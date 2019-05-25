سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة.. حالة الطرق اليوم

تحرير:سماح عوض الله ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ ص

حالة المرور - أرشيفية

شهدت الشوارع والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام، حيث بدا كورنيش النيل منتظم الحركة أمام ماسبيرو، وامتدت السيولة المرورية إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف وصولًا إلى المحور الأرضى برمسيس، وامتدت السيولة كذلك باتجاه العباسية ومدينة نصر، باستثناء تكتلات مرورية فى مناطق مواقف سيارات السرفيس على امتداد تلك الطرق.

وظهرت كثافات محدودة أعلى محور الأتوستراد، للقادم من منطقة حلوان إلى المعادي والمقطم، ومنطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو؛ بسبب سيارات النقل الثقيل، كما رُصدت أحجام مرورية أعلى الطريق الدائري أمام القادم من مناطق الجيزة والمتجه إلى القاهرة الجديدة والسلام. وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع