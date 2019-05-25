تصريحات جورج وسوف.. استبدلت صديقي غير الوفي بـ«حمار»

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

جورج وسوف

حل النجم الغنائي الكبير جورج وسوف، ضيفا على برنامج "عايشة شو" الذى تقدمه الإعلامية عائشة عثمان، على جزءين من البرنامج، وأثناء البرنامج تحدث «أبو وديع» بكل جرأة وأدلى بالعديد من التصريحات الهامة، وبينها: 1- أفضل فترات حياتي ما بعد الخمسين، وهي الفترة التي جعلتني قريبا أكثر من الله بسبب معاناتي المرضية. 2- لم أحلم أو أتخيل أن أكون «نجم كبير» ولم أكن أنتظر كل هذه النجاحات التي حققتها، لأني لم أقدم فنا هابطا. 3- أغنية كلام الناس أخذتها من الملحن صلاح الشرنوبي «فوق البيعة» ولم أتوقع نجاحها. 4-لا يوجد خلاف بينى وبين أولادى، وأرفض أن يسلكوا طريق الفن.

5- لا توجد مشاكل بيني وبين أصالة، وحين علمت برغبتها لزيارة سوريا قلت «تيجي وأنا المسئول عن تأمينها». 6- كان عندي صديق لما باعني، جبت حمار مكانه وسميته باسمه، وأصبحت وفيا للحمار مثلما كنت مع صديقي غير الوفي. 7-حينما أصعد المسرح أنسى أنني مريض، وطول مابتنفس هفضل أغني. 8- أرفض ظهور زوجتي للأضواء