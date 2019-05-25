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أيمن بهجت قمر يحذر: لم نتنازل عن حقوق الديجيتال

تحرير:محمد عودة ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٢ ص
أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
وجه الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر إنذارا، أكد خلاله أنه وأبناء المؤلفين القدامى والمبدعين، لم يتنازلوا عن حقوق الديجيتال الخاصة بهم وبكل أعمال آبائهم. وقال بهجت قمر، فى منشور له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «إنذار إلى من يهمه الأمر.. أنا وكل أبناء المؤلفين القدامى والمبدعين لم نتنازل عن حقوق الديجيتال الخاصة بكل أعمال آبائنا، وأى بيع أو اتجار فيها من خلال أى أبليكيشن أو موقع سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية».
وأضاف قمر فى منشوره: «اللى كان متساب كان متساب بمزاجنا أو لعدم فهم.. هو مولد وصاحبه غايب»، واختتم بقوله: «اللهم بلغت».يذكر أن قمر، كان قد أعلن اعتذاره عن عدم اكتمال مشروع عمله السينمائى مع المستشار تركى آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، ومالك نادى بيراميدز.وكتب أيمن
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هل تتذكرون عزيزة جلال؟.. عادت بعد غياب 35 عامًا

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أم كلثوم حاضرة.. اقض ليلة الخميس مع هذه الحفلات

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أيمن بهجت قمر يعتذر عن فيلمه مع تركي آل الشيخ

كشف الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، مساء اليوم الإثنين، عن اعتذاره عن عدم اكتمال مشروع عمله السينمائي مع الشاعر الغنائي المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي "بيراميدز". وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا اعتذرت عن الفيلم اللي اتفقت عليه مع تركي الشيخ، وتمنياتي ليهم بالتوفيق.. خير جدًا الحمد لله"، وذلك بعدما كشف تركي آل الشيخ، في أبريل الماضي، عن تعاونه مع أيمن بهجت قمر في فيلم جديد.
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حل المطرب هشام عباس ضيفًا على الإعلامية إنجي نور فى برنامجها "سري مش للغاية" المذاع على "نغم إف إم"، وتحدث معها عن سبب غيرته من الفنان محمد منير، وأسباب استخدامه مفردات جريئة في بعض أغانيه، كما كشف عن نوعية الأغاني التي يحبها. وقال "عباس" إنه حصل على جوائز بسبب غنائه تتر مسلسل «يتربى في عزو» للفنان يحيى الفخراني، الذى يعد أشهر تتر غناه، وكشف عن الشاعر الذى يتمنى أن يعود ويعمل معه مرة أخرى، وتصدر بهذه التصريحات تريند مواقع التواصل الإجتماعي، وهذه أبرز تصريحاته.
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أيمن بهجت قمر يوجه رسالة لمحمد ناصر: «إخص بجد»

كلمات شديدة اللهجة وجهها الشاعر أيمن بهجت قمر، اليوم الأربعاء، للإعلامي الإخواني محمد ناصر، بعد ادعاء الأخير أن أغنية الأول الشهيرة "بشرة خير" والتي غناها المطرب الإماراتي حسين الجسمي، كُتبت تحت إشراف فريق روسي كان يُقيم داخل قصر الاتحادية إبان ثورة 30 يونيو في عام 2013. وكتب شاعر الأغنية أيمن بهجت قمر ساخرًا عبر حسابه على موقع التدوينات "تويتر": "فعلا كان الظابط الروسي واقف تحت المكتب عندي مستني أخلص الكلمات.. كنا حتى في 94 ميدان موسكو.. إخص بجد".
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أيمن بهجت قمر يرد على مفاجأة تركي آل الشيخ

أعرب الشاعر أيمن بهجت قمر عن سعادته بالتعاون مع المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ومالك نادى بيراميدز، ورئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، فى عمل سينمائى ضخم. وشارك قمر منشور تركي آل الشيخ، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وكتب عليه: «ان شاء الله أضخم عمل سينمائى فى 2019.. دعواتكوا.. الشرف ليا». كان المستشار تركى آل الشيخ، قد كشف عن مفاجأة جديدة لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أعلن عن تعاونه مع الشاعر أيمن بهجت قمر فى فيلم جديد.
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