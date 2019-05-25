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رسميا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصري

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ ص
البصل
البصل
أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع الحظر السعودي عن البصل المصري، وذلك بعد مفاوضات متميزة قام بها الحجر الزراعي المصري مع نظيره السعودي. جاء ذلك بعد الزيارة الأخيرة التى أجراها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى المملكة العربية السعودية، الشهر الماضي، على رأس وفد رسمي، لحل هذه الأزمة. وجاءت نتيجة الزيارة بثمارها في القرار الذي أصدره وزير الزراعة والبيئة والمياه السعودي برفع الحظر عن صادرات مصر من البصل، كما جاء القرار السعودي في إطار العلاقات الطيبة والمتميزة بين البلدين الشقيقين.
وفى يناير الماضى، فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالمملكة العربية السعودية، حظرًا مؤقتًا على استيراد البصل من جمهورية مصر العربية.وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي، أن الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عينات البصل الواردة
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طقس (3)

انكسار الموجة الحارة.. انخفاض الحرارة 6 درجات اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة شمالا ليسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على بعض المناطق كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
سامح-شكرى (1)

مصر تدين انفجار ليون الفرنسية: أعمال وحشية

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 24 مايو الجاري، الانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية، ما أسفر عن إصابة عدد المواطنين. وأعربت مصر عن تمنياتها بسرعة شفاء المصابين في هذا الهجوم الخسيس، مؤكدةً وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب فرنسا الصديقة في مواجهة تلك الأعمال الوحشية التي تستهدف الأبرياء. وأعلنت النيابة الفرنسية، الجمعة، أنها تحقق في الانفجار الذي وقع في مدينة ليون على أنه "هجوم إرهابي". وقالت متحدثة باسم النيابة الفرنسية، في تصريح لـCNN، إن القنبلة كانت طرد مفخخ وممتلئة بالمسامير.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم السبت 25 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
آلاف المصلين يرتقبون ليلة القدر بصلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص -13

حكم الاعتكاف في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء، أن الاعتكاف سنَّةٌ باتفاق، ولا يلزم إلا بالنذر، أو بالشروع فيه عند المالكية، وقال الحنفية: إنه سنَّة مؤكَّدة في العشر الأواخر من رمضان، ومستحبٌّ فيما عدا ذلك؛ بناءً على التفريق بين معنى السُّنَّة والمستحب عندهم. وأضافت الإفتاء، أنهم اختلفوا في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه، فذهب المالكية والشافعية إلى جواز الاعتكاف في أيِّ مسجدٍ من المساجد؛ لقوله تعالى: ?وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ? ؛ فقد عَمَّ اللهُ المساجدَ كلها، ولم يخص منها شيئًا، فلا دليل على تخصيص بعضها بالجواز،
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السيسى-يلتقى-اسامة-نقلى-سفير-السعودية

الملك سلمان يبعث رسالة إلى الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السفير نقل إلى الرئيس تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما سلمه دعوة موجهة من الملك للمشاركة في الدورة 14 لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية مايو الجاري بمكة المكرمة. كما نقل السفير تقدير المملكة، العميق للموقف المصري القوي والداعم للمملكة إزاء إدانة الاستهداف الذي طال مؤخرا محطتي ضخ للبترول بالرياض.
سامح-شكرى (1)

مصر والسعودية والبحرين توجه طلبات إلى قطر

دعت مصر إلى أن تتخذ قطر خطوات وإجراءات تنفيذية معلنة لقطع كافة أشكال التواصل مع الأفراد والكيانات والتنظيمات الإرهابية أو المتطرفة، وكذلك التوقف عن تقديم الدعم المالى أو التمويلى أو المعنوى لهم، مطالبة بأن تتوقف قطر عن تقديم الدعم بكافة صوره للمنصات الإعلامية التى تعمل على نشر خطاب الكراهية وتبرير العنف أو التحريض عليه سواء المتواجدة في قطر أو خارجها، وذلك في كلمتها أمام الجلسة الخاصة بمراجعة سجل قطر في حقوق الإنسان ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان، والتي عقدت اليوم الأربعاء في جنيف.
هلال-رمضان

3 دول إسلامية تعلن الثلاثاء أول أيام رمضان

أعلنت كل من سلطنة عمان وجزر القمر والمغرب، أن الثلاثاء، هو أول أيام شهر رمضان، على خلاف معظم الدول العربية والإسلامية. وأعلنت نحو 18 دولة عربية أبرزها السعودية ومصر، أنّ أول أيام رمضان يوافق، الاثنين 6 مايو، إذ أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن الاثنين هو غرة رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، كما أكدت دور الإفتاء في مصر والأردن والسودان وليبيا، ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، وأن الإثنين، هو أول أيام رمضان. كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في المنامة، ثبوت رؤية الهلال، مساء الأحد، ليكون الاثنين غرة رمضان في البحرين.
رمضانك عندنا

«رمضانك عندنا».. خطة مصر لجذب السياح في رمضان

أطلقت وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة حملة ترويجية للسياحة في مصر خلال شهر رمضان المبارك تحت عنوان "رمضانك عندنا". وتهدف هذه الحملة والتي تم إطلاقها في أثناء مشاركة مصر في ملتقى السياحة بدبي لجذب المزيد من السياحة العربية لمصر، والتي تعد من أهم الأسواق السياحية الوافدة لمصر. ويتوقع خبراء سياحيون أن تسهم الحملة في تنشيط حركة السياحة العربية الوافدة إلى مصر بنحو 25% خلال الشهر المبارك نظرا للأجواء الاحتفالية المميزة بمصر خلال الشهر. وبلغ عدد السياح العرب الذين زاروا مصر خلال العام الماضي نحو 3 ملايين سائح.
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