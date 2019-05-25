جريمة

سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة.. حالة الطرق اليوم

تحرير:سماح عوض الله ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ ص
حالة المرور - أرشيفية
حالة المرور - أرشيفية
شهدت الشوارع والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام، حيث بدا كورنيش النيل منتظم الحركة أمام ماسبيرو، وامتدت السيولة المرورية إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف وصولًا إلى المحور الأرضى برمسيس، وامتدت السيولة كذلك باتجاه العباسية ومدينة نصر، باستثناء تكتلات مرورية فى مناطق مواقف سيارات السرفيس على امتداد تلك الطرق.
وظهرت كثافات محدودة أعلى محور الأتوستراد، للقادم من منطقة حلوان إلى المعادي والمقطم، ومنطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو؛ بسبب سيارات النقل الثقيل، كما رُصدت أحجام مرورية أعلى الطريق الدائري أمام القادم من مناطق الجيزة والمتجه إلى القاهرة الجديدة والسلام. وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع
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عودة حركة السير بطريق الفيوم الصحراوي

تسبب حادث سير بين سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوى، في توقف الطريق بشكل جزئي وإصابة شخصين، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم الصحراوى بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، في الوقت ذاته كثفت الإدارة العامة للمرور، حملاتها على الطرق السريعة للحد من الحوادث، وضبط المخالفين، وتم وضع رادارات لمراقبة السرعة، للحد من وقوع حوادث.
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«رشوتا سعاد الخولي وحي السلام» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، وإخصائية بشركة "مصر للطيران"، فى اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه، ونسبت إليهما النيابة أنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة رشوة، بأن أودعت "الخولي" الأموال فى حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.
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«العادلي» وزكريا عزمي خارج قوائم الكسب غير المشروع

أصدر جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل، قرارًا برفع أسماء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأولاده وزوجته من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم، وذلك بعد إصدار حكم بات ببراءة "العادلي" من تهمة الكسب غير المشروع. وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمًا في 19 مارس 2015 (حكم أول درجة)، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، المتهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه، وإلغاء قرار التحفظ على أمواله وأولاده وزوجته، ولم يطعن على الحكم أمام محكمة النقض ليصبح باتاً ونهائيا.
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مصرع مواطن وإصابة 7 آخرين صدمهم ميكروباص في حلوان

لقى مواطن مصرعه وأصيب 7 آخرون، مساء اليوم الجمعة، بعدما صدمتهم سيارة ميكروباص في أثناء تواجدهم أعلى الرصيف أمام أحد المستشفيات في مدينة حلوان، ما أدى إلى توقف حركة المرور، من جهتها انتقلت أوناش تابعة لإدارة المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المُتوفى والسبعة المصابين إلى المستشفى، وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة للطريق في حلوان بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل عدد من رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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حريق

إخماد 3 حرائق في شقق سكنية بالجيزة والقاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مركز أبو النمرس جنوب المحافظة دون إصابات، وتلقى مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل شقة بدائرة مركز أبو النمرس، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا وحاصر رجال الدفاع المدني النيران، لمنع خطر امتدادها إلى باقي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر في الأرواح.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
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السيطرة على حريق شقتين بمدينة نصر وبولاق الدكرور

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القاهرة والجيزة، من إخماد حريقين نشبا فى شقتين سكنيتين، الأول في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، والثاني بمنطقة أرض اللواء. ونجحت جهود الحماية المدنية فى إخلاء العقارين والتعامل مع الحريق وإخماده دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضرين بالواقعتين، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ شؤونها. وفى الواقعة الأولى رجح أصحاب الشقة حدوث ماس كهربائي فى تكييف الشقة، بينما فى الحريق الثاني رجح السكان اندلاع النيران بسبب لهو الأطفال بقداحة المطبخ "ولاعة".
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«الداخلية» تُعلن مقتل 12 إرهابيًا بالشروق و6 أكتوبر

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 12 إرهابيا في مداهمات أمنية، وتبادل إطلاق نيران مع عناصر إرهابية في 6 أكتوبر، والشروق. وقالت الوزارة في بيان لها: إنه استكمالا لجهودها فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها، وإجهاض مخططاتها، لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج لعناصر حركة حسم، المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة لإحداث حالة من الفوضى في البلاد.
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