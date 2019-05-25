رياضة

الترجي يخطف تعادلا مثيرا من الوداد في ذهاب نهائي إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ ص
الوداد المغربي
الوداد المغربي
تعادل فريق الوداد المغربي مع منافسه الترجي التونسي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في ذهاب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أدارها الحكم المصري جهاد جريشة. وافتتح التسجيل لفريق الترجي فوسيني كوليبالي في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، بينما نجح كومارا تعديل النتيجة لفريق الوداد في الدقيقة 79. وتلقى الوداد ضربة موجعة بعد أن تعرض قائده إبراهيم النقاش للطرد، إثر حصوله على الإنذار الثاني من قبل الحكم المصري، بعد تدخل عنيف على لاعب الترجي خلال أحداث الشوط الثاني.
المباراة شهدت إثارة كبيرة من جانب الفريقين بالإضافة إلى القرارات التحكيمية التي اعترض عليها لاعبو الوداد المغربي بعد الرجوع لتقنية الفيديو التي أسفرت عن إلغاء هدف للفريق المغربي بسبب لمسة يد على إسماعيل الحداد لاعب الوداد، ورفض احتساب ركلة جزاء للفريق المغربي بعد أن أثبت الـVAR أن الكرة اصطدمت بصدر
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برشلونة ومانشستر يونايتد (1)

نهائي الكأس.. برشلونة يبحث عن لقبه المفضل ضد فالنسيا

يحتضن ملعب بينتو فيامارين، معقل ريال بيتيس، اليوم السبت، نهائي النسخة رقم 117 من كأس ملك إسبانيا، وذلك عندما يواجه برشلونة حامل اللقب، نظيره فالنسيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً. ويملك برشلونة تاريخًا كبيرًا مع تلك البطولة، إذ يحمل الرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بلقبها بواقع 30 مرة، آخرها الموسم الماضي، وحل العملاق الكتالوني في مركز الوصافة 10 مرات من قبل، آخرها في عام 2014 أمام ريال مدريد، وبدوره توج فالنسيا باللقب 7 مرات آخرها عام 2008، وحل وصيفًا 9 مرات، آخرها في عام 1995، أمام ديبورتيفو لاكورونيا.
راموس

مفاجأة.. راموس يدرس الرحيل عن ريال مدريد

يبدو أن المستقبل ليس واضحًا بالنسبة للمدافع الإسباني سيرجيو راموس، إذ يفكر قائد ريال مدريد في الرحيل عن صفوف الملكي هذا الصيف. وعانى المرينجي من الموسم الأسوأ له في الألفية الجديدة هذا الموسم، الأمر الذي دفعه للتفكير في مستقبله فاتحًا أمام عينيه جميع الاختيارات. وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راموس يدرس وضعه الحالي بدقة، إذ ربما يفضل الانتقال إلى دور أوروبي آخر، مع ترقب كل من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لوضعه، ودائمًا كان رأي راموس هو رفض الرحيل، إلا أن الوضع تغير حاليا ولم يعد يعرف ما ينتظره في المستقبل.
ميسي‎

للمرة السادسة.. ميسي يتوج بالحذاء الذهبي

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وسجل ميسي هذا الموسم 36 هدفًا في 34 مباراة خاضها في الدوري الإسباني، ليتفوق على أقرب ملاحقيه النجم الفرنسي لفريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بثلاثة أهداف، وكان لزامًا على مبابي تسجيل 5 أهداف أمام ريمس، أمس، في الدوري الفرنسي لتخطي ميسي، إلا أنه لم يسجل سوى هدف وحيد في خسارة فريقه بنتيجة 3-1، ليتوج ميسي بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، وللمرة الـ11 على التوالي يتوج بالجائزة لاعب من الدوري الإسباني.
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الترجي ‎ (2)

الوداد VS الترجي.. بين فك العقدة والدفاع عن اللقب

يتطلع الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي للاقتراب خطوة مهمة نحو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لموسم 2018- 2019، عندما يلتقيان اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ11.59 مساءً، بقيادة الحكم الدولي المونديالي جهاد جريشة، بمركب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، في ذهاب نهائي المسابقة القارية، ويسعى الفريقان المتوجان باللقب في آخر نسختين للبطولة، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، حتى يسهلا من مهمتهما قبل خوض العودة بالملعب الأولمبي في رادس، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (1)

أرقام من هزيمة الزمالك أمام نهضة بركان

تلقى نادي الزمالك أول هزيمة له على الأراضي المغربية، منذ أن سقط قبل 3 سنوات أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وخسر الزمالك أمام نهضة بركان المغربي، بهدف في الدقيقة 94، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، التي أدارها الحكم الزامبي جاني سيكازوي، على الملعب البلدي ببركان، ويمتلك الزمالك سجلًا حافلًا أمام الأندية المغربية، حيث خاض 18 مباراة، لم يخسر سوى 3 مرات، الأولى كانت أمام الجيش الملكي عام 1985، والثانية أمام الوداد المغربي عام 2016، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام نهضة بركان.
الترجي ‎ (1)

حكم مصري يقترب من إدارة نهائي دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية مغربية عن أن الحكم المصري جهاد جريشة، دخل في قائمة المرشحين لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي ونظيره الوداد البيضاوي المغربي، حيث أشار موقع «le 360 sport» المغربي، إلى أن هناك نية لدى لجنة التحكيم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لتعيين جهاد جريشة والإثيوبي باملاك تيسيما، لإدارة مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا. وأوضح الموقع أن الجنوب إفريقي فيكتور جوميز أدار إياب نصف النهائي بين مازيمبي والترجي، وهو الأمر الذي يجعل حظوظه صعبة وضئيلة للوجود في إحدى مباراتي النهائي.
الاهلى-وصن-داونز-تصوير-سامح-ابو-حسن‎ (2)

كيف تغلب الوداد على قاهر الأهلي في إفريقيا؟

بعد مباراة مليئة بالإثارة والفرص المهدرة، تأهل فريق الوداد الرياضي المغربي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل السلبي، مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن إياب نصف نهائي المسابقة القارية، مستفيدًا من فوزه في مواجهة الذهاب بهدفين لهدف، ليتأهل وداد الأمة إلى النهائي للمرة الثانية خلال آخر 3 سنوات، ويضرب موعدًا مع الترجي التونسي الذي تأهل على حساب مازيمبي الكونغولي، في نهائي عربي للمرة الثالثة على التوالي.
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