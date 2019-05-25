جريمة

«رشوتا سعاد الخولي وحي السلام» أبرز محاكمات السبت

الجنايات تحاكم ضابطا سابقا ومحاميا وطبيبا و13 آخرين بتهمة تشكيل خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد والتخطيط لأعمال إجرامية داخلها
تحرير:سماح عوض الله ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، وإخصائية بشركة "مصر للطيران"، فى اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه، ونسبت إليهما النيابة أنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة رشوة، بأن أودعت "الخولي" الأموال فى حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.
  رشوة حي السلام فى سياق قضايا الفساد المالي، تنظر محكمة جنايات القاهرة ثاني جلسات محاكمة مدير إدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة؛ لاتهامه بطلب وأخذ رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق. كشفت تحقيقات أحمد جلال رئيس نيابة أمن الدولة
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عودة حركة السير بطريق الفيوم الصحراوي

تسبب حادث سير بين سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوى، في توقف الطريق بشكل جزئي وإصابة شخصين، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم الصحراوى بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، في الوقت ذاته كثفت الإدارة العامة للمرور، حملاتها على الطرق السريعة للحد من الحوادث، وضبط المخالفين، وتم وضع رادارات لمراقبة السرعة، للحد من وقوع حوادث.
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سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة.. حالة الطرق اليوم

شهدت الشوارع والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام، حيث بدا كورنيش النيل منتظم الحركة أمام ماسبيرو، وامتدت السيولة المرورية إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف وصولًا إلى المحور الأرضى برمسيس، وامتدت السيولة كذلك باتجاه العباسية ومدينة نصر، باستثناء تكتلات مرورية فى مناطق مواقف سيارات السرفيس على امتداد تلك الطرق.
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«العادلي» وزكريا عزمي خارج قوائم الكسب غير المشروع

أصدر جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل، قرارًا برفع أسماء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأولاده وزوجته من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم، وذلك بعد إصدار حكم بات ببراءة "العادلي" من تهمة الكسب غير المشروع. وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمًا في 19 مارس 2015 (حكم أول درجة)، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، المتهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه، وإلغاء قرار التحفظ على أمواله وأولاده وزوجته، ولم يطعن على الحكم أمام محكمة النقض ليصبح باتاً ونهائيا.
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مصرع مواطن وإصابة 7 آخرين صدمهم ميكروباص في حلوان

لقى مواطن مصرعه وأصيب 7 آخرون، مساء اليوم الجمعة، بعدما صدمتهم سيارة ميكروباص في أثناء تواجدهم أعلى الرصيف أمام أحد المستشفيات في مدينة حلوان، ما أدى إلى توقف حركة المرور، من جهتها انتقلت أوناش تابعة لإدارة المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المُتوفى والسبعة المصابين إلى المستشفى، وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة للطريق في حلوان بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل عدد من رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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«خلية الوراق الإرهابية» أبرز محاكمات اليوم

يوم قضائي هادئ بجدول المحاكمات المنتظر نظرها اليوم، ولا يتصدر الساحة على قائمة القضايا المعروفة إعلاميا سوى خلية الوراق الإرهابية، التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، المقرر أن تستمع إلى الشهود في إعادة محاكمة 5 متهمين منسوب إليهم اتهامات بتأسيس خلية إرهابية تعمل على تكدير الأمن والسلم العام، وحيازة أسلحة نارية، فضلا عن اتهامهم بقتل عمرو عزت، أمين شرطة بقسم الوراق، وصديق له، وتضم القضية 9 متهمين، بينهم 4 هاربين، اتهمتهم النيابة العامة بأنهم شكلوا خلية إرهابية بمنطقة الوراق، أطلقوا عليها مسمى "خلية الوراق".
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10 سنوات لمتهمين شرعا في سرقة خزينة محل

عندما يقترن الغباء بالحظ السيئ والإجرام معًا، يكون المصير مأساويا للغاية، وهذا ما تعرض له لصان حاولا سرقة محل تجاري على طريقة أحمد مظهر وعادل إمام، فى فيلم «لصوص ولكن ظرفاء»، إذ قررا سرقة محل تجاري، من خلال نقب الحائط، واستأجرا بدروما مجاورا للجدار الخلفي للخزنة، وبعد مغادرة العمال المحل بدأ اللصان عملهما بنقب الحائط، لكنهما فشلا فى فتح الخزينة، فاتصلا بحداد وأخبراه بمخططهما، فأبلغ الأخير الشرطة، وبإحالة المتهمين للمحاكمة قضت بحبسهما 10 سنوات رغم عدم فلاحهما فى السرقة.
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عليها ديون وسرقها.. المؤبد لموظف اختلس 100 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة موظف بشركة عقارية مساهمة بالسجن المؤبد، لاتهامه باختلاس مبلغ 100 ألف جنيه من شركته، وهى قيمة مديونيات ومطالبات قضائية مستحقة وواجب سدادها فى المحكمة عن الشركة، تحصّل عليها الموظف لنفسه، وقدم للشركة إيصالا مزورا منسوبا إلى المحكمة، لتفاجأ بعدها الشركة باستمرار ملاحقتها قضائيا ودخولها في مشكلات قانونية لعدم سداد الأموال، وعلى الفور تمت مراجعة المحكمة بإيصال سداد المبلغ، فتبين أنه مزور وانكشفت جريمة الموظف.
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زوجة فى دعوى خلع: مدمن ستات و«معدش يلزمني»

ينفق على مظهره ولا يترك فى منزله جنيهات لإفطار أبنائه فلذات أكباده، لا يعبأ بمسئولية واحتياجات أسرته، ويلهث وراء أى امرأة طامعة فى أمواله، كلما أنهى زيجة مبنية على الطمع دخل فى أخرى جديدة، بينما أولاده يعيشون فى فقر ومذلة بسبب إهمال والدهم لهم، وكثرة شجاره مع أمهم، وفى كل مرة تصل أنباء زواجه إلى الزوجة لا ينكرها، لكنه يخبرها من تلقاء نفسه إذا أراد الطلاق من عروس له أجبرته على الزواج بعقد شرعي، تلك هي تفاصيل حياة باتت كريهة لربة منزل وأم لثلاثة أطفال قصدت محكمة الأسرة بمحكمة زنانيري طلبًا للخلع.
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