بعد تراجع الدولار.. استثمارات الأجانب تواصل الصعود

واصلت استثمارات الأجانب صعودها منذ بداية العام الجاري، وهو ما أدى إلى زيادة حجم التدفقات النقدية وتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

الدولار

ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى مستوى 14.851 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، في مقابل 14.202 مليار دولار خلال شهر فبراير السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 649 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. ويأتى ذلك في ظل استمرار تراجع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه، لتفقد ما يقرب من نحو 100 قرش ليصل إلى 16.93 جنيه للبيع، في مقابل 17.95 جنيه نهاية 2018. وزادت أرصدة استثمارات الأجانب في أدوات الدين خلال الربع الأول من عام 2019 بنحو 4.1 مليار دولار لتسجل ما يقرب من 16.8 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.

عودة قوية لاستثمارات الأجانب منذ بداية 2019 مع بداية العام الجاري 2019، شهدت استثمارات الأجانب عودة قوية لها، وذلك عقب تراجعها بشكل ملحوظ بداية من شهر أبريل 2018، لتفقد أكثر من 10.8 مليار دولار. وخلال شهر يناير الماضي، ارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بنسبة 21.6% لتصل إلى 233.8 مليار