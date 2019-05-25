السعودية تصطدم بفرنسا في مونديال الشباب

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص

كأس العالم للشباب

تتواصل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم للشباب المقام في بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة السادسة، عندما تواجه البرتغال نظيرتها كوريا الجنوبية في تمام الساعة 3:30 عصرًا، وتشارك البرتغال في البطولة للمرة الـ12، وحققت أفضل إنجازاتها بالتتويج باللقب عامي 1989 و1991، بينما تشارك كوريا الجنوبية للمرة الـ15 وحققت أفضل نتائجها باحتلال المركز الرابع في نسخة 1983، وضمن مباريات نفس المجموعة تواجه الأرجنتين نظيرتها جنوب إفريقيا في تمام الساعة 8:30 مساءً.

وتشارك الأرجنتين في البطولة للمرة الـ16، وسبق أن توجت باللقب 6 مرات من قبل، بينما تشارك جنوب إفريقيا للمرة الرابعة، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى دور الـ16 في عام 2009. وفي مباريات المجموعة الخامسة تصطدم السعودية بفرنسا في تمام الساعة السادسة مساء، وتشارك فرنسا في البطولة للمرة السابعة، وحققت أفضل

وتشارك الأرجنتين في البطولة للمرة الـ16، وسبق أن توجت باللقب 6 مرات من قبل، بينما تشارك جنوب إفريقيا للمرة الرابعة، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى دور الـ16 في عام 2009.



وفي مباريات المجموعة الخامسة تصطدم السعودية بفرنسا في تمام الساعة السادسة مساء، وتشارك فرنسا في البطولة للمرة السابعة، وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب عام 2013، بينما تشارك السعودية للمرة التاسعة وكانت أفضل نتائجها الوصول إلى دور الـ16.



وضمن مباريات نفس المجموعة، تواجه مالي نظيرتها بنما الساعة السادسة مساء، وتشارك بنما في البطولة للمرة السابعة، وودعت البطولة في مشاركتها السابقة من دور المجموعات، وتشارك مالي للمرة السابعة وحققت أفضل نتائجها باحتلال المركز الثالث مرتين.