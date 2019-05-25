رياضة

لايبزيج في مواجهة ثأرية أمام البايرن بنهائي الكأس

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
يحتضن الملعب الأولمبي ببرلين اليوم السبت، المباراة النهائية في النسخة رقم 76 من كأس ألمانيا، وذلك عندما يواجه بايرن ميونيخ نظيره لايبزيج في تمام الساعة الثامنة مساء، ويحمل بايرن ميونيخ الرقم القياسي كأكثر من توج بلقب تلك البطولة بواقع 19 مرة آخرها في عام 2016، وحل وصيفًا 4 مرات آخرها العام الماضي، وبدوره يستعد لايبزيج لخوض نهائي كأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه، ويبحث عن مواصة تألقه، خاصة أنه تأسس في عام 2009، ونجح في الصعود للدوري الألماني في موسم 2016- 2017، وفي مشاركته الأول حل ثانيًا، ويتطلع للتتويج بلقبه الأول اليوم.
وتأهل بايرن إلى النهائي بعد تغلبه في الدور الأول على دروشترسين بهدف نظيف، وتغلب في الدور الثاني على رودينجهاوسين 2-1، وفي دور الـ16 تخطى هيرتا برلين بنتيجة 3-2، قبل أن يتفوق في ربع النهائي على هيدينهايم 5-4، وتغلب في نصف النهائي على فيردر بريمن 3-2. أما لايبزيج فتغلب في الدور الأول على فيكتوريا كولن
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نهضة-بركان

الزمالك ضد نهضة بركان.. الفريق المغربي يتلقى صدمة

تأكد بشكل رسمي اليوم السبت، غياب لاعب نادي نهضة بركان عبد الصمد المباركي عن موقعه فريقه ضد نادي الزمالك، والمقرر لها غدًا الأحد لحساب إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكان المباركي قد توجه مع البعثة إلى القاهرة لكنه لم ينجح في المشاركة بالتدريبات بسبب معاناته من إصابة قوية ليصبح بصفة رسمية خارج حسابات منير الجعواني المدير الفني للفريق المغربي، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة للفريق، خاصة بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها للاعب.
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تفاصيل الاجتماع الفني لموقعة الزمالك ضد نهضة بركان

يرتدى فريق الزمالك زيه التقليدى القميص الأبيض والشورت الأبيض والجورب الأبيض في مباراته المقرر إقامتها غدًا أمام نهضة بركان، حيث يحضر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامتها غدا في العاشرة مساء كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض وأحمد زاهر المدير الإداري. وينطلق المؤتمر الفنى عصر اليوم بمقر إقامة الزمالك بأحد فنادق الإسكندرية على أن يعقد السويسرى جروس مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب، حيث سيرتدى فريق نهضة بركان زيه البرتقالى المعتاد.
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«التحرير» داخل مقر تسليم تذاكر بطولة الأمم الإفريقية

قامت اللجنة المسؤولة عن مركز تسليم الـ«FAN ID» وتذاكر مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، بفتح أبوابها أمام المواطنين والمشجعين الراغبين في حضور مباريات البطولة التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وهي الفترة الأولى ثم ستعود فتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف مساء، وحتى الواحدة صباحًا خلال شهر رمضان، وذلك بعد تحديد عدد من المنافذ لتسليم التذاكر وتصريح الدخول في عدة أماكن على مستوى الجمهورية.
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ريبرى-بايرن-ميونخ

بايرن بطلا للدوري الألماني للموسم السابع على التوالي

بعد صراع قوي مع منافسه بروسيا دورتموند، حسم فريق بايرن ميونخ لقب بطولة دوري الدرجة الأولى الألماني، للموسم السابع على التوالي، والتاسع والعشرين في تاريخه، بعدما اكتسح نظيره آينتراخت فرانكفورت، بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من منافسات المسابقة، وشهدت المواجهة أجواءً استثنائية بوداع فرانك ريبيري وآريين روبين، ورافينيا، واقتنص البافاري البطولة بفارق نقطتين عن دورتموند، الذي حقق الفوز على مونشنجلادباخ، بثنائية نظيفة.
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اليوم حسم لقب الدوري الألماني بين دورتموند وبايرن

تنطلق اليوم، مباريات الجولة رقم 34 والأخيرة من الدوري الألماني، وهي الجولة المنتظرة التي ستُحسم خلالها هوية البطل بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، ويستقبل بايرن ميونيخ نظيره إينتراخت فرانكفورت على ملعب أليانز أرينا في تمام الساعة 3:30 عصرًا، ويتصدر البايرن جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بينما يوجد إينتراخت في المركز السادس برصيد 54 نقطة، إلا أنه يبتعد عن بروسيا مونشنجلادبخ الرابع بفارق نقطتين فقط، وبالتالي يبحث عن تحقيق الانتصار على أمل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو الأمر الذي يصعب من مهمة البايرن.
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قميص بايرن ميونيخ الجديد يحدد مستقبل خاميس

لم يظهر النجم الكولومبي خاميس رودريجز في أي من الصور الترويجية التي نشرها بايرن ميونيخ لقميصه الجديد الخاص بالموسم المقبل، الأمر الذي قد يشير إلى أن العملاق البافاري لن يفعل بند شراء اللاعب بصورة نهائية، وذلك بعدما ضم البايرن خاميس من صفوف ريال مدريد في صيف 2017 على سبيل الإعارة لمدة عامين، وعلى الرغم من رغبة رئيس النادي أولي هونيس في شراء النجم الكولومبي، فإن توتر علاقته مع المدرب الكرواتي للفريق نيكو كوفاتش يبدو أنها ستحول بين بقائه في ملعب أليانز أرينا وستعجل من عودته إلى ريال مدريد من جديد.
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بايرن ميونيخ يكشف عن قميصه للموسم الجديد

كشف نادي بايرن ميونيخ عن قميصه الجديد الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل 2019- 2020، والذي تميز باللون الأحمر المعتاد للعملاق البافاري، وفي الوقت الذي لم يغير فيه بايرن ميونيخ لونه الأحمر المعتاد، إلا أن تصميم القميص تميز بالنقوش المتواجدة عليه والمستوحاة من تصميم ملعب الفريق "أليانز أرينا"، في تصميم مشابه بعض الشيء لتصميم نادي تشيلسي الإنجليزي، وإفتتح ملعب بايرن ميونيخ في عام 2005، ويعد الملعب الوحيد الذي يتغير لونه بالكامل من الخارج بفضل آلاف الألواح الضوئية التي تحيط به من الخارج.
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