انكسار الموجة الحارة.. انخفاض الحرارة 6 درجات اليوم

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٤ ص

الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة شمالا ليسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على بعض المناطق كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 22 36 شبين الكوم 21 35 طنطا 20 34 دمنهور 20 30 الإسكندرية 20 26 بلطيم 21 27 مطروح 19 25 السلوم 15 25 سيوة 19 34 بورسعيد 22 28 دمياط 21