جمال بخيت:أنا شاعر محظوظ..وهؤلاء أفضل من غنوا كلماتي

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص

جمال بخيت

قال الشاعر جمال بخيت، خلال لقائه ببرنامج "سري مش للغاية" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، مساء الجمعة، إن الفنانين علي الحجار ومدحت صالح هما أفضل من غنى تترات المسلسلات التي كتب أشعارها، وأنهما تفوقا على نفسيهما وعبرا بصدق عما يريد أن يقوله، معتبرا نفسه "شاعر محظوظ" لأن كلماته لحنها كبار الشعراء أمثال عمر خيرت في «تعرف تتكلم بلدي»، وفاروق الشرنوبي في «متغربيناش»، وأحمد الحجار في «عود»، وحلمي بكر في «بنعشق الحياة»، موضحًا أن مسلسل «السائرون نياما» له مكانة كبيرة في قلبه، حيث كتب كلمات التتر وأكثر من ثلاثين أغنية ضمن أحداثه.

وحول أغنيته «البنت المليانة»، أكد جمال بخيت أنه فكر في موضوعها منذ سنوات، حيث يرى أنها جريمة في حق "البنت المليانة" أن نشعرها أنها غير مرغوب فيها. ولفت جمال بخيت، أنه قدّم نفس معنى أغنية أم كلثوم «إن مر يوم من غير رؤياك» بأغنيته «لو مجيتيش السبت هزعل منك جدًا». وعن