رياضة

رئيس نادي سموحة يتضامن مع الأهلي في أزمة الدوري

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ ص
فرج عامر
فرج عامر
أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن تضامنه مع موقف مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد أن قرر عدم خوض أي مباريات في مسابقة الدوري المصري إلا بعد انتهاء جميع مؤجلات المسابقة المحلية، وحفظ حق النادي الأهلي في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم، وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «متضامنين مع الاهلي وملتزمين بما جاء ببيانه». ووجه اتحاد الكرة الدعوة لـ4 أندية أطراف الأزمة، وهم: الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود.
واتخذ مجلس إدارة الأهلي قرارات عدة تمثلت في: - عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لجميع الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ34 للدوري. - الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء
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نهائي الكأس.. برشلونة يبحث عن لقبه المفضل ضد فالنسيا

يحتضن ملعب بينتو فيامارين، معقل ريال بيتيس، اليوم السبت، نهائي النسخة رقم 117 من كأس ملك إسبانيا، وذلك عندما يواجه برشلونة حامل اللقب، نظيره فالنسيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً. ويملك برشلونة تاريخًا كبيرًا مع تلك البطولة، إذ يحمل الرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بلقبها بواقع 30 مرة، آخرها الموسم الماضي، وحل العملاق الكتالوني في مركز الوصافة 10 مرات من قبل، آخرها في عام 2014 أمام ريال مدريد، وبدوره توج فالنسيا باللقب 7 مرات آخرها عام 2008، وحل وصيفًا 9 مرات، آخرها في عام 1995، أمام ديبورتيفو لاكورونيا.
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مفاجأة.. راموس يدرس الرحيل عن ريال مدريد

يبدو أن المستقبل ليس واضحًا بالنسبة للمدافع الإسباني سيرجيو راموس، إذ يفكر قائد ريال مدريد في الرحيل عن صفوف الملكي هذا الصيف. وعانى المرينجي من الموسم الأسوأ له في الألفية الجديدة هذا الموسم، الأمر الذي دفعه للتفكير في مستقبله فاتحًا أمام عينيه جميع الاختيارات. وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راموس يدرس وضعه الحالي بدقة، إذ ربما يفضل الانتقال إلى دور أوروبي آخر، مع ترقب كل من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لوضعه، ودائمًا كان رأي راموس هو رفض الرحيل، إلا أن الوضع تغير حاليا ولم يعد يعرف ما ينتظره في المستقبل.
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للمرة السادسة.. ميسي يتوج بالحذاء الذهبي

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عصام عبد الفتاح

رئيس لجنة الحكام يفتح النار على مسؤولي الأندية

قدم عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، التهنئة للحكمين أمين عمر ومحمد الصباحي على ما وصفه بالأداء والإدارة الرائعة لمباراتي الأهلي وسموحة والداخلية والزمالك، وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركز مراد على إذاعة راديو هيتس: "كلا الحكمين أدارا باحترافية اللقاء الذي خول له وسط أجواء من الكراهية والتعصب ليس صادرة فقط من الجماهير بل من مسؤولي الأندية أنفسهم الذين لا يصلحون لأن يعملوا بالوسط الرياضي وسط هذه الأفعال والأقوال التي تصدر عنهم".
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ميدو عن أزمة الأهلي ضد سموحة: الحكم المصري مظلوم

علق أحمد حسام (ميدو)، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، على مباراة الأهلي أمام نظيره سموحة، التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر منافسات الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو دا سيلفا، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، وقال ميدو: «الحكم المصري مظلوم لأنه إذا أخطأ امام الزمالك والأهلي فلن يحكم لهذه الفرق لفترات طويلة كما حدث في السابق، ومباريات الزمالك والأهلي هي التي تبرز الحكم وتساعده في الدخول أو البقاء في القائمة الدولية».
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تعليق ناري من ميدو عن أزمة الأهلي ضد سموحة

هاجم أحمد حسام (ميدو)، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، المنظومة الإعلامية للكرة المصرية، وذلك بعد احتساب 7 دقائق في نهاية الشوط الثاني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره سموحة، التي أُقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر منافسات الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو دا سيلفا، وقال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هل يعطي الحكم 33 دقيقة وقت بدل ضائع؟؟ هذا القانون موجود في كرة السلة فقط».
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بعد هدف الأهلي.. ميدو يتهم لاعبي سموحة بإضاعة الوقت

تحدث أحمد حسام (ميدو) نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، عن أزمة التحكيم والوقت بدل الضائع في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره سموحة، التي أُقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر منافسات الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو دا سيلفا، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، وقال ميدو: «مباراة الأهلي وسموحة بالأمس تم استعراض كل مشاكل الدوري المصري بها».
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