أيمن بهجت قمر يحذر: لم نتنازل عن حقوق الديجيتال

تحرير:محمد عودة ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٢ ص

أيمن بهجت قمر

وجه الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر إنذارا، أكد خلاله أنه وأبناء المؤلفين القدامى والمبدعين، لم يتنازلوا عن حقوق الديجيتال الخاصة بهم وبكل أعمال آبائهم. وقال بهجت قمر، فى منشور له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «إنذار إلى من يهمه الأمر.. أنا وكل أبناء المؤلفين القدامى والمبدعين لم نتنازل عن حقوق الديجيتال الخاصة بكل أعمال آبائنا، وأى بيع أو اتجار فيها من خلال أى أبليكيشن أو موقع سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية».

وأضاف قمر فى منشوره: «اللى كان متساب كان متساب بمزاجنا أو لعدم فهم.. هو مولد وصاحبه غايب»، واختتم بقوله: «اللهم بلغت».يذكر أن قمر، كان قد أعلن اعتذاره عن عدم اكتمال مشروع عمله السينمائى مع المستشار تركى آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، ومالك نادى بيراميدز.وكتب أيمن