سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«الحرية والتغيير» بالسودان تعلن موعد الإضراب العام

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، إضرابا في المؤسسات والشركات العامة والخاصة، في ظل تعثر الوصول إلى حل توافقي مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن المجلس السيادي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، اليوم، إنها أعلنت بداية إضراب بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية، يوم الثلاثاء المقبل. وتشدد "الحرية والتغيير" على أن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي يبقى على نقطة خلاف وحيدة، وهي تشكيل المجلس السيادي، وأنها تطالب بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.
ولفتت إلى أنه نتيجة "تباعد الموقف مع المجلس الانتقالي، تم تحويل الأمر إلى اللجان الفنية لتقريب وجهات النظر، في ظل تمسك المجلس العسكري بأغلبية عسكرية، وبرئاسة المجلس السيادي". وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا حلفاءه في التنظيمات المهنية والعمالية والحرفية والقوى السياسية والاجتماعية للتسجيل في "دفتر
اقرأ المزيد
الحرس الثوري الإيراني - أرشيفية

الجيش الأمريكي: إيران مسئولة عن هجمات خليج عمان

أعلن الجيش الأمريكي، أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات التي تعرضت لها سفن لنقل النفط في خليج عمان قبالة دولة الإمارات، ما دفع أمريكا لنشر مزيد من القوات في المنطقة. وقال الجيش الأمريكي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن المعلومات الاستخباراتية تُرجِح أن حملة إيرانية تربط بين التهديدات في المنطقة. وأوردت وكالة "رويترز" عن الأميرال مايكل جيلداي مدير الأركان المشتركة قوله: "نحن ننسب الهجوم إلى الحرس الثوري الإيراني"، مضيفا أن وزارة الدفاع الأمريكية خلصت إلى أن ألغاما لاصقة استُخدمت في الهجوم، تعود للحرس الثوري.
مفاوضات-السودان.jpg3 (6)

استمرار أزمة السودان.. عصيان مدني وانتخابات مبكرة

مفاوضات متعثرة واعتصامات ومظاهرات مستمرة، هذا هو حال السودان اليوم، بعد أسابيع على استقالة الرئيس السابق عمر البشير من منصبه، بعد ضغط من المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي، وتولى إدارة البلاد خلفا له مجلس عسكري انتقالي أعلن عن فترة انتقالية لمدة سنتين، على أن تسلم بعدها إدارة السودان لمدنيين، إلا أن هذا لم يرض قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود المظاهرات المعارضة، وطالبوا بتسليم إدارة السودان لحكومة مدنية في أقرب وقت.
نتنياهو ويوسف بن علوي

وزير خارجية عمان: إسرائيل يجب أن تكون دولة صديقة للفلسطينيين

علق وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، على الخطة الأمريكية الجديدة للسلام والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، المنتظر إعلان تفاصيلها، خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" نقلت وزارة الخارجية العمانية عدد من النقاط الهامة الواردة به عبر صفحتها على تويتر، أن بلاده تعلم جيدا أن الأمر ليس سهلا، وأن الخطة الأمريكية ستواجه مصاعب كثيرة، وترتيبات وتحضيرات ومناقشات، متابعا: "لكن كثيراً من هذه التعقيدات لها حلول.. إسرائيل وفلسطين يقعان في منطقة جغرافية واحدة.. بالتالي لا بد من أن يكون بينهما شراكات مفيدة للطرفين”
مجلس الأمن

زي انهاردة.. قرار بوقف إطلاق النار بين العرب واليهود

في مثل هذا اليوم 22 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: مجلس الأمن يصدر قراره رقم 49 الخاص بوقف إطلاق النار أثناء الحرب بين العرب واليهود. وفي عام 1176: طائفة الحشاشين تحاول اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب. وفي عام 1945: الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية.
اقرأ المزيد من الأخبار
مظاهرات-واحتجاجات-فى-السودان (2)

القبض على قتلة المتظاهرين في ساحة الاعتصام بالخرطوم

قال محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، إن الجهات الأمنية ألقت القبض على قتلة المتظاهرين في ساحة الاعتصام بالخرطوم يوم (8 رمضان). وقال "حميدتي"، خلال كلمة له، أمام حشد جماهيري، اليوم، بالخرطوم نقلته قناة "العربية.نت": إن "قتلة المتظاهرين تم اعتقالهم، وسجلوا اعترافات قضائية وسيتم عرضهم عبر الإعلام اليوم". وأضاف: "رموز النظام السابق في السجن، وستعمل الجهات الأمنية على ملاحقة الفاسدين الذين دمروا البلد، ولن نترك الهاربين وسنعيدهم إلى البلاد".
مظاهرات السودان

إراقة دماء ووقف المفاوضات.. ماذا يحدث في السودان؟

كان السودان قاب قوسين أو أدنى من التوصل لصيغة نهائية لشكل المرحلة الانتقالية، مع سير المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشكل جيد، فعلى مدى الأسبوع الجاري، تمكن الطرفان من تسوية العديد من النقاط الخلافية حول شكل الفترة الانتقالية التي ستشهدها البلاد، وتسليم قيادة البلاد لحكومة مدنية، بدلا من المجلس العسكري الذي يدير السودان منذ أن أجبر المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، عمر البشير الرئيس السوداني السابق، على التخلي عن منصبه.
مظاهرات-واحتجاجات-فى-السودان (1)

الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات في السودان

قال عضو بالمجلس العسكري السودانى، الثلاثاء، إن المجلس اتفق مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض على استمرار الفترة الانتقالية في البلاد لمدة 3 سنوات. وبحسب تصريحات الفريق ياسر العطا، فإن قوى إعلان الحرية والتغيير ستحصل على 67% من مقاعد المجلس التشريعي، والبقية للأحزاب غير المنضوية تحت لواء ذلك التحالف المعارض، بحسب «سكاي نيوز عربية». وأضاف عضو المجلس العسكري أنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن الانتقال السياسي خلال 24 ساعة.
مظاهرات-واحتجاجات-فى-السودان (2)

مقتل شخص وإصابة 10 في إطلاق نار على معتصمين بالسودان

أفادت مصادر محلية في السودان بمقتل شخص وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار على المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم. وأشارت المصادر إلى تعرض عدد من المعتصمين في شارع النيل إلى إطلاق نار حي أدت لإصابات متفاوتة، فيما شهدت الشوراع الفرعية المؤدية إلى القيادة العامة اعتداء على المواطنين بالضرب بالهروات والعصي من قبل قوات ترتدي زي "الدعم السريع". وبحسب "رويترز"، قال أطباء محليون، إن أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص في محيط الاعتصام بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم وإن بعضهم في حالة خطيرة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org