للمرة السادسة.. ميسي يتوج بالحذاء الذهبي

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص

ليونيل ميسي

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وسجل ميسي هذا الموسم 36 هدفًا في 34 مباراة خاضها في الدوري الإسباني، ليتفوق على أقرب ملاحقيه النجم الفرنسي لفريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بثلاثة أهداف، وكان لزامًا على مبابي تسجيل 5 أهداف أمام ريمس، أمس، في الدوري الفرنسي لتخطي ميسي، إلا أنه لم يسجل سوى هدف وحيد في خسارة فريقه بنتيجة 3-1، ليتوج ميسي بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، وللمرة الـ11 على التوالي يتوج بالجائزة لاعب من الدوري الإسباني.

ويعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو آخر لاعب يتوج بالجائزة ولا يوجد في الدوري الإسباني، وذلك عندما سجل 31 هدفًا في موسم 2007- 2008 بالدوري الإنجليزي. وأصبح ميسي ثاني أكبر لاعب يتوج بالجائزة في عمر 31 عامًا و11 شهرًا و25 يومًا، بينما توج بها هوجو سانشيز وهو أكبر من ميسي بشهر ويوم واحد في عام 1990. وعن

ويعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو آخر لاعب يتوج بالجائزة ولا يوجد في الدوري الإسباني، وذلك عندما سجل 31 هدفًا في موسم 2007- 2008 بالدوري الإنجليزي.



وأصبح ميسي ثاني أكبر لاعب يتوج بالجائزة في عمر 31 عامًا و11 شهرًا و25 يومًا، بينما توج بها هوجو سانشيز وهو أكبر من ميسي بشهر ويوم واحد في عام 1990.



وعن هذا الإنجاز قال ميسي: "لا أفكر في الحذاء الذهبي، لم أضع تلك الجائزة في رأسي، نحن (برشلونة) لا نزال نشعر بالألم من هزيمة ليفربول، أو على الأقل أنا، فأنا لا أفكر في نفسي فقط".



وحذر ميسي من أن الأمور قد تزداد سوءا على برشلونة، قائلا: "أمامنا نهائي كأس ملك إسبانيا، وعدم الفوز به سيزيد من الألم".