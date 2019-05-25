رياضة

السعودية تصطدم بفرنسا في مونديال الشباب

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص
كأس العالم للشباب
كأس العالم للشباب
تتواصل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم للشباب المقام في بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة السادسة، عندما تواجه البرتغال نظيرتها كوريا الجنوبية في تمام الساعة 3:30 عصرًا، وتشارك البرتغال في البطولة للمرة الـ12، وحققت أفضل إنجازاتها بالتتويج باللقب عامي 1989 و1991، بينما تشارك كوريا الجنوبية للمرة الـ15 وحققت أفضل نتائجها باحتلال المركز الرابع في نسخة 1983، وضمن مباريات نفس المجموعة تواجه الأرجنتين نظيرتها جنوب إفريقيا في تمام الساعة 8:30 مساءً.
وتشارك الأرجنتين في البطولة للمرة الـ16، وسبق أن توجت باللقب 6 مرات من قبل، بينما تشارك جنوب إفريقيا للمرة الرابعة، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى دور الـ16 في عام 2009. وفي مباريات المجموعة الخامسة تصطدم السعودية بفرنسا في تمام الساعة السادسة مساء، وتشارك فرنسا في البطولة للمرة السابعة، وحققت أفضل
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برشلونة ومانشستر يونايتد (1)

نهائي الكأس.. برشلونة يبحث عن لقبه المفضل ضد فالنسيا

يحتضن ملعب بينتو فيامارين، معقل ريال بيتيس، اليوم السبت، نهائي النسخة رقم 117 من كأس ملك إسبانيا، وذلك عندما يواجه برشلونة حامل اللقب، نظيره فالنسيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً. ويملك برشلونة تاريخًا كبيرًا مع تلك البطولة، إذ يحمل الرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بلقبها بواقع 30 مرة، آخرها الموسم الماضي، وحل العملاق الكتالوني في مركز الوصافة 10 مرات من قبل، آخرها في عام 2014 أمام ريال مدريد، وبدوره توج فالنسيا باللقب 7 مرات آخرها عام 2008، وحل وصيفًا 9 مرات، آخرها في عام 1995، أمام ديبورتيفو لاكورونيا.
راموس

مفاجأة.. راموس يدرس الرحيل عن ريال مدريد

يبدو أن المستقبل ليس واضحًا بالنسبة للمدافع الإسباني سيرجيو راموس، إذ يفكر قائد ريال مدريد في الرحيل عن صفوف الملكي هذا الصيف. وعانى المرينجي من الموسم الأسوأ له في الألفية الجديدة هذا الموسم، الأمر الذي دفعه للتفكير في مستقبله فاتحًا أمام عينيه جميع الاختيارات. وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راموس يدرس وضعه الحالي بدقة، إذ ربما يفضل الانتقال إلى دور أوروبي آخر، مع ترقب كل من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لوضعه، ودائمًا كان رأي راموس هو رفض الرحيل، إلا أن الوضع تغير حاليا ولم يعد يعرف ما ينتظره في المستقبل.
ميسي‎

للمرة السادسة.. ميسي يتوج بالحذاء الذهبي

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وسجل ميسي هذا الموسم 36 هدفًا في 34 مباراة خاضها في الدوري الإسباني، ليتفوق على أقرب ملاحقيه النجم الفرنسي لفريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بثلاثة أهداف، وكان لزامًا على مبابي تسجيل 5 أهداف أمام ريمس، أمس، في الدوري الفرنسي لتخطي ميسي، إلا أنه لم يسجل سوى هدف وحيد في خسارة فريقه بنتيجة 3-1، ليتوج ميسي بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، وللمرة الـ11 على التوالي يتوج بالجائزة لاعب من الدوري الإسباني.
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منتخب-نيجيريا-للشباب

كأس العالم للشباب.. نيجيريا تكتسح قطر وفوز نيوزيلندا

اكتسح المنتخب النيجيري نظيره القطري، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاديون مييسكي فتيشاش، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات، بالمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحصد النسور الخضراء، أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة، فيما لم ينجح المنتخب القطري في تحقيق أي نقطة، في انتظار مباراة أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي ستقام على ملعب مييسكي بيلسكو بيالا، في وقت لاحق من اليوم.
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

قطر تتحدى خبرة نيجيريا بمونديال الشباب

تتواصل اليوم الجمعة مباريات دور المجموعات لكأس العالم للشباب، التي تستضيفها بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة الثالثة عندما يواجه منتخب هندوراس نظيره نيوزيلندا في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب لوبلين، وتشارك نيوزيلندا في البطولة للمرة السادسة في تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى دور الـ16 في آخر نسختين على أرضها في عام 2015 وفي النسخة الماضية التي استضافتها كوريا الجنوبية في عام 2017، أما هندوراس فتشارك في البطولة للمرة الثامنة في تاريخها، ولم تتمكن في أي مشاركة من تجاوز دور المجموعات وآخرها في النسخة الماضية بكوريا الجنوبية.
منتخب-ايطاليا‎

إيطاليا تعبر المكسيك والسنغال تقسو على تاهيتي

حقق منتخب إيطاليا فوزًا ثمينًا على نظيره المكسيكي، بهدفين لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاديون جوسير، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لدور المجموعات، بالمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحصد منتخب الأتزوري، أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمجموعة التي تضم منتخبي اليابان والإكوادور، ويلتقيان في الجولة ذاتها في وقت لاحق من اليوم على ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك.
bein-sport-HD

اتهام رئيس مجموعة «بي إن» القطرية بالفساد

دخل يوسف العبيدي، رئيس مجموعة قنوات «بي إن» القطرية، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى «لأمين دياك» حيز الاتهام من جانب فرنسا، وذلك في التحقيق حول شكوك بالفساد على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019 لألعاب القوى، وفقًا لمصادر قضائية فرنسية، اليوم الأربعاء، وأكدت صحيفة «لوموند» من خلال مصدر قضائي أن قضاة التحقيق الماليون وجهوا اتهامات، إلى العبيدي بـ"الفساد النشط"، فيما اتهم دياك أمس بـ"الفساد السلبي"، حيث يشغل العبيدي رئيس شبكة "بي إن سبورتس" في فرنسا.
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