رياضة

للمرة السادسة.. ميسي يتوج بالحذاء الذهبي

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وسجل ميسي هذا الموسم 36 هدفًا في 34 مباراة خاضها في الدوري الإسباني، ليتفوق على أقرب ملاحقيه النجم الفرنسي لفريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بثلاثة أهداف، وكان لزامًا على مبابي تسجيل 5 أهداف أمام ريمس، أمس، في الدوري الفرنسي لتخطي ميسي، إلا أنه لم يسجل سوى هدف وحيد في خسارة فريقه بنتيجة 3-1، ليتوج ميسي بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، وللمرة الـ11 على التوالي يتوج بالجائزة لاعب من الدوري الإسباني.
ويعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو آخر لاعب يتوج بالجائزة ولا يوجد في الدوري الإسباني، وذلك عندما سجل 31 هدفًا في موسم 2007- 2008 بالدوري الإنجليزي. وأصبح ميسي ثاني أكبر لاعب يتوج بالجائزة في عمر 31 عامًا و11 شهرًا و25 يومًا، بينما توج بها هوجو سانشيز وهو أكبر من ميسي بشهر ويوم واحد في عام 1990. وعن
اقرأ المزيد
برشلونة ومانشستر يونايتد (1)

نهائي الكأس.. برشلونة يبحث عن لقبه المفضل ضد فالنسيا

يحتضن ملعب بينتو فيامارين، معقل ريال بيتيس، اليوم السبت، نهائي النسخة رقم 117 من كأس ملك إسبانيا، وذلك عندما يواجه برشلونة حامل اللقب، نظيره فالنسيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً. ويملك برشلونة تاريخًا كبيرًا مع تلك البطولة، إذ يحمل الرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بلقبها بواقع 30 مرة، آخرها الموسم الماضي، وحل العملاق الكتالوني في مركز الوصافة 10 مرات من قبل، آخرها في عام 2014 أمام ريال مدريد، وبدوره توج فالنسيا باللقب 7 مرات آخرها عام 2008، وحل وصيفًا 9 مرات، آخرها في عام 1995، أمام ديبورتيفو لاكورونيا.
راموس

مفاجأة.. راموس يدرس الرحيل عن ريال مدريد

يبدو أن المستقبل ليس واضحًا بالنسبة للمدافع الإسباني سيرجيو راموس، إذ يفكر قائد ريال مدريد في الرحيل عن صفوف الملكي هذا الصيف. وعانى المرينجي من الموسم الأسوأ له في الألفية الجديدة هذا الموسم، الأمر الذي دفعه للتفكير في مستقبله فاتحًا أمام عينيه جميع الاختيارات. وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راموس يدرس وضعه الحالي بدقة، إذ ربما يفضل الانتقال إلى دور أوروبي آخر، مع ترقب كل من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لوضعه، ودائمًا كان رأي راموس هو رفض الرحيل، إلا أن الوضع تغير حاليا ولم يعد يعرف ما ينتظره في المستقبل.
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

السعودية تصطدم بفرنسا في مونديال الشباب

تتواصل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم للشباب المقام في بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة السادسة، عندما تواجه البرتغال نظيرتها كوريا الجنوبية في تمام الساعة 3:30 عصرًا، وتشارك البرتغال في البطولة للمرة الـ12، وحققت أفضل إنجازاتها بالتتويج باللقب عامي 1989 و1991، بينما تشارك كوريا الجنوبية للمرة الـ15 وحققت أفضل نتائجها باحتلال المركز الرابع في نسخة 1983، وضمن مباريات نفس المجموعة تواجه الأرجنتين نظيرتها جنوب إفريقيا في تمام الساعة 8:30 مساءً.
اقرأ المزيد من الأخبار
ميسي‎

ميسي يتسلم الوسام الأرفع في كتالونيا

تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسام القديس سانت جورج، وهو أعلى وسام يتم منحه في إقليم كتالونيا، ذلك الوسام الذي سبق أن حصل عليه 28 شخصًا من قبل و15 مؤسسة في برشلونة، وبات ميسي آخر المكرمين بهذا الوسام الذي ظهر للمرة الأولى في عام 1981، ويعد أرفع تكريم تقدمه الحكومة الكتالونية لأي شخص أو أي مؤسسة. وحضر النجم الأرجنتيني الحفل، أمس، لتسلُّم ذلك الوسام إلى جانب كل من رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، ونائبه جوردي ميستري، وتم ترشيح برشلونة من قبل النادي لتسلم تلك الجائزة، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
فيليب-كوتينيو (1)

برشلونة يرغب في توفير 25 مليون يورو من بيع كوتينيو

يرغب برشلونة في بيع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تقديمه موسما مخيبا للآمال هذا الموسم سواء للمسؤولين في النادي أو للجماهير، التي بدأت في إطلاق صافرات الاستهجان ضده لعدم تقديمه المستوى المتوقع منه، ومن المنظور الاقتصادي، سيستفيد برشلونة كثيرًا من بيع كوتينيو هذا العام بالنظر إلى الشروط الموجودة في تعاقده، ووصل كوتينيو إلى قلعة الكامب نو منذ عام ونصف العام مقابل 120 مليون يورو إضافة إلى 40 مليون يورو أخرى حوافز، وفي حال نجح برشلونة في بيعه هذا الصيف فسيوفر 25 مليون يورو.
ليفربول - برشلونة (4)

بعد الريمونتادا.. مشجع برشلوني يحطم التليفزيون

قام أحد مشجعي نادي برشلونة الإسباني بتحطيم شاشة التليفزيون الخاصة به بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد فريق ليفربول الإنجليزي، حيث كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أحد مشجعي فريق البلوجرانا يقوم بتحطيم شاشة التليفزيون الخاصة به في أثناء متابعته مباراة برشلونة أمام ليفربول في إياب دور النصف نهائي بدوري أبطال أوروبا والتي احتضنها ملعب الأنفيلد. وظهر المشجع الكتالوني بعد نهاية المباراة هو يصب غضبه على الشاشة التي تنقل المباراة بعد وداع البرسا للبطولة في ريمونتادا ليفربول التاريخية.
ميسى

رئيس برشلونة يكشف عن موعد اعتزال ميسي

"نحن نعيش مع عبقري.. ميسي عبقري".. بهذه الكلمات بدأ جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، حديثه عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال تصريحاته اليوم الجمعة، لصحيفة جارديان البريطانية، مؤكدًا أن ميسي لا يحتاج لذكر أرقامه لمعرفة مدى قوتة وتأثيره في عالم كرة القدم، وواصل رئيس البلوجرانا التغنى بنجم فريقه ،قائلًا: "لقد رأينا ما يفعله ليونيل لعدة سنوات متتالية، حتى أصبح ذلك روتينيا بالنسبة للجميع، نحن نستمتع بمشاهدته ونتساءل ماذا سيحدث بعد اعتزاله كرة القدم".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org