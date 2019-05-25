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اليونيسف: 600 ألف طفل أفغاني عرضة للموت بسبب الغذاء

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص
اليونيسف
اليونيسف
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن حوالي 600 ألف طفل أفغاني عرضة للموت ما لم يتوفر التمويل الذي يقدر بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي في غضون أسابيع، وذلك لعلاج سوء التغذية. وقال المتحدث باسم اليونيسف كريستوف بوليارك، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة اليوم السبت، "إن الوضع الإنساني في أفغانستان هو من أسوأ الكوارث على الأرض"، محذرًا من أن العنف المتزايد والجفاف الشديد الذي حدث العام الماضي قد جعلا مئات الآلاف من الأطفال دون سن الخامسة عرضة لخطر كبير في غرب وشمال أفغانستان.
وأضاف أن هناك مليوني طفل في البلاد يعانون من سوء التغذية الحاد من بينهم 600 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، وأن الطفل الذي يعاني من سوء التغذية الحاد الوخيم هو طفل يحتاج إلى علاج عاجل وإلا فقد يموت.وأوضح بوليارك، أن اليونيسف هي المزود الوحيد لعلاج سوء التغذية الحاد، مشيرا إلى أن عدد اليافعين
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ايران

إيران تكشف عن أسلحة سرية لإغراق سفن أمريكا بالخليج

هدد مرتضى قرباني، مستشار القيادة العسكرية الإيرانية، اليوم، بإغراق السفن الحربية الأمريكية في الخليج العربي باستخدام أسلحة سرية، لم يكشف عن أي تفاصيلها. وقال قرباني، لوكالة أنباء محلية "بوسع إيران أن تلقي بسفن أمريكا الحربية إلى قاع البحر بطواقمها وطائراتها باستخدام أسلحة سرية". وأضاف، حسب وكالة "رويترز": "أعتقد أن الأميركيين العقلانيين والقادة العسكريين المتمرسين لن يسمحوا للراديكاليين الأميركيين ببدء الحرب"، على حد تعبيره. وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، قبل أيام، إرسال حاملة طائرات وقاذفات "بي 52" إلى الخليج العربي، بسبب تهديدات طهران.
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ارتفاع قتلى حادث سجن فنزويلا إلى 29 وإصابة 19

أعلن مسؤول فنزويلي أن 29 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب 19 شخصا آخرين، إثر اشتباكات مسلحة بين حرس أحد السجون الواقعة في ولاية بورتوجيزا، وسط البلاد، وبعض السجناء. وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية أن الحادث وقع بعد رفض سجناء كثير منهم كانوا مسلحين، دخول مسؤولين فنزويليين خشية تعرضهم للسرقة، مضيفة أن انفجارا واحدا على الأقل وقع في هذه الأثناء. وأكد مسؤول بمكتب الادعاء العام الفنزويلي، رفض ذكر اسمه، مقتل 29 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في الحادث.
شغب-بسجن-في-فنزويلا (4)

مقتل 23 نزيلا في أعمال شغب داخل سجن بفنزويلا

قُتل 23 نزيلا بعدما فتح حراس أحد السجون في فنزويلا النار لإنهاء أعمال شغب، وذلك بحسب ما أعلنته جماعة ترعى حقوق السجناء في فنزويلا. وأوردت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مرصد السجون الفنزويلية أن 18 حارسا آخر أصيبوا في حادث اليوم بسجن يقع بولاية بورتوجيزا وسط البلاد التي تبعد نحو 350 كيلومترًا عن العاصمة كاراكاس. وتتعرض فنزويلا لأزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، لا سيما بعد أن أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.
حريق

غالبيتهم فتيات.. مصرع 19 طالبًا في حريق معهد بالهند

لقي 19 طالبا غالبيتهم من الفتيات، مصرعهم في الهند، اليوم، جراء حريق اندلع بمبنى يضم معهدا تعليميا في غرب البلاد. وقال مسئول رجال الإطفاء في سورت ديباك ساثالي، وفقا لقناة "فرانس 24"، "قضى الطلاب بسبب النيران وبسبب القفز من المبنى"، مشيرًا إلى أن ما بين 50 إلى 60 طالبًا كانوا يتواجدون في المعهد الواقع في الطابق الأخير من المبنى حين اندلع الحريق. وأظهرت تسجيلات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي شبانا يقفزون من عدّة طوابق أثناء محاولاتهم الفرار من النيران المشتعلة في معهد تعليمي في مدينة سورت (ولاية غوجارات)، وسط صيحات الرعب الصادرة عن المارة.
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استهداف النفط

السعودية تعلن التزامها بتجنب الحرب واستقرار سوق النفط

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء السعودي أكد التزام المملكة بتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، ومنع نشوب صراع بالمنطقة، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، جاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي أن المملكة «ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائما ممتدة للسلم وتسعى إلى تحقيقه». وأضاف البيان أن حكومة المملكة ملتزمة «بتحقيق التوازن في سوق النفط والعمل على استقراره على أساس مستدام».
ترامب-يرفع-علامة-النصر

ترامب يذكّر السعودية مجددا بـ«دفع الفاتورة»

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، إلى ضرورة أن تدفع السعودية ثمن الحماية التي توفرها لها الولايات المتحدة. وقال "ترامب"، في كلمة ألقاها أمام تجمع لأنصاره بولاية فلوريدا ضمن حملة تدعو لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة 2020، إن "السعودية دولة غنية جدا ليس لديها شيء سوى المال، فأعتقد أن بإمكانهم دفع المال مقابل دفاعنا عنهم". وتابع: "هناك الكثير من الدول التي ندافع عنها، وليس من العدل أن يدفعوا ثمنا قليلا، لكنهم سيدفعون، فهم يشترون كمية كبيرة من المعدات مقابل 450 مليار دولار من بلادنا".
محطة نووية

إيران تتحدى عقوبات أمريكا وتستأنف أنشطتها النووية

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن إيران سوف تستأنف برنامجها النووي المتوقف ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لكنها لن تنسحب من الاتفاق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، نقلت الإذاعة الإيرانية الرسمية عن مصدر مقرب من لجنة حكومية تشرف على الاتفاق النووي القول إن الرئيس حسن روحاني سيعلن أن إيران ستقلص بعضا من تعهداتها «البسيطة والعامة» بموجب الاتفاق، غدا الأربعاء، 8 مايو الحالى، أي بعد عام بالتمام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق.
كيم-جونج-اون-زعيم-كوريا-الشمالية

زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة لاختبار صواريخه

اختبرت كوريا الشماليّة قاذفات صواريخ عدّة طويلة المدى وأسلحة تكتيكيّة موجّهة في مناورات أشرف عليها الزعيم كيم جونج أون، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية. وأشارت الوكالة إلى أنّ اختبار قاذفات الصواريخ تمّ السبت، في اليوم نفسه الذي كانت كوريا الشمالية أطلقت خلاله أيضاً قذائف قصيرة المدى باتّجاه بحر اليابان. وقالت الوكالة إنّ "الهدف من هذه المناورات هو فحص القدرات التشغيلية ودقة قاذفات الصواريخ ذات العيار الكبير والطويلة المدى فضلاً عن الأسلحة التكتيكية الموجهة"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
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