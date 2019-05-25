ضبط 29 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

حملة أمنية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون، من ممارسي أعمال البلطجة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر، وضبط مروجي المواد المخدرة، وأسفرت الحملة خلال ال24 ساعة المنقضية عن ضبط 29 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة، ضٌبط بحوزتهم 1610 جرامات حشيش، 371 قرصا، 237 جرام هيروين، 120 جرام فوتو، 150 جرام أفيون، وفي مجال قضايا ضبط الأسلحة النارية تم ضبط 6 متهمين بحوزتهم 5 فرد خرطوش محلى الصنع، 2 طلقة، 1 طبنجة، تم تحرير محضر حيال كل واقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت قوات الأمن شنت بالأمس حملة أمنية على تجار المخدرات والخارجين على القانون بنطاق محافظة القليوبية، أسفرت عن ضبط 25 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس



كانت قوات الأمن شنت بالأمس حملة أمنية على تجار المخدرات والخارجين على القانون بنطاق محافظة القليوبية، أسفرت عن ضبط 25 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث بالقبض على 25 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام شبين القناطر وبنها وكفر شكر وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب.



وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 700 جرام حشيش و450 جرام هيروين و30 جرام بانجو ومبالغ مالية و7 قطع أسلحة نارية غير مرخصة.



