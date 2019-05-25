108 قضايا تموينية خلال حملة الـ 24 ساعة بالجيزة
تحرير:محمد الأشموني
٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص
حملات تموينية
حملة أمنية مكبرة، شنتها مباحث التموين بالجيزة، اليوم السبت، لمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، ومكافحة ظاهرة الغش التجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، وأسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 108 قضايا تموينية عبارة عن 22 عدم حمل شهادة صحية، و 19 عدم الإعلان عن أسعار، و18 إدارة منشأة بدون ترخيص، و12 إنتاج خبز ناقص الوزن، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد نفذت حملات أمنية مكثفة لضبط الأسعار في الأسواق والتصدي للمخالفات التموينية، وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عن ضبط 970 قضية تموينية متنوعة ضُبط خلالها "مواد بترولية، اسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد نفذت حملات أمنية مكثفة لضبط الأسعار في الأسواق والتصدي للمخالفات التموينية، وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عن ضبط 970 قضية تموينية متنوعة ضُبط خلالها "مواد بترولية، اسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وسلع غير صالحة للاستخدام الآدمي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية".
فيما تمكنت مباحث التموين من ضبط 109 قضايا تموينية، تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وداهمت قوات الأمن خلال الحملة مصنع غير مرخص، ضُبط بداخله 5 أطنان و721 كيلو جرام زبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي.