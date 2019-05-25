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مصر تدين انفجار ليون الفرنسية: أعمال وحشية

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 24 مايو الجاري، الانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية، ما أسفر عن إصابة عدد المواطنين. وأعربت مصر عن تمنياتها بسرعة شفاء المصابين في هذا الهجوم الخسيس، مؤكدةً وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب فرنسا الصديقة في مواجهة تلك الأعمال الوحشية التي تستهدف الأبرياء. وأعلنت النيابة الفرنسية، الجمعة، أنها تحقق في الانفجار الذي وقع في مدينة ليون على أنه "هجوم إرهابي". وقالت متحدثة باسم النيابة الفرنسية، في تصريح لـCNN، إن القنبلة كانت طرد مفخخ وممتلئة بالمسامير.
وقالت الشرطة الفرنسية إن الانفجار أسفر عن إصابة 7 أشخاص، فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتابع ما يحدث في ليون، مضيفا أن الانفجار أسفر عن وقوع إصابات لكن لم يُسقط قتلى.من جهته، أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر أنه أمر بتعزيز الإجراءات الأمنية في الأماكن العامة بجميع أنحاء البلاد.من
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الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم السبت 25 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
آلاف المصلين يرتقبون ليلة القدر بصلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص -13

حكم الاعتكاف في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء، أن الاعتكاف سنَّةٌ باتفاق، ولا يلزم إلا بالنذر، أو بالشروع فيه عند المالكية، وقال الحنفية: إنه سنَّة مؤكَّدة في العشر الأواخر من رمضان، ومستحبٌّ فيما عدا ذلك؛ بناءً على التفريق بين معنى السُّنَّة والمستحب عندهم. وأضافت الإفتاء، أنهم اختلفوا في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه، فذهب المالكية والشافعية إلى جواز الاعتكاف في أيِّ مسجدٍ من المساجد؛ لقوله تعالى: ?وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ? ؛ فقد عَمَّ اللهُ المساجدَ كلها، ولم يخص منها شيئًا، فلا دليل على تخصيص بعضها بالجواز،
إفطار-قرية-بلجاي-في-الدقهلية‎ (3)

«بلجاي».. قرية بالدقهلية على مائدة إفطار واحدة (صور)

"البلد هتفطر مع بعض".. نظّمت قرية بلجاي التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، مائدة إفطار جماعية كبيرة وممتدة بطول الشارع الرئيسي، عامرة بخيرات الشهر الكريم، في أجواء سادتها المودة والمحبة. ضم الإفطار أكثر من 1700 شخص، في مشهد يحدث لأول مرة، وحرص أبناء القرية من رجال وأطفال على تجهيز وتنظيم المطبخ والمائدة الرمضانية، فيما عزفت النساء عن المشاركة والتزمن المنازل مكتفين بالمشاركة في دعم المائدة بما لذّ وطاب من أصناف شهية وحلوى وعصائر.
احمد-الطيب (1)

الطيب: لا يحق للرجل التصرف في مال زوجته إلا برضاها

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الإسلام منع الزوج من الاقتراب من مال زوجته إلا برضاها، في حين نجد أن ذمة الزوج المالية مشمولة بحقوق للزوجة لا يمكن أن يتبرأ منها، مشيرًا إلى أن الإسلام احترم المرأة وأعطى لها ذمة مالية مستقلة. وأضاف الطيب، في برنامجه الرمضاني اليوم الجمعة: "ومن ثم فإن القوامة لا تعني سيادة الزوج وتسلطه كما يدعي البعض"، مشيرا إلى أن المرأة في الغرب بعد زواجها تحمل اسم زوجها وهذا يرفضه الإسلام احترامًا لشخصية الزوجة، لأنه يلغي اسمها وعائلتها.
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حريق (1)

انفجار اسطوانة غاز داخل مطعم فول في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق في مطعم فول وفلافل، بقرية أبو داوود التابعة لمركز الدلنجات، إثر انفجار اسطوانة الغاز الخاصة بالمطعم بسبب ماس كهربائي، وسط حالة من الرعب بين الأهالي الذين قاموا بإخماد الحريق مع الحماية المدنية، دون حدوث أي إصابات، وتم انتداب فريق من النيابة العامة بمركز الدلنجات لمعاينة الحريق لتحديد السبب الرئيسي في الحريق، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
قصف سوريا

دمشق تُعلن التصدي لأهداف إسرائيلية قرب العاصمة

شهد محيط العاصمة دمشق، الجمعة، دوي انفجار، حيث أن دفاعات الجيش الجوية استهدفت "أجساما مضيئة" قادمة من اتجاه إسرائيل، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا". وتبين أن الدفاعات الجوية في الجيش السوري استطاعت أن تسقط عددا من الأجسام القادمة من إسرائيل. وأوضح مصدر عسكري سوري أن وسائط الدفاع الجوي اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها، بحسب "سكاي نيوز". وكانت أطراف بلدة يلدا بريف دمشق قد شهدت العثور على كميات من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ أمريكية من صنع إسرائيلي، في إطار عمليات الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب.
أنجيلا-ميركل

ميركل تُطلّق السياسة: لست متاحة لمنصب جديد

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "طلاقها السياسة" بعد مغادرتها منصب "المستشارة" بحلول 2021، سواء في الاتحاد الأوروبي أو خارجه. وقالت ميركل في تصريح خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، ردّاً على سؤال عن مشاريعها المستقبلية: "لستُ متاحة لتولّي أي تفويض سياسي جديد، بغضّ النظر عن مكانه، وهذا ينطبق أيضا على أوروبا"، بحسب "الوكالة الألمانية". وضعت ميركل بهذا التصريح حدًّا لتكهّنات سرت إثر مقابلة أجرتها معها صحيفة "سودويتش تسايتونج" الألمانية، الأربعاء ووردت خلالها عبارة رأى فيها البعض طموحات أوروبية لأقوى امرأة في أوروبا.
البرلمان-الأوروبي (2)

تفاصيل ونظام الاقتراع في انتخابات البرلمان الأوروبي

فترة عصيبة يمر بها الاتحاد الأوروبي خاصة مع تعقد أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، وتصاعد قوة الأحزاب اليمينية في العديد من البلدان الأوروبية، وهو ما ينعكس على انتخابات البرلمان الأوروبي والتي ستعقد في الفترة من الثالث والعشرين حتى السادس والعشرين من شهر مايو الجاري، وسيدلي نحو 427 مليون شخص، من دول الاتحاد الثماني والعشرين بأصواتهم لانتخاب 751 عضوا سيستمرون في منصبهم لمدة خمس سنوات، سيعملون خلالها على مناقشة وتمرير التشريعات في القارة العجوز.
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