده علي قاسم، والذي سيخرج لهم جوازي سفرهم للخارج، وتعجب "سما" به للغاية، وهنا يغار "آدم" ويطلب منها الزواج بحجة أنه لا يقبل أحد إعطاؤهما سكنًا لأنهما غير متزوجين، ويضغط "آدم" على "سما" حتى توافق في النهاية، ثم يقوم "عمر" بدوره، بإحضار شاهدين لإتمام زواج "سما وآدم"، وهو ما يحدث، حيث يكتبان كتابهما، ويلتقطان صورة لقسيمة الزواج.
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مصطفى محرم: أنا عاوز أشتغل.. ومفيش «نمبر وان»(حوار)

مصطفى محرم، واحد من ألمع الكتاب فى مصر، والذى صنع اسمه نجومية الكثير من الفنانين، نور الشريف، محمود عبد العزيز، غادة عبد الرازق، وغيرهم الكثير والكثير سواء فى السينما أو الدراما التليفزيونية، فإن ذكر اسمه على الفور يتذكر الجمهور أروع الأعمال الدرامية التى قدمها «لن أعيش فى جلباب أبى»، عائلة الحاج متولى، ريا وسكينة، الباطنية، زهرة وأزواجها الخمسة.. وغيرها»، فهو أحد أبرز الأقلام فى الموسم الرمضانى منذ بداية التسعينيات وحتى السنوات الأخيرة، والذى بمجرد أن ترى اسمه تعلم أنك أمام عمل يحترم عقلك، ولكن رغم النجاح الذى حققه؛ فإنه اختفى بشكل مفاجئ.
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تصريحات ليلى غفران:فيفي عبده كانت بتديني مهدئات صيني

حلت الفنانة المغربية ليلى غفران، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الجمعة، وأدلت غفران، بالعديد من التصريحات الهامة، في مقدمتها حول قاتل ابنتها هبة العقاد في عام 2009، وأكدت أنه محمود العيسوي، خاصة أن القضاء المصري حكم عليه بالإعدام 3 مرات، وهذا دليل على إدانته، مضيفة: "قلبي قالي محمود العيسوي هو القاتل، ودي قضية رأي عام والناس كلها كان لازم تشك وتتكلم". وردًا على سؤال مقدمة البرنامج بسمة وهبة، حول منحها شركة للإنتاج الفني مقابل السكوت عن قاتل ابنتها الحقيقي، قالت ليلى غفران: "ورحمة بنتي مفيش الكلام ده".
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ابو-جبل

«أبو جبل» يتصدر الترند.. وجورج وسوف حاضر بقوة

تصدر مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، ترند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الثامنة عشرة من المسلسل، والتي لاقت ردود أفعال واسعة، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور، كما كان المطرب اللبناني جورج وسوف حاضرًا أيضًا، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا ومنها رفضه الغناء لفيروز. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، مع اقترابنا من آخر عشرة أيام في الشهر الكريم، إذ أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.
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جورج وسوف: ارتعشت من عظمة فيروز حين قابلتها أول مرة

حل المطرب الكبير جورج وسوف ضيفا على الإعلامية عايشة عثمان، فى برنامجها «عايشة شو»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، وتحدث عن بعض ذكرياته مع المطربة الكبيرة فيروز، وعن أعماله الجديدة التى يحضرها، وكشف عن موقفه من دخول أبنائه عالم الفن، وهل كان يحلم من البداية بكل هذه الشهرة والنجاح، أم أن الأمر جاءمعه صدفه، كما تحدث أيضا عن الملحن زياد رحباني، وعن الأمر الذي لو كان فعله لحاز شهرة كبيرة تجعله فى مكانه مختلفة، واحتلت تلك التصريحات تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه أبرزها:
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الرباعي: ندمت على رفض «صابر وراضي»..وفضل شاكر غرر به

استضافت الإعلامية التونسية عائشة عثمان، مواطنها الفنان صابر الرباعي في برنامجها "عايشة شو"، مساء اليوم الأربعاء، حيث كشف خلال الحلقة عن أعماله الفنية وحياته الشخصية، وقال إن أغنية «سيدي منصور» من أهم المحطات الفارقة في حياته المهنية وكانت بمثابة بداية معرفة الجمهور به، وزادت من شعبيته في الوطن العربي، مشيرًا إلى أنه ندم على تلحين أغنية «يا عروس البحر»، مضيفًا: "تمنيت عدم الإقدام على هذه الخطوة، ولو عاد بي الزمان مش هعملها، ولكنها علمتني كيفية اختيار الأغاني الخاصة بي والكلمات والألحان".
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أمير طعيمة يرد على الانتقادت لأغنية أصالة «مدينتي»

رد الشاعر الغنائي أمير طعيمة، مساء اليوم الثلاثاء، من خلال تدوينة عبر حسابه بموقع "تويتر"، على الانتقادات الموجهة لأغنية النجمة أصالة نصري، في إعلان دعائي لـ"مدينتي" السكنية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى. وكتب: "(مدينتي) من الأغاني اللي سعيد جدًا بيها وبفتخر بيها، وخدت مني ومن فريق العمل وقت طويل جدًا". من ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع فهد، ومهندس صوت هاني محروس، وكلماتها باللغة العربية الفصحى، وتقول: "أهديتني عقدا من ورد وقصائد حب وأشعار.. وحروف أسامينا الأولى المحفورة في الأشجار.. تحكي للعالم قصتنا ويظل بريق مدينتنا يتلألأ ليلا ونهارا".
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