جريمة

108 قضايا تموينية خلال حملة الـ 24 ساعة بالجيزة

تحرير:محمد الأشموني ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص
حملات تموينية
حملات تموينية
حملة أمنية مكبرة، شنتها مباحث التموين بالجيزة، اليوم السبت، لمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، ومكافحة ظاهرة الغش التجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، وأسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 108 قضايا تموينية عبارة عن 22 عدم حمل شهادة صحية، و 19 عدم الإعلان عن أسعار، و18 إدارة منشأة بدون ترخيص، و12 إنتاج خبز ناقص الوزن، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد نفذت حملات أمنية مكثفة لضبط الأسعار في الأسواق والتصدي للمخالفات التموينية، وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عن ضبط 970 قضية تموينية متنوعة ضُبط خلالها "مواد بترولية، اسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية
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انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

وفاة 5 من أسرة واحدة سقطت سيارتهم في ترعة بأسوان

شهدت قرية كلح الجبل التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا راح ضحيته 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهما شقيقان توأم وطفل عمره عام ونصف، على أثر سقوط سيارة بإحدى الترع الموازية للقرية. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، للإشراف على انتشال جثث الضحايا من الترعة، بمعاونة الأهالى ورجال الإنقاذ النهرى، كما تم الدفع بإمكانات الوحدة المحلية لمدينة إدفو لرفع السيارة التى سقطت فى الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
اختناق- من -الغاز

مصرع سيدة وإصابة نجليها بسبب «وجبة فاسدة» في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب نجلاها "التوأمان" بحالة تسمم فسفورى، اليوم السبت، على أثر تناولهم طعاما مرشوشا عليه مبيد حشرى بمركز حوش عيسى، في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بحوش عيسى، والمصابين إلى مركز السموم بالمستشفى العام بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة الحادث، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جثة (3)

كواليس في جريمة قتل عجوز بولاق الدكرور

سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 سنة، كانت تقضى احتياجاتها من معاش زوجها المتوفى، لم يشأ الله أن يرزقها بأولاد، وحتى الفتى الذى تبنته وزوجها كان يودها ويزورها، حتى انقطعت زياراته مع وفاة زوجها، كانت تقيم فى شقة بطابق أرضى، بمنطقة بولاق الدكرور، تفتح بابها دائمًا ليؤنسها صوت الجيران، وإلقائهم التحية عليها، وردها لهم من خالص عبارات الدعاء، لكنها مؤخرًا لم ترد على عدد منهم بما دفعهم إلى الدخول للاطمئنان عليها فوجدوها مقتولة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

تصادم مروّع بين 6 سيارات في الشرقية.. و16 مصابا

أصيب 16 شخصًا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات بطريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بينما جرى تحويل المصابين بواسطة عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفيي «التأمين الصحي» بالعاشر و«بلبيس» المركزي بمدينة بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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الزبدة والسمنة (2)

ضبط 5 أطنان زبدة فاسدة قبل بيعها بموسم كحك العيد

شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بالتعاون مع قوات الشرطة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لمتابعة ومراقبة الأسواق، وضبط المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين والقائمين بارتكاب جرائم غش تجاري، سواء برفع الأسعار أو بيع منتجات فاسدة منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، ضبطت القوات 109 قضايا تموينية، تنوعت بين إدارة مصانع منتجات غذائية دون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية، وبيع منتجات وسلع غذائية مجهولة المصدر، مغلفة بعبوات مقلدة لماركات شهيرة لإدخال الغش والتدليس على المواطنين.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

«طفلة الحلوى وذئب الصف».. كاميرا تنقذها من الخطف

بكل براءة كانت الطفلة "أمل" صاحبة الأربع سنوات تجوب شوارع قريتها بمنطقة الصف، بحثا عن محل لشراء بعض الحلوى، كل ما يدور في خلدها هو العودة سريعا إلى المنزل كما طلبت منها أمها، لم تكن تدري أنها ستقع في يد ذئب بشري يجوب شوارع القرية بحثا عن فريسة، حيث جلس متربصا على ناصية أحد الشوارع بعدما أقعده التعب من السير في الشوارع، يراقب تلك الفتاة الصغيرة التي تبحث عن صاحب محل الحلوى الذي أغلق باب رزقه وتوجه للراحة، وأصيبت الطفلة بخيبة أمل بعدما وجدت المحل مغلقا، إلا أن المتهم أخبرها بأنه قادر على اصطحابها لمكان آخر لشرائها.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (2)

باعة جائلون وهاربون من أحكام في حملة المنطقة الأثرية

ألقت مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 مشتبه بهم، و 5 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وكذا 5 من الباعة الجائلين لمخالفتهم اشتراطات العمل بالمنطقة الأثرية، في الوقت الذي تمكنت فيه الحملة المكبرة التي شنتها الإدارات المختلفة بمديرية الأمن بنطاق محافظة الجيزة، من إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين، والتي تتسبب في إعاقة حركة السير.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وبإخطار اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تم عرض المتهمين على النيابات المختصة.
دقيق (1)

مباحث التموين تتصدى لمهربي الدقيق المدعم في الجيزة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لفرض سيطرتها على الأسواق، إذ شنت إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة حملات مكبرة على مدى الـ24 ساعة بمشاركة لجان تضم مفتشي الصحة والأغذية والتموين استهدفت ضبط الأسعار ومحاربة الغلاء وملاحقة السلع مجهولة المصدر، وخصوصًا خلال شهر رمضان المبارك، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق، ومكافحة الغش الغذائي.
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