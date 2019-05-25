رياضة

نهائي الكأس.. برشلونة يبحث عن لقبه المفضل ضد فالنسيا

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
برشلونة
برشلونة
يحتضن ملعب بينتو فيامارين، معقل ريال بيتيس، اليوم السبت، نهائي النسخة رقم 117 من كأس ملك إسبانيا، وذلك عندما يواجه برشلونة حامل اللقب، نظيره فالنسيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً. ويملك برشلونة تاريخًا كبيرًا مع تلك البطولة، إذ يحمل الرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بلقبها بواقع 30 مرة، آخرها الموسم الماضي، وحل العملاق الكتالوني في مركز الوصافة 10 مرات من قبل، آخرها في عام 2014 أمام ريال مدريد، وبدوره توج فالنسيا باللقب 7 مرات آخرها عام 2008، وحل وصيفًا 9 مرات، آخرها في عام 1995، أمام ديبورتيفو لاكورونيا.
وتواجه برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا 3 مرات من قبل، وأتت المواجهة الأولى في عام 1952، وحينها فاز البارسا بنتيجة 4-2، ومن ثم فاز فالنسيا بنهائي عام 1954 بثلاثية نظيفة، قبل أن يحسم العملاق الكتالوني نهائي موسم 1970- 1971 لصالحه بنتيجة 4-3. وسبق أن توج برشلونة بلقب الكأس في إشبيلية من قبل
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راموس

مفاجأة.. راموس يدرس الرحيل عن ريال مدريد

يبدو أن المستقبل ليس واضحًا بالنسبة للمدافع الإسباني سيرجيو راموس، إذ يفكر قائد ريال مدريد في الرحيل عن صفوف الملكي هذا الصيف. وعانى المرينجي من الموسم الأسوأ له في الألفية الجديدة هذا الموسم، الأمر الذي دفعه للتفكير في مستقبله فاتحًا أمام عينيه جميع الاختيارات. وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راموس يدرس وضعه الحالي بدقة، إذ ربما يفضل الانتقال إلى دور أوروبي آخر، مع ترقب كل من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لوضعه، ودائمًا كان رأي راموس هو رفض الرحيل، إلا أن الوضع تغير حاليا ولم يعد يعرف ما ينتظره في المستقبل.
ميسي‎

للمرة السادسة.. ميسي يتوج بالحذاء الذهبي

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وسجل ميسي هذا الموسم 36 هدفًا في 34 مباراة خاضها في الدوري الإسباني، ليتفوق على أقرب ملاحقيه النجم الفرنسي لفريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بثلاثة أهداف، وكان لزامًا على مبابي تسجيل 5 أهداف أمام ريمس، أمس، في الدوري الفرنسي لتخطي ميسي، إلا أنه لم يسجل سوى هدف وحيد في خسارة فريقه بنتيجة 3-1، ليتوج ميسي بالحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، وللمرة الـ11 على التوالي يتوج بالجائزة لاعب من الدوري الإسباني.
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السعودية تصطدم بفرنسا في مونديال الشباب

تتواصل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم للشباب المقام في بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة السادسة، عندما تواجه البرتغال نظيرتها كوريا الجنوبية في تمام الساعة 3:30 عصرًا، وتشارك البرتغال في البطولة للمرة الـ12، وحققت أفضل إنجازاتها بالتتويج باللقب عامي 1989 و1991، بينما تشارك كوريا الجنوبية للمرة الـ15 وحققت أفضل نتائجها باحتلال المركز الرابع في نسخة 1983، وضمن مباريات نفس المجموعة تواجه الأرجنتين نظيرتها جنوب إفريقيا في تمام الساعة 8:30 مساءً.
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برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة فالنسيا

المصائب لا تأتي فرادى، هذا ما يُمكن أن يوصف به الوضع الحالي في نادي برشلونة الإسباني، فبعد الخروج المُهين على يد ليفربول في نصف نهائي دوري الأبطال، وتعرض نجم الفريق لويس سواريز في غضروف الركبة، أعلن النادي الكتالوني، مساء اليوم الأربعاء، عن غياب حارسه الألماني مارك تير شتيجن عن مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل، جاء ذلك في بيان رسمي، أكد فيه أن الحارس تعرض لإصابة في ركبته اليمنى، وهو ما يجعله يغيب عن موقعة النهائي.
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تيباس: ميسي أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإسباني

احتفل الدوري الإسباني بمرور 90 عامًا على بداية البطولة، أمس الثلاثاء، في ملعب "آر سي دي إي" الخاص بنادي إسبانيول، وهو الحفل الذي شهد تكريم العديد من الأسماء التي أثرت في كرة القدم الإسبانية، وكان من المفترض أن يتم تكريم نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلا أنه لم يحضر الحفل، ومع ذلك لم يبدِ رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، خافيير تيباس، أي ضيق من غياب ميسي عن ذلك الحفل، قائلا: "يبدو أن ميسي متأثر بعض الشيء مما حدث في الأيام القليلة الماضية"، وذلك حسبما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية.
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ليلة الأبطال.. التشكيل المتوقع لليفربول وبرشلونة

يستقبل ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، نظيره برشلونة الإسباني على ملعب الأنفيلد، وذلك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ملعب الكامب نو، بفوز العملاق الكتالوني بثلاثية نظيفة بتوقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين، ولويس سواريز هدف آخر، ويبحث الريدز عن تحقيق ريمونتادا صعبة للغاية اليوم، في ظل غياب 3 من أبرز لاعبيه وهم نابي كيتا وروبرتو فيرمينو، ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح.
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غياب محمد صلاح عن ليفربول = عدم الفوز بنسبة 50%

يستقبل ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، نظيره برشلونة الإسباني على ملعب الأنفيلد، وذلك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ملعب الكامب نو، بفوز العملاق الكتالوني بثلاثية نظيفة بتوقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين مقابل تسجيل لويس سواريز هدفًا آخر، ويبحث الريدز عن تحقيق ريمونتادا صعبة للغاية اليوم، في ظل غياب 3 من أبرز لاعبيه، وهم نابي كيتا وروبرتو فيرمينو، ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح.
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