بعد تراجع الدولار.. استثمارات الأجانب تواصل الصعود

واصلت استثمارات الأجانب صعودها منذ بداية العام الجاري، وهو ما أدى إلى زيادة حجم التدفقات النقدية وتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري
ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى مستوى 14.851 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، في مقابل 14.202 مليار دولار خلال شهر فبراير السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 649 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.
ويأتى ذلك في ظل استمرار تراجع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه، لتفقد ما يقرب من نحو 100 قرش ليصل إلى 16.93 جنيه للبيع، في مقابل 17.95 جنيه نهاية 2018.
وزادت أرصدة استثمارات الأجانب في أدوات الدين خلال الربع الأول من عام 2019 بنحو 4.1 مليار دولار لتسجل ما يقرب من 16.8 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.
عودة قوية لاستثمارات الأجانب منذ بداية 2019
مع بداية العام الجاري 2019، شهدت استثمارات الأجانب عودة قوية لها، وذلك عقب تراجعها بشكل ملحوظ بداية من شهر أبريل 2018، لتفقد أكثر من 10.8 مليار دولار.
وخلال شهر يناير الماضي، ارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بنسبة 21.6% لتصل إلى 233.8 مليار
عودة قوية لاستثمارات الأجانب منذ بداية 2019
مع بداية العام الجاري 2019، شهدت استثمارات الأجانب عودة قوية لها، وذلك عقب تراجعها بشكل ملحوظ بداية من شهر أبريل 2018، لتفقد أكثر من 10.8 مليار دولار.
وخلال شهر يناير الماضي، ارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بنسبة 21.6% لتصل إلى 233.8 مليار جنيه، ما يعادل نحو (13.36 مليار دولار) في يناير الماضي، مقارنة بنحو 192.2 مليار جنيه (حوالى 11 مليار دولار) في ديسمبر، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
كما ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنسبة 7% في فبراير الماضي لتسجل 14.6 مليار دولار.
وتطرح الحكومة أسبوعيًا مجموعة من أدوات الدين والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب
قال محمد النجار المحلل المالي، إن استمرار صعود استثمارات الأجانب في أذون الخزانة يرجع إلى إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي كانت تضمن للمستثمرين الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية حكومية تحويل أموالهم إلى الخارج بالدولار.
وأضاف النجار، أن إلغاء العمل بهذه الآلية ساهم بشكل كبير فى حدوث وفرة فى المعروض الدولارى بالبنوك، ودخول تدفقات دولارية جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفى.
وفى ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي إلغاء العمل بهذه الآلية، وأوضح أن القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل 4 ديسمبر، ويتعين على الاستثمارات الجديدة بعد هذا التاريخ التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربك).
وكانت مصر وضعت تلك الآلية في عام 2013 لطمأنة المستثمرين الأجانب على إمكانية استرداد النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من الأوراق المالية المحلية.
الفائدة المرتفعة وتعديل ضريبة الدخل
يرى محمد ماهر المحلل المالي، أن ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية ساهمت بشكل ملحوظ في عودة استثمارات الأجانب للصعود منذ بداية العام الجاري.
فيما أكد الدكتور سامي السيد أستاذ المالية العامة، أن مصر تقدم أعلى عائد على السندات بالنسبة لدول العالم، حيث تتراوح سعر الفائدة حاليا ما بين 16 و17%، وهو الأمر الذى يشجع المستثمرين الأجانب على شراء هذه الأدوات.
وترى وحدة أبحاث بنك الاستثمار "شعاع" أن تطبيق التعديلات الجديدة لضريبة الدخل ساهم في رفع أسعار العائد على أدوات الدين، وهو ما أدى إلى صعود استثمارات الأجانب في أذون الخزانة.
وفي فبراير الماضي، بدأت وزارة المالية في تطبيق تعديلات قانون الضرائب على الدخل، وذلك على خلفية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات القانون، والتي تضمنت تعديلا للمادتين 58 و148، ليتماشي التطبيق الفعلي لقانون الضرائب مع الممارسات الدولية، إلى جانب تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية.
وفي ظل التعديلات الجديدة لضريبة الدخل، يتعين الفصل بين العائد على فوائد استثمارات الخزانة ومصروفاتها المناظرة، مع استمرار فرض ضريبة بواقع 20%، إضافة إلى ذلك، سيتم إضافة الأرباح بعد خصم الضريبة لاحتساب صافي معدل التكلفة، على بيان أرباح الشركات بهدف إضافة ناتج هذه الحسبة إلى الوعاء الضريبي مجددًا بسعر 22.5%.