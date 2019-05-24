«الحرية والتغيير» بالسودان تعلن موعد الإضراب العام

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م

صورة أرشيفية

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، إضرابا في المؤسسات والشركات العامة والخاصة، في ظل تعثر الوصول إلى حل توافقي مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن المجلس السيادي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، اليوم، إنها أعلنت بداية إضراب بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية، يوم الثلاثاء المقبل. وتشدد "الحرية والتغيير" على أن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي يبقى على نقطة خلاف وحيدة، وهي تشكيل المجلس السيادي، وأنها تطالب بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.

ولفتت إلى أنه نتيجة "تباعد الموقف مع المجلس الانتقالي، تم تحويل الأمر إلى اللجان الفنية لتقريب وجهات النظر، في ظل تمسك المجلس العسكري بأغلبية عسكرية، وبرئاسة المجلس السيادي". وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا حلفاءه في التنظيمات المهنية والعمالية والحرفية والقوى السياسية والاجتماعية للتسجيل في "دفتر