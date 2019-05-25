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في مثل هذا اليوم.. انسحبت إسرائيل من مدينة العريش

تحرير:محمد عودة ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
توقيع معاهدة كامب ديفيد
توقيع معاهدة كامب ديفيد
في مثل هذا اليوم 25 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1979: انسحبت إسرائيل من مدينة العريش وأعادتها إلى مصر بموجب معاهدة كامب ديفيد. وفي عام 1921: مظاهرات دامية في الإسكندرية بعد خطاب سعد زغلول تجبر وزارة عدلي يكن على الاستقالة. وفي عام 1805: نابليون بونابرت يتوج نفسه ملكاً على إيطاليا. وفي عام 1810: إعلان استقلال الأرجنتين. وفي عام 1909: القوات الفرنسية تحتل جنوب المغرب.
وفي عام 1969: جعفر نميري يقوم بانقلاب أسماه ثورة مايو على حكومة محمد أحمد محجوب واستمر يحكم السودان حتي انقلب عليه الجيش في أبريل 1985.وفي عام 1882: قنصلا بريطانيا وفرنسا في مصر يقدمان مذكرة يطلبان فيها بإبعاد أحمد عرابي عن مصر مع بقاء رتبته ومرتبه وإرسال علي باشا فهمي وعبد العال باشا حلمي إلى الأرياف
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الصودا في الحر

المشروبات الغازية..5 أخطاء تجنبها في الموجة الحارة

مع وجود الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد اليوم الخميس، تبدأ المخاوف حول الإصابة بضربات الشمس أو التشنجات أو الإغماءات وتشغل بال الجميع، وعلى الجانب الآخر تجد الكثير يمزح على منصات التواصل الاجتماعي على سبيل المثال "الشمس هتنزل الأيام الجاية على الأرض" دون دراية كاملة بضرورة الاستعداد والبعد عما يزيد درجات الحرارة، إذ توجد بعض الأشياء التي يجب تجنبها في مثل هذه الأيام، ومنها الحصول على المياه التي تحتاجها من المشروبات الغازية وغيرها من الأشياء التي نقع بها وتسبب زيادة شعورنا بالحر.
كويكب-يقترب-من الارض

البحوث الفلكية: السبت كويكب ضخم يقترب من الأرض

أصدر معهد البحوث الفلكية، اليوم الخميس، بيانا يقول فيه، إن كويكب ضخم سيقترب من الأرض لكن بشكل آمن، ويصل إلى أقرب نقطة له من الأرض، مساء بعد غد السبت، وهو الكويكب 1999 KW4، الذي تم اكتشافه في عام 1999، وتم تصنيفه على إنه من الصخور الفضائية الضخمة وتم حساب مدارة بدقة، إذ أنه خلال اقترابه من الأرض سيمر الكويكب على مسافة آمنة تبلغ حوالى 5 ملايين كيلومتر، أي سوف يكون على مسافة من الأرض تبلغ 13.5 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وإنه برغم ضخامته لا يمثل أي خطورة على الأرض.
ارتفاع-درجات-الحرارة (1)

كل ما تريد معرفته عن تأثير الحرارة على جسم الإنسان

يتسبب التغير المناخي في طول مدة فصل الصيف، ومن ثم ارتفاع درجة الحرارة والسخونة في العديد من الأماكن على الكوكب، حيث تبين أن شهر مايو من هذا العام هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق للقاهرة، لتصبح أسخن منطقة على كوكب الكرة الأرضية. مع وجود مزيد من موجات الحرارة في الأفق، وموجة كبيرة تجتاح حاليًا جزءا كبيرا من مصر، فإن خطر المشكلات الصحية المرتبطة بالحرارة في ارتفاع أيضًا. استنفاد الحرارة هو رد فعل شائع نسبيًا للحرارة الشديدة، ويمكن أن تشمل أعراضا مثل الدوخة والصداع والإغماء. تُعالج عادة بالاستراحة في مكان بارد وشرب المياه بكثرة.
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محمد-حسنى-مبارك (2)

في مثل هذا اليوم.. ولد الرئيس الأسبق حسني مبارك

في مثل هذا اليوم 4 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1928: ولد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وفي عام 2008: إضراب عام في مصر ضد الفساد والاستجابه إليه محدوده. وفي عام 1994: اسحاق رابين وياسر عرفات يوقعان اتفاقية سلام تمنح الفلسطينيين السلطة على قطاع غزة وأريحا. وفي عام 1990: البحرية الإسرائيلية تطلق النار على يخت الملك حسين في خليج العقبة.
حرية الصحافة - تعبيرية

الاحتفال باليوم العالمي للتعبير وحرية الصحافة

في مثل هذا اليوم 3 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: فى هذا اليوم من كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعبير وحرية الصحافة. في عام 633: وقوع معركة الولجة بين الفرس والمسلمين بقيادة خالد بن الوليد، وقد وقعت أحداثها في مكان يمسى الولجة في العراق ولذا سيمت المعركة باسم المكان، وقد انتهت بانتصار المسلمين. وفي عام 1494: المستكشف كريستوفر كولومبوس يكتشف جامايكا.
ليوناردو دافنشي

في مثل هذا اليوم.. توفي ليوناردو دافينشي

في مثل هذا اليوم 2 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1519: توفي الرسام الإيطالي ليوناردو دافينشي. وفي عام 1953: تم تنصيب الملك حسين ملكا على الأردن ليتولى الحكم رسميا بعد أبيه الملك طلال بن عبد الله الذي تنازل عن العرش في 11 أغسطس 1952 بسبب المرض. وفي عام 1813: نابليون بونابرت يهزم القوات الروسية والبروسية. وفي عام 1951: تأميم النفط الإيراني.
انسحاب إسرائيل من سيناء - أرشيفية

في مثل هذا اليوم.. انسحبت إسرائيل بالكامل من سيناء

في مثل هذا اليوم 25 أبريل، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في مثل هذا اليوم من كل عام تحتفل مصر بعيد تحرير سيناء، حيث إنه في عام 1982، انسحبت إسرائيل بالكامل من سيناء حسب اتفاقية كامب ديفيد. وفي عام 1979: التصديق على وثائق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. في عام 1792: تم وضع نشيد الثورة الفرنسية المارسيلييز.
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