جريمة

ضبط 29 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص
حملة أمنية
حملة أمنية
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون، من ممارسي أعمال البلطجة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر، وضبط مروجي المواد المخدرة، وأسفرت الحملة خلال ال24 ساعة المنقضية عن ضبط 29 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة، ضٌبط بحوزتهم 1610 جرامات حشيش، 371 قرصا، 237 جرام هيروين، 120 جرام فوتو، 150 جرام أفيون، وفي مجال قضايا ضبط الأسلحة النارية تم ضبط 6 متهمين بحوزتهم 5 فرد خرطوش محلى الصنع، 2 طلقة، 1 طبنجة، تم تحرير محضر حيال كل واقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كانت قوات الأمن شنت بالأمس حملة أمنية على تجار المخدرات والخارجين على القانون بنطاق محافظة القليوبية، أسفرت عن ضبط 25 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس
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انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

وفاة 5 من أسرة واحدة سقطت سيارتهم في ترعة بأسوان

شهدت قرية كلح الجبل التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا راح ضحيته 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهما شقيقان توأم وطفل عمره عام ونصف، على أثر سقوط سيارة بإحدى الترع الموازية للقرية. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، للإشراف على انتشال جثث الضحايا من الترعة، بمعاونة الأهالى ورجال الإنقاذ النهرى، كما تم الدفع بإمكانات الوحدة المحلية لمدينة إدفو لرفع السيارة التى سقطت فى الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
اختناق- من -الغاز

مصرع سيدة وإصابة نجليها بسبب «وجبة فاسدة» في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب نجلاها "التوأمان" بحالة تسمم فسفورى، اليوم السبت، على أثر تناولهم طعاما مرشوشا عليه مبيد حشرى بمركز حوش عيسى، في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بحوش عيسى، والمصابين إلى مركز السموم بالمستشفى العام بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة الحادث، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جثة (3)

كواليس في جريمة قتل عجوز بولاق الدكرور

سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 سنة، كانت تقضى احتياجاتها من معاش زوجها المتوفى، لم يشأ الله أن يرزقها بأولاد، وحتى الفتى الذى تبنته وزوجها كان يودها ويزورها، حتى انقطعت زياراته مع وفاة زوجها، كانت تقيم فى شقة بطابق أرضى، بمنطقة بولاق الدكرور، تفتح بابها دائمًا ليؤنسها صوت الجيران، وإلقائهم التحية عليها، وردها لهم من خالص عبارات الدعاء، لكنها مؤخرًا لم ترد على عدد منهم بما دفعهم إلى الدخول للاطمئنان عليها فوجدوها مقتولة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

تصادم مروّع بين 6 سيارات في الشرقية.. و16 مصابا

أصيب 16 شخصًا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات بطريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بينما جرى تحويل المصابين بواسطة عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفيي «التأمين الصحي» بالعاشر و«بلبيس» المركزي بمدينة بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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سلاح-ومخدرات (1)

ضبط 33 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
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ضبط مالك مصنع زهرة زرقاء غير مرخص بأبو النمرس

ألقت مباحث التموين فى الجيزة، القبض على صاحب مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية متخصص فى إعداد "الزهرة الزرقاء"، المستخدمة فى غسل الملابس البيضاء، بقصد جعلها زاهية اللون، وذلك بعد ورود معلومات تفيد قيام صاحب المصنع باستخدام مواد مغشوشة، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، إذ تؤثر بالسلب على المنسوجات، وكذلك على بشرة مستخدمها، وتم تحرير محضر ضده واتهامه باستخدام مواد مجهولة المصدر، تحفظت القوات على 77 كيلو من المنتجات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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ضبط 22 مصنع بير سلم بالجيزة و88 قضية تموين

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، حملات تفتيش على العديد من منشآت الصناعات الغذائية والمتاجر والمطاعم، وذلك لمحاربة الغلاء ومنع احتكار السلع، وضبط جرائم الغش التجاري، والمخالفات التى تؤثر على الصحة العامة للمستهلكين، وضبط السلع الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر، وتمكنت الحملة على مدار 24 ساعة الماضية من ضبط 110 قضايا تموين مختلفة، تنوعت بين منشآت دون تراخيص، وجرائم غش تجاري، ومخالفات رفع أسعار وبيع منتجات بأعلى من سعرها المعتاد، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق.
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«الملكة- شهد» زيوت بمذيبات كيميائية فى أبو النمرس

نجحت قوات مباحث التموين بالجيزة، في مداهمة مصنع غير مرخص، لإنتاج زيوت الطعام، كائن بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وبداخله 17 طنا و413 كيلو زيت، غير صالحة للاستخدام الآدمي، جزء منها معبأ ومجهز للطرح فى الأسواق للمواطنين. وألقت القوات القبض على صاحب المصنع غير المرخص، وتبين قيامه بتجميع كميات هائلة من زيت الطعام سابق استخدامه بمصانع الشيبسي، ولا يصلح للاستهلاك الآدمي، ثم يعيد تنقيته والتدخل فى تعديلات كيميائية به، لإعادة تعبئته وبيعه للمواطنين مرة أخرى.
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