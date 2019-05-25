مفاجأة.. راموس يدرس الرحيل عن ريال مدريد

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

سيرجيو راموس

يبدو أن المستقبل ليس واضحًا بالنسبة للمدافع الإسباني سيرجيو راموس، إذ يفكر قائد ريال مدريد في الرحيل عن صفوف الملكي هذا الصيف. وعانى المرينجي من الموسم الأسوأ له في الألفية الجديدة هذا الموسم، الأمر الذي دفعه للتفكير في مستقبله فاتحًا أمام عينيه جميع الاختيارات. وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راموس يدرس وضعه الحالي بدقة، إذ ربما يفضل الانتقال إلى دور أوروبي آخر، مع ترقب كل من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لوضعه، ودائمًا كان رأي راموس هو رفض الرحيل، إلا أن الوضع تغير حاليا ولم يعد يعرف ما ينتظره في المستقبل.

يدرك المسؤولون في ريال مدريد أن قائد الفريق يدرس جيدًا الرحيل، إلا أنهم لم يتم إخبارهم بأي شيء، سواء من اللاعب نفسه أو من ممثليه. ويبدو أن أزمة غرف خلع الملابس التي اندلعت عقب إقصاء ريال مدريد عن دوري أبطال أوروبا على يد أياكس، تسببت في فتور شديد في علاقته مع النادي. ويوجد راموس حاليا مع المنتخب الإسباني

يدرك المسؤولون في ريال مدريد أن قائد الفريق يدرس جيدًا الرحيل، إلا أنهم لم يتم إخبارهم بأي شيء، سواء من اللاعب نفسه أو من ممثليه.



ويبدو أن أزمة غرف خلع الملابس التي اندلعت عقب إقصاء ريال مدريد عن دوري أبطال أوروبا على يد أياكس، تسببت في فتور شديد في علاقته مع النادي.



ويوجد راموس حاليا مع المنتخب الإسباني استعدادًا لخوض التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وغاب عن آخر 7 جولات في الدوري بسبب الإصابة.



يذكر أن راموس توج مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين والسوبر الإسباني 3 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات والسوبر الأوروبي 3 مرات وكأس العالم للأندية 4 مرات.