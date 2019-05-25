«رشوتا سعاد الخولي وحي السلام» أبرز محاكمات السبت

الجنايات تحاكم ضابطا سابقا ومحاميا وطبيبا و13 آخرين بتهمة تشكيل خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد والتخطيط لأعمال إجرامية داخلها

تحرير:سماح عوض الله ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ ص

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، وإخصائية بشركة "مصر للطيران"، فى اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه، ونسبت إليهما النيابة أنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة رشوة، بأن أودعت "الخولي" الأموال فى حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

رشوة حي السلام فى سياق قضايا الفساد المالي، تنظر محكمة جنايات القاهرة ثاني جلسات محاكمة مدير إدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة؛ لاتهامه بطلب وأخذ رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق. كشفت تحقيقات أحمد جلال رئيس نيابة أمن الدولة

رشوة حي السلام

العائدون من ليبيا

خلية الوراق الإرهابية

فى سياق قضايا الفساد المالي، تنظر محكمة جنايات القاهرة ثاني جلسات محاكمة مدير إدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة؛ لاتهامه بطلب وأخذ رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق.كشفت تحقيقات أحمد جلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، عن أن محامية تقدمت لحي السلام أول بـ17 طلبا بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية، و4 طلبات خاصة بالهناجر و3 طلبات خاصة بأسوار وغرف خرسانية، وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم والتقت معه في أحد المقاهي المجاورة للحي، حيث فوجئت به يطلب منها 63 ألفا و500 جنيه رشوة بواقع 500 جنيه عن كل طلب لإدخال المرافق و10 آلاف جنيه عن كل هنجر و5 آلاف جنيه عن الأسوار الثلاثة والغرف الخرسانية مقابل تكليفه مهندسي الإدارة بإجراء المعاينات اللازمة واعتماده محاضر المعاينات وإرسالها إلى إدارة الطرق تمهيدا لاستصدار تصاريح الحفر، فقامت بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية وبعدها استمرت في التواصل مع المتهم ومجاراته وتسجيل المحادثات الهاتفية معه، وفي أول لقاء سلمته هاتفا جديدا لتأمين التواصل في ما بينهما، وبعد تسلمه مبلغ الرشوة في سيارة المُبلغة وتوقيعه على بعض الأوراق، ترجل من السيارة ليجد رجال الرقابة الإدارية يلقون القبض عليه.تشمل قائمة المحاكمات اليوم عددًا من قضايا الإرهاب، منها إعادة محاكمة 14 متهما بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة فى القضية المعروفة إعلاميا باسم العائدين من ليبيا.كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم في أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.جدير بالذكر أن الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين فى القضية، وتم قبول طعن المتهمين فى شهر أكتوبر الماضى، وتقررت محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، إعادة محاكمة 5 متهمين في "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.



بينما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية، وقتل المدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.

تنظيم القاعدة

تهريب الأدوية

قتل كويتي

تنظر محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة ضابط سابق ومحام وطبيب و13 آخرين لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، عن أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية، وأمد المتهم الثاني، محام بمنطقة المريوطية- فيصل، التنظيم بالأموال بقصد استخدامها في العمليات الإرهابية، وتضمنت التحقيقات قيام المتهمين الثالث والرابع بالالتحاق بجماعة إرهابية خارج البلاد وتنظيم جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة بسوريا، والتي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، وتلقيا فيها تدريبات عسكرية وشاركا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر.واعترف المتهم الثاني "مصطفى. ح" باعتناقه أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي وتعرفه خلال فترة اعتقاله عام 2004 على المتهمين الثالث والثاني عشر، لاعتناقهما الأفكار الخاصة بتنظيم القاعدة واطلاعهما على إصداراته "الجهادية"، وأبدى المتهم استعداده لإمدادهما بالأموال اللازمة لالتحاقهما بحقول قتال التنظيم خارج البلاد.تواصل محكمة جنايات القاهرة محاكمة مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ومدير مخزن ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التركية للشحن ومندوب شركة الوسام للاستيراد والتصدير، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه أحد التجار "سوري الجنسية" تخصص في تهريب أدوية يحظر تصديرها للخارج نظرا لنقصها في السوق المحلية مقابل حصولهم على ملايين الدولارات.كانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت معلومات تفيد قيام المتهم أحمد حسن، مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الغذائية، بتربيح المتهم عبد الكريم أحمد البطوشي بمنفعة شراء الدواء من الشركة، باعتبار أن الأخير من غير العملاء المكوّدين بالشركة، والذين يسمح لهم وحدهم بالحصول على ذلك الدواء من منتجاتها فضلا عن عدم الترخيص له من الأساس لمزاولة النشاط.توصلت تحريات الرقابة إلى أنه في أعقاب حصول المتهم عبد الكريم أحمد على الدواء قام بالحصول على كميات أخرى أيضا من الدواء عن طريق المتهمين عماد مرعي مالك شركة المستقبل لتجارة الأدوية، وشقيقه علاء، عضو مجلس إدارة الشركة، وإبراهيم عطية رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة ميدل إيست فارما لتجارة الأدوية؛ بغرض تهريب الدواء إلى خارج البلاد باستخدام مستندات شخص مزور وبالاشتراك مع المتهم عامر مرعي صاحب شركة بيتا كارجو للشحن، الذي بدوره يضطلع بتسهيل شحن الدواء للخارج مستغلا طبيعة نشاط شركته، بجانب معاونة المتهم عماد المحمد "سوري الجنسية" في كل عمليات نقل وتخزين الأدوية المتقدمة.

تبدأ محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته، إذ كشفت التحقيقات عن أن الخادمة "عزيزة مبارك محمد" 32 سنة، ربة منزل، مكنت المتهمين "على رحيم" 30 سنة، ميكانيكي سيارات، وعبد الرحمن شعبان، 19 سنة، عامل، من دخول مسكن المجنى عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه.وقيد المتهمان المجني عليه وطرحاه أرضًا واستوليا على المبالغ المالية، لكن المجني عليه حاول الاستغاثة فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه ليتمكنا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات، حيث ينتظر باقى المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين إتمام المخطط الإجرامى، ولكن تم ضبطهم.