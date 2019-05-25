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الجيش الليبي يقصف مواقع للميليشيات ويقترب من طرابلس

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ ص
الجيش الليبي
الجيش الليبي
قصفت قوات الجيش الوطني الليبي، مواقع جديدة تابعة لميليشيات طرابلس جنوب شرق العاصمة الليبية. وأكد مصدر عسكري لقناة "العربية" الإخبارية، أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن غارات جوية مكثفة على معسكرات تابعة للميليشيات المسلحة في منطقة خلة الفرجان ضواحي العاصمة طرابلس، متوقعا أن يتواصل القصف حتى فجر الأحد. وأفاد المصدر بتقدم الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي في عدة محاور، وسيطرتها على منطقة الأحياء البرية بالكامل، كما كسبت مساحات جديدة جنوب العاصمة طرابلس، وقامت بتدمير عدد من الآليات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق.
وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية واسعة في الرابع من أبريل الماضي، لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.وكان العقيد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، قد أكد أن المعارك العسكرية ما زالت مستمرة لتطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية.وأضاف،
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مظاهرات السودان

«الحرية والتغيير» بالسودان تعلن موعد الإضراب العام

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، إضرابا في المؤسسات والشركات العامة والخاصة، في ظل تعثر الوصول إلى حل توافقي مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن المجلس السيادي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، اليوم، إنها أعلنت بداية إضراب بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية، يوم الثلاثاء المقبل. وتشدد "الحرية والتغيير" على أن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي يبقى على نقطة خلاف وحيدة، وهي تشكيل المجلس السيادي، وأنها تطالب بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.
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الجيش الأمريكي: إيران مسئولة عن هجمات خليج عمان

أعلن الجيش الأمريكي، أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات التي تعرضت لها سفن لنقل النفط في خليج عمان قبالة دولة الإمارات، ما دفع أمريكا لنشر مزيد من القوات في المنطقة. وقال الجيش الأمريكي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن المعلومات الاستخباراتية تُرجِح أن حملة إيرانية تربط بين التهديدات في المنطقة. وأوردت وكالة "رويترز" عن الأميرال مايكل جيلداي مدير الأركان المشتركة قوله: "نحن ننسب الهجوم إلى الحرس الثوري الإيراني"، مضيفا أن وزارة الدفاع الأمريكية خلصت إلى أن ألغاما لاصقة استُخدمت في الهجوم، تعود للحرس الثوري.
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استمرار أزمة السودان.. عصيان مدني وانتخابات مبكرة

مفاوضات متعثرة واعتصامات ومظاهرات مستمرة، هذا هو حال السودان اليوم، بعد أسابيع على استقالة الرئيس السابق عمر البشير من منصبه، بعد ضغط من المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي، وتولى إدارة البلاد خلفا له مجلس عسكري انتقالي أعلن عن فترة انتقالية لمدة سنتين، على أن تسلم بعدها إدارة السودان لمدنيين، إلا أن هذا لم يرض قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود المظاهرات المعارضة، وطالبوا بتسليم إدارة السودان لحكومة مدنية في أقرب وقت.
نتنياهو ويوسف بن علوي

وزير خارجية عمان: إسرائيل يجب أن تكون دولة صديقة للفلسطينيين

علق وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، على الخطة الأمريكية الجديدة للسلام والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، المنتظر إعلان تفاصيلها، خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" نقلت وزارة الخارجية العمانية عدد من النقاط الهامة الواردة به عبر صفحتها على تويتر، أن بلاده تعلم جيدا أن الأمر ليس سهلا، وأن الخطة الأمريكية ستواجه مصاعب كثيرة، وترتيبات وتحضيرات ومناقشات، متابعا: "لكن كثيراً من هذه التعقيدات لها حلول.. إسرائيل وفلسطين يقعان في منطقة جغرافية واحدة.. بالتالي لا بد من أن يكون بينهما شراكات مفيدة للطرفين”
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احمد-المسماري (2)

الجيش الليبي: رصد سفن تركية تنقل أسلحة إلى مصراتة

أكد العقيد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، أن المعارك العسكرية ما زالت مستمرة لتطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية. وأضاف في تصريح لفضائية إكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أن هناك أجانب يقاتلون في صفوف الميليشيات ويحملون أسلحة متطورة، معقبًا: "أي أجنبي يقاتل مع الميليشيات هو مرتزق ولا تنطبق عليه أي قوانين دولية لحماية الأجانب". وأشار إلى رصد طائرات تركية بدون طيار، صنعتها أنقرة حديثًا واستخدمتها من قبل في سوريا وتجربها حاليًا في ليبيا، وهناك أتراك يتولون عملية تشغيلها من داخل الأراضي الليبية وخاصة في مصراتة.
الليرة-التركية

الليرة التركية تخسر 3% من قيمتها أمام الدولار

واصلت الليرة التركية تراجعها بشكل ملحوظ أمام الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، لتنخفض بنسبة 0.94%، إلى 6.1384 ليرة للدولار، بحسب وكالة بلومبرج. وقالت الوكالة إن قرار أعلى هيئة انتخابية في تركيا بإلغاء نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول أدى إلى تراجع حاد في سعر صرف الليرة، في ظل تزايد مخاوف المستثمرين من حالة عدم الاستقرار السياسي، مشيرة إلى أن العملة التركية تراجعت مقابل نظيرتها الأمريكية أمس بأكثر من 3%، مسجلة أدنى مستوى في 7 أشهر، وذلك بعد الإعلان عن قرار إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في أكبر مدينة تركية، إسطنبول.
السراج واردوغان

ما السيناريو المتوقع بليبيا مع دعم تركيا للسراج؟

دفع التقدم الذي حققه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في معركة تحرير العاصمة طرابلس التي بدأت منذ شهر، إلى بحث حكومة الوفاق عن حل للخروج من تلك الأزمة والبحث عن منقذ لشعورها بالقلق بعد خسارتها السيطرة على طرابلس. ففي الوقت الذي يواصل فيه الجيش الوطني الليبي تحقيق المزيد من التقدم في معركة طرابلس وإرسال المزيد من التعزيزات إلى محيط العاصمة الليبية للاقتراب من حسم المعركة، أعلنت حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج الاستنجاد بحليفتها تركيا لمواجهة تقدم حفتر.
ليبيا (4)

الجيش الليبي يستعيد السيطرة على معسكر اليرموك

تمكن الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، من استعادة السيطرة على معسكر اليرموك بطريق قصر بن غشير جنوبي طرابلس. وأفادت قناة "العربية" الإخبارية، بأن كتائب "الوفاق" انسحبت إلى مقر الجوازات بمنطقة صلاح الدين بطرابلس. وقال مسؤولون ليبيون، إن الجيش الوطني كثف غاراته الجوية على العاصمة طرابلس، خلال اليومين الماضيين، لافتين إلى أن الغارات الجوية استهدفت لواء النواصي، في منطقة أبو سليم التي تبعد حوالي 7 كيلومترات من وسط العاصمة الليبية، وبلدات خلة الفرجان وعين زارة والتويشة جنوبها.
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