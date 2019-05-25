جريمة

عودة حركة السير بطريق الفيوم الصحراوي

تحرير:محمد الأشموني ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص
حادث سير
حادث سير
تسبب حادث سير بين سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوى، في توقف الطريق بشكل جزئي وإصابة شخصين، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم الصحراوى بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، في الوقت ذاته كثفت الإدارة العامة للمرور، حملاتها على الطرق السريعة للحد من الحوادث، وضبط المخالفين، وتم وضع رادارات لمراقبة السرعة، للحد من وقوع حوادث.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد دفعت بأوناش إلى الشوارع، بسبب موجة الحر الشديد والأعطال التي من المتوقع حدوثها للمركبات بكافة أنواعها.كما استهدف رجال الإدارة العامة للمرور حملات أخرى لإزالة الإشغالات، وأصدرت قيادات المرور توجيهاتها لضبط «التكاتك» وعدم خروجها إلا بعد التراخيص، وتكثيف التواجد المروري الفعّال،
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سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة.. حالة الطرق اليوم

شهدت الشوارع والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام، حيث بدا كورنيش النيل منتظم الحركة أمام ماسبيرو، وامتدت السيولة المرورية إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف وصولًا إلى المحور الأرضى برمسيس، وامتدت السيولة كذلك باتجاه العباسية ومدينة نصر، باستثناء تكتلات مرورية فى مناطق مواقف سيارات السرفيس على امتداد تلك الطرق.
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«رشوتا سعاد الخولي وحي السلام» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، وإخصائية بشركة "مصر للطيران"، فى اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه، ونسبت إليهما النيابة أنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة رشوة، بأن أودعت "الخولي" الأموال فى حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.
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«العادلي» وزكريا عزمي خارج قوائم الكسب غير المشروع

أصدر جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل، قرارًا برفع أسماء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأولاده وزوجته من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم، وذلك بعد إصدار حكم بات ببراءة "العادلي" من تهمة الكسب غير المشروع. وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمًا في 19 مارس 2015 (حكم أول درجة)، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، المتهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه، وإلغاء قرار التحفظ على أمواله وأولاده وزوجته، ولم يطعن على الحكم أمام محكمة النقض ليصبح باتاً ونهائيا.
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مصرع مواطن وإصابة 7 آخرين صدمهم ميكروباص في حلوان

لقى مواطن مصرعه وأصيب 7 آخرون، مساء اليوم الجمعة، بعدما صدمتهم سيارة ميكروباص في أثناء تواجدهم أعلى الرصيف أمام أحد المستشفيات في مدينة حلوان، ما أدى إلى توقف حركة المرور، من جهتها انتقلت أوناش تابعة لإدارة المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المُتوفى والسبعة المصابين إلى المستشفى، وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة للطريق في حلوان بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل عدد من رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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أوناش مرور لمواجهة الأعطال المتوقعة بسبب الحرارة

شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط المروري بالميادين والشوارع، ونجح الرادار في ملاحقة قائدي السيارات بسرعات جنونية، وتم ضبط 1662 مخالفة رادار خلال 24 ساعة، بالطرق السريعة، "زراعي - صحراوي" ومداخل ومخارج القاهرة، بينما شددت الخدمات المرورية خدماتها بالطرق الداخلية والميادين الحيوية، فيما تم تكثيف التواجد الأمني عبر توزيع خدمات إضافية وعمل حملات مرورية لرصد المخالفات بكافة أنواعها، وعمل تحليل مخدرات عشوائي للسائقين.
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مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم

شهد طريق الإسماعيلية الصحراوى انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع قائدها وابنته وإصابة زوجته، وانتقلت الأوناش لرفع حطام السيارة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ورصدت الإدارة العامة للمرور حادث تصادم سيارة "ميكروباص" بسيارة نقل ثقيل بطريق "الداخلة- الفرافرة" بمحافظة الوادي الجديد، ما تسبب فى إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، بينما أهابت إدارة المرور بالمواطنين توخي الحذر والحيطة خلال القيادة، وعدم تجاوز السرعات المقررة.
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إصابة 3 أشخاص في حوادث سير متفرقة بالجيزة

أصيب ثلاثة أشخاص في حادثين منفصلين بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، حيث شهد طريق أوسيم بمحافظة الجيزة، تصادما بين سيارتين بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور، وفي مدينة البدرشين، صدمت سيارة طائشة أحد المارة، خلال عبوره الطريق، ما أسفر عن إصابته بجروح وكسور، ليتم الدفع بأوناش المرور لرفع حطام الحادث الأول، فيما تم نقل المصابين في الحادثتين إلى المستشفى، للعلاج، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بأوسيم بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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انقلاب سيارة ملاكي وتصادم بالجيزة صباح اليوم

أصيب شخصان في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم الصحراوي، اليوم الإثنين، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى، إذ تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة على طريق الفيوم الصحراوي، بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وتبين انفجار إطار سيارة ملاكي، ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، وانقلاب السيارة وإصابة شخصين بداخلها.
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