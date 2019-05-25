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ارتفاع قتلى حادث سجن فنزويلا إلى 29 وإصابة 19

تحرير:وكالات ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلن مسؤول فنزويلي أن 29 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب 19 شخصا آخرين، إثر اشتباكات مسلحة بين حرس أحد السجون الواقعة في ولاية بورتوجيزا، وسط البلاد، وبعض السجناء. وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية أن الحادث وقع بعد رفض سجناء كثير منهم كانوا مسلحين، دخول مسؤولين فنزويليين خشية تعرضهم للسرقة، مضيفة أن انفجارا واحدا على الأقل وقع في هذه الأثناء. وأكد مسؤول بمكتب الادعاء العام الفنزويلي، رفض ذكر اسمه، مقتل 29 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في الحادث.
كانت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، قد أوردت، اليوم الجمعة، عن مرصد السجون الفنزويلية، مقتل 23 نزيلا بعدما فتح حراس أحد السجون النار لإنهاء أعمال شغب، وإصابة 18 حارسا آخر، بسجن يقع بولاية بورتوجيزا وسط البلاد التي تبعد نحو 350 كيلومترًا عن العاصمة كاراكاس.وتتعرض فنزويلا لأزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة،
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مقتل 23 نزيلا في أعمال شغب داخل سجن بفنزويلا

قُتل 23 نزيلا بعدما فتح حراس أحد السجون في فنزويلا النار لإنهاء أعمال شغب، وذلك بحسب ما أعلنته جماعة ترعى حقوق السجناء في فنزويلا. وأوردت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مرصد السجون الفنزويلية أن 18 حارسا آخر أصيبوا في حادث اليوم بسجن يقع بولاية بورتوجيزا وسط البلاد التي تبعد نحو 350 كيلومترًا عن العاصمة كاراكاس. وتتعرض فنزويلا لأزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، لا سيما بعد أن أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.
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غالبيتهم فتيات.. مصرع 19 طالبًا في حريق معهد بالهند

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جواد ظريف: إيران ستشهد نهاية ترامب الإرهابي

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "إرهابي". وأضاف ظريف في تصريح للمراسلين عقب لقائه المسؤولين الباكستانيين في إسلام آباد التي وصل إليها أمس الخميس في زيارة تستغرق يومين، أن إيران ستشهد نهاية ترامب ولكنه لن يشهد أبدا نهاية إيران. وتابع ظريف أنه أجرى مباحثات في إسلام آباد بشأن الإجراءات الأمريكية ضد إيران والحرب الاقتصادية والمساعي الأمريكية لممارسة الضغط الاقتصادي على إيران والذي يعد "إرهابا اقتصاديا، وسبل تصدي البلدين للاطماع التوسعية والغطرسة الإمريكية"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.
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مشروعات ماكرون الأوروبية تواجه شبح الزوال

يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون في نهاية هذا الأسبوع اختبارًا مهمًا لطموحاته لإصلاح فرنسا والدفاع عن قارة ليبرالية في انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث قد يعاني حزبه خسائر فادحة لصالح اليمين المتطرف في الاستحقاق. الرئيس الفرنسي الذي بالكاد استطاع الخروج من أزمات داخلية ضخمة تمثلت في تظاهرات السترات الصفراء، بات مشروعه السياسي مُهددًا بشكل رئيسي في المستقبل القريب، بما يمثل تهديدًا له على المستوى الداخلي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتحديدًا بعد الانتخابات البرلمانية.
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ترامب يدعم إسرائيل 100% ويحذر غزة: «مزيد من البؤس»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل تحظى بالدعم الكامل من الولايات المتحدة، وذلك بعدما قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية قطاع غزة ردًّا على إطلاق صواريخ من قبَله. وقال ترامب، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الإثنين: "مرة جديدة تواجه إسرائيل وابلًا من الهجمات الصاروخية القاتلة من جانب حركتي حماس والجهاد الإسلامي الإرهابيتين، ونحن ندعم إسرائيل 100% في دفاعها عن مواطنيها".
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زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة لاختبار صواريخه

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البيت الأبيض: نعلم ونراقب تحركات بيونج يانج

قالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة على عِلم وتراقب بجدية نشاطات وتحركات كوريا الشمالية الأخيرة بعد إعلان كوريا الجنوبية أن بيونج يانج أطلقت صواريخ قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان. وأضافت ساندرز، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية: "نحن على علم بالإجراءات التي اتخذتها كوريا الشمالية الليلة، وسنستمر في مراقبة (الوضع) وفقا للضرورة". كان الجيش الكوري الجنوبي أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى من ساحلها الشرقي في أول عملية إطلاق صواريخ منذ 2017، مع تصعيدها الضغط على الولايات المتحدة.
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واشنطن تلوح بعقوبات على أي جهة تساعد إيران نوويا

لوحت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات ضد أي جهة تعمل على مساعدة إيران في توسيع مفاعل بوشهر النووي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، طالبت وزارة الخارجية الأمريكية النظام الإيراني بوقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم. وأكدت الإدارة الأمريكية أنها لن تسمح لإيران بنقل فائض الماء الثقيل المستخدم في تخصيب اليورانيوم لمبادلته باليورانيوم الطبيعي. وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن فيلق القدس يقود حملات إيران الإرهابية، في جميع أنحاء العالم، وفقا لـ«سكاي نيوز».
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