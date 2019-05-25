عودة حركة السير بطريق الفيوم الصحراوي

تحرير:محمد الأشموني ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

حادث سير

تسبب حادث سير بين سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوى، في توقف الطريق بشكل جزئي وإصابة شخصين، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم الصحراوى بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، في الوقت ذاته كثفت الإدارة العامة للمرور، حملاتها على الطرق السريعة للحد من الحوادث، وضبط المخالفين، وتم وضع رادارات لمراقبة السرعة، للحد من وقوع حوادث.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد دفعت بأوناش إلى الشوارع، بسبب موجة الحر الشديد والأعطال التي من المتوقع حدوثها للمركبات بكافة أنواعها.كما استهدف رجال الإدارة العامة للمرور حملات أخرى لإزالة الإشغالات، وأصدرت قيادات المرور توجيهاتها لضبط «التكاتك» وعدم خروجها إلا بعد التراخيص، وتكثيف التواجد المروري الفعّال،