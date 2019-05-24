ترامب يتخذ قرارًا لـ«مرة واحدة» من أجل السعودية والإمارات

تحرير:وكالات ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت المضي قدما في مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن في إجراء يتجاوز الكونجرس لأن أي تأخير يمكن أن يزيد المخاطر على شركاء الولايات المتحدة في وقت يشهد اضطرابات سببتها إيران، بحسب "رويترز". وأضاف بومبيو في بيان، الجمعة،”تلك المبيعات ستدعم حلفاءنا وتعزز الاستقرار بالشرق الأوسط وتساعد هذه الدول في ردع إيران والدفاع عن نفسها في مواجهتها“، مؤكدا أن قرار تجاوز الكونجرس هو إجراء ”لمرة واحدة“.

وكانت إدارة ترمب، أعلنت أنها أبلغت الكونجرس بأنها ستتجاوزه للموافقة على بيع أسلحة للسعودية. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، دفع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ومسؤولون كبار آخرون الإدارة الأمريكية للجوء إلى بندٍ يتعلق بحالات الطوارئ في قانون الأسلحة، يُتيح لترمب منع الكونجرس من تجميد هذه المبيعات