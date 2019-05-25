نهائي الكأس.. برشلونة يبحث عن لقبه المفضل ضد فالنسيا

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

برشلونة

يحتضن ملعب بينتو فيامارين، معقل ريال بيتيس، اليوم السبت، نهائي النسخة رقم 117 من كأس ملك إسبانيا، وذلك عندما يواجه برشلونة حامل اللقب، نظيره فالنسيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً. ويملك برشلونة تاريخًا كبيرًا مع تلك البطولة، إذ يحمل الرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بلقبها بواقع 30 مرة، آخرها الموسم الماضي، وحل العملاق الكتالوني في مركز الوصافة 10 مرات من قبل، آخرها في عام 2014 أمام ريال مدريد، وبدوره توج فالنسيا باللقب 7 مرات آخرها عام 2008، وحل وصيفًا 9 مرات، آخرها في عام 1995، أمام ديبورتيفو لاكورونيا.

وتواجه برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا 3 مرات من قبل، وأتت المواجهة الأولى في عام 1952، وحينها فاز البارسا بنتيجة 4-2، ومن ثم فاز فالنسيا بنهائي عام 1954 بثلاثية نظيفة، قبل أن يحسم العملاق الكتالوني نهائي موسم 1970- 1971 لصالحه بنتيجة 4-3. وسبق أن توج برشلونة بلقب الكأس في إشبيلية من قبل

وتواجه برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا 3 مرات من قبل، وأتت المواجهة الأولى في عام 1952، وحينها فاز البارسا بنتيجة 4-2، ومن ثم فاز فالنسيا بنهائي عام 1954 بثلاثية نظيفة، قبل أن يحسم العملاق الكتالوني نهائي موسم 1970- 1971 لصالحه بنتيجة 4-3.



وسبق أن توج برشلونة بلقب الكأس في إشبيلية من قبل في عام 1925، عندما تغلب في النهائي على أريناس 2-0، ولكن على ملعب رينا فيكتوريا، كما توج فالنسيا بلقب البطولة في إشبيلية أيضًا في موسم 1998- 1999 بالتغلب في النهائي على أتلتيكو مدريد 3-0 على ملعب لاكاروتجا.



ويبحث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تسجيل هدفين اليوم، ليصبح خامس أفضل هداف في تاريخ البطولة برصيد 52 هدفًا مناصفةً مع إدموندو سواريز.