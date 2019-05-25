108 قضايا تموينية خلال حملة الـ 24 ساعة بالجيزة

تحرير:محمد الأشموني ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص

حملات تموينية

حملة أمنية مكبرة، شنتها مباحث التموين بالجيزة، اليوم السبت، لمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، ومكافحة ظاهرة الغش التجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، وأسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 108 قضايا تموينية عبارة عن 22 عدم حمل شهادة صحية، و 19 عدم الإعلان عن أسعار، و18 إدارة منشأة بدون ترخيص، و12 إنتاج خبز ناقص الوزن، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد نفذت حملات أمنية مكثفة لضبط الأسعار في الأسواق والتصدي للمخالفات التموينية، وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عن ضبط 970 قضية تموينية متنوعة ضُبط خلالها "مواد بترولية، اسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية