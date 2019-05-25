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إيران تكشف عن أسلحة سرية لإغراق سفن أمريكا بالخليج

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص
إيران
إيران
هدد مرتضى قرباني، مستشار القيادة العسكرية الإيرانية، اليوم، بإغراق السفن الحربية الأمريكية في الخليج العربي باستخدام أسلحة سرية، لم يكشف عن أي تفاصيلها. وقال قرباني، لوكالة أنباء محلية "بوسع إيران أن تلقي بسفن أمريكا الحربية إلى قاع البحر بطواقمها وطائراتها باستخدام أسلحة سرية". وأضاف، حسب وكالة "رويترز": "أعتقد أن الأميركيين العقلانيين والقادة العسكريين المتمرسين لن يسمحوا للراديكاليين الأميركيين ببدء الحرب"، على حد تعبيره. وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، قبل أيام، إرسال حاملة طائرات وقاذفات "بي 52" إلى الخليج العربي، بسبب تهديدات طهران.
ويرجح مراقبون أن إيران لا تملك أسلحة سرية، وأن حديث مسؤوليها لا يعدو أن يكون سوى "تصريحات ميكروفونية وحركات استعراضية".وكان فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأميركية استعرض، الجمعة، عددا من الأسلحة التي أعلنت طهران عن ابتكارها، ليتضح أنها مجرد أكاذيب أو نسخة مقلدة لأسلحة صنعت في دول أخرى.وتصاعدت
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الجفاف-في-أفغانستان-2

اليونيسف: 600 ألف طفل أفغاني عرضة للموت بسبب الغذاء

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن حوالي 600 ألف طفل أفغاني عرضة للموت ما لم يتوفر التمويل الذي يقدر بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي في غضون أسابيع، وذلك لعلاج سوء التغذية. وقال المتحدث باسم اليونيسف كريستوف بوليارك، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة اليوم السبت، "إن الوضع الإنساني في أفغانستان هو من أسوأ الكوارث على الأرض"، محذرًا من أن العنف المتزايد والجفاف الشديد الذي حدث العام الماضي قد جعلا مئات الآلاف من الأطفال دون سن الخامسة عرضة لخطر كبير في غرب وشمال أفغانستان.
شغب-بسجن-في-فنزويلا (3)

ارتفاع قتلى حادث سجن فنزويلا إلى 29 وإصابة 19

أعلن مسؤول فنزويلي أن 29 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب 19 شخصا آخرين، إثر اشتباكات مسلحة بين حرس أحد السجون الواقعة في ولاية بورتوجيزا، وسط البلاد، وبعض السجناء. وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية أن الحادث وقع بعد رفض سجناء كثير منهم كانوا مسلحين، دخول مسؤولين فنزويليين خشية تعرضهم للسرقة، مضيفة أن انفجارا واحدا على الأقل وقع في هذه الأثناء. وأكد مسؤول بمكتب الادعاء العام الفنزويلي، رفض ذكر اسمه، مقتل 29 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في الحادث.
شغب-بسجن-في-فنزويلا (4)

مقتل 23 نزيلا في أعمال شغب داخل سجن بفنزويلا

قُتل 23 نزيلا بعدما فتح حراس أحد السجون في فنزويلا النار لإنهاء أعمال شغب، وذلك بحسب ما أعلنته جماعة ترعى حقوق السجناء في فنزويلا. وأوردت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مرصد السجون الفنزويلية أن 18 حارسا آخر أصيبوا في حادث اليوم بسجن يقع بولاية بورتوجيزا وسط البلاد التي تبعد نحو 350 كيلومترًا عن العاصمة كاراكاس. وتتعرض فنزويلا لأزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، لا سيما بعد أن أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.
حريق

غالبيتهم فتيات.. مصرع 19 طالبًا في حريق معهد بالهند

لقي 19 طالبا غالبيتهم من الفتيات، مصرعهم في الهند، اليوم، جراء حريق اندلع بمبنى يضم معهدا تعليميا في غرب البلاد. وقال مسئول رجال الإطفاء في سورت ديباك ساثالي، وفقا لقناة "فرانس 24"، "قضى الطلاب بسبب النيران وبسبب القفز من المبنى"، مشيرًا إلى أن ما بين 50 إلى 60 طالبًا كانوا يتواجدون في المعهد الواقع في الطابق الأخير من المبنى حين اندلع الحريق. وأظهرت تسجيلات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي شبانا يقفزون من عدّة طوابق أثناء محاولاتهم الفرار من النيران المشتعلة في معهد تعليمي في مدينة سورت (ولاية غوجارات)، وسط صيحات الرعب الصادرة عن المارة.
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وزير-خارجية البحرين

البحرين تُحذر مواطنيها من السفر إلى العراق وإيران

حذرت الخارجية البحرينية، السبت، رعاياها من السفر إلى العراق وإيران بسبب الأوضاع غير المستقرة بسحب "سكاي نيوز". وكان رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، قد أكد أن الحرب ضد إيران، ستمهد لحرب عالمية ثالثة، وأن أي هجوم على إيران سيعني القضاء على إسرائيل خلال نصف ساعة. وأشار إلى أنه يمكن للولايات المتحدة أن تبدأ الحرب، لكن نهايتها لن تكون بيدها، لافتا إلى أنه في حال استهداف القطع العسكرية الأمريكية في مياه الخليج فلن يبقى منها سوى تل من الرماد، موضحا أنه "قبل أن يهدأ غبار أي هجوم على إيران ستضرب الصواريخ الإيرانية قلب تل أبيب".
وزير-الخارجية-الإيراني-محمد-جواد-ظريف

ظريف: لا يمكن لأحد مواجهة إيران ولن تكون هناك حرب

تزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية، بسبب مخاوف من اندلاع صراع أمريكي إيراني، حيث قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إنه يعتقد أن الحرب لن تندلع في المنطقة، لأن طهران "لا تريد الصراع". وأضاف ظريف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية قبل نهاية زيارته إلى بكين: "لن تكون هناك حرب لأننا لا نريد الحرب، ولا يملك أي شخص فكرة أو وهما بأن بإمكانه مواجهة إيران في المنطقة". وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعض دبلوماسييها من سفارتها في بغداد، بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات نفط في خليج عُمان.
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دول خليجية تقر إعادة نشر قوات أمريكية لمواجهة إيران

قررت السعودية ودول خليجية، الموافقة على طلب أمريكي بإعادة نشر قواتها بمياه الخليج لمواجهة إيران، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط". ونقلت الصحيفة عن مصادر مواقفة السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي دول خليجية. وقالت المصادر، إن الموافقة جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول خليجية من جهة أخرى؛ حيث يهدف الاتفاق الخليجي - الأمريكي إلى ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها، بفعل سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها.
مظاهرات-ضد-ترامب في -إيران

«ليس لدينا ما نخسره».. انطباعات الإيرانيين عن الحرب

في وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت إيران انسحابها من الاتفاقية النووية لعام 2015 بشكل جزئي، وإعادة أنشطتها النووية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى إرسال 4 قاذفات نووية، بالإضافة إلى حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" إلى المنطقة، لمواجهة تهديدات إيران، وسط انتشار أقاويل عن اندلاع حرب في المنطقة. الوضع في الداخل الإيراني لا يقل توترا، حيث يتحدث الناس في طهران بنبرة متوترة عما قد تجلبه الأيام المقبلة، حيث ينتشر الحديث عن صراع وشيك مع الولايات المتحدة في شوارع العاصمة الإيرانية.
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