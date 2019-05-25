اليونيسف: 600 ألف طفل أفغاني عرضة للموت بسبب الغذاء

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص

اليونيسف

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن حوالي 600 ألف طفل أفغاني عرضة للموت ما لم يتوفر التمويل الذي يقدر بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي في غضون أسابيع، وذلك لعلاج سوء التغذية. وقال المتحدث باسم اليونيسف كريستوف بوليارك، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة اليوم السبت، "إن الوضع الإنساني في أفغانستان هو من أسوأ الكوارث على الأرض"، محذرًا من أن العنف المتزايد والجفاف الشديد الذي حدث العام الماضي قد جعلا مئات الآلاف من الأطفال دون سن الخامسة عرضة لخطر كبير في غرب وشمال أفغانستان.

وأضاف أن هناك مليوني طفل في البلاد يعانون من سوء التغذية الحاد من بينهم 600 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، وأن الطفل الذي يعاني من سوء التغذية الحاد الوخيم هو طفل يحتاج إلى علاج عاجل وإلا فقد يموت.وأوضح بوليارك، أن اليونيسف هي المزود الوحيد لعلاج سوء التغذية الحاد، مشيرا إلى أن عدد اليافعين