في مثل هذا اليوم.. انسحبت إسرائيل من مدينة العريش

تحرير:محمد عودة ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

توقيع معاهدة كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم 25 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1979: انسحبت إسرائيل من مدينة العريش وأعادتها إلى مصر بموجب معاهدة كامب ديفيد. وفي عام 1921: مظاهرات دامية في الإسكندرية بعد خطاب سعد زغلول تجبر وزارة عدلي يكن على الاستقالة. وفي عام 1805: نابليون بونابرت يتوج نفسه ملكاً على إيطاليا. وفي عام 1810: إعلان استقلال الأرجنتين. وفي عام 1909: القوات الفرنسية تحتل جنوب المغرب.

وفي عام 1969: جعفر نميري يقوم بانقلاب أسماه ثورة مايو على حكومة محمد أحمد محجوب واستمر يحكم السودان حتي انقلب عليه الجيش في أبريل 1985.وفي عام 1882: قنصلا بريطانيا وفرنسا في مصر يقدمان مذكرة يطلبان فيها بإبعاد أحمد عرابي عن مصر مع بقاء رتبته ومرتبه وإرسال علي باشا فهمي وعبد العال باشا حلمي إلى الأرياف