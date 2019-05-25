جريمة

حبس زوجة وابن عمها قتلا الزوج وسرقا مدخراته بالهرم

تحرير:سماح عوض الله ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
أمرت نيابة الهرم، بحبس ربة منزل تبلغ من العمر 20 سنة، ونجل عمها 28 سنة، لاتهامهما بإقامة علاقة غير مشروعة، وقتل زوج الأولى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة أموال ومدخرات المجني عليه فى محاولة لتضليل رجال المباحث، وتصوير الجريمة باعتبارها جريمة قتل بغرض السرقة، إلا أن القدر شاء أن يكشف تفاصيل جريمتهما، حسب اعترافات العشيق، الذى ألقى الأهالي القبض عليه أعلى سطح العقار الذى شهد الجريمة، وبحوزته مبلغ 3 آلاف و595 جنيها وهاتف محمول، منحتهم له الزوجة لزعم سرقتهم لتضليل الشرطة.
ارتاب الأهالي فى حركة غريبة أعلى سطح عقار بمنطقة منشية البكاري بالهرم، وتجمع عددً من الشباب وصعدوا أعلى العقار للتحقق من الحركة المريبة، وأمسكوا بشخص بحوزته أموال ومصوغات، حاول التخلص منها بإلقائها فى منور العقار، واتصلوا بالشرطة لتسليم اللص، لكنه نفى عن نفسه سرقة الأموال، وأكد أنه تحصل عليها من نجلة
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انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

وفاة 5 من أسرة واحدة سقطت سيارتهم في ترعة بأسوان

شهدت قرية كلح الجبل التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا راح ضحيته 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهما شقيقان توأم وطفل عمره عام ونصف، على أثر سقوط سيارة بإحدى الترع الموازية للقرية. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، للإشراف على انتشال جثث الضحايا من الترعة، بمعاونة الأهالى ورجال الإنقاذ النهرى، كما تم الدفع بإمكانات الوحدة المحلية لمدينة إدفو لرفع السيارة التى سقطت فى الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
اختناق- من -الغاز

مصرع سيدة وإصابة نجليها بسبب «وجبة فاسدة» في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب نجلاها "التوأمان" بحالة تسمم فسفورى، اليوم السبت، على أثر تناولهم طعاما مرشوشا عليه مبيد حشرى بمركز حوش عيسى، في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بحوش عيسى، والمصابين إلى مركز السموم بالمستشفى العام بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة الحادث، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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كواليس في جريمة قتل عجوز بولاق الدكرور

سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 سنة، كانت تقضى احتياجاتها من معاش زوجها المتوفى، لم يشأ الله أن يرزقها بأولاد، وحتى الفتى الذى تبنته وزوجها كان يودها ويزورها، حتى انقطعت زياراته مع وفاة زوجها، كانت تقيم فى شقة بطابق أرضى، بمنطقة بولاق الدكرور، تفتح بابها دائمًا ليؤنسها صوت الجيران، وإلقائهم التحية عليها، وردها لهم من خالص عبارات الدعاء، لكنها مؤخرًا لم ترد على عدد منهم بما دفعهم إلى الدخول للاطمئنان عليها فوجدوها مقتولة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

تصادم مروّع بين 6 سيارات في الشرقية.. و16 مصابا

أصيب 16 شخصًا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات بطريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بينما جرى تحويل المصابين بواسطة عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفيي «التأمين الصحي» بالعاشر و«بلبيس» المركزي بمدينة بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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جثة

«مستحملتش».. قاتل زوجة أبيه يكشف مفاجآت الجريمة

«بكرهها، كانت ست شرانية لسانها طويل، لديها من كيد النساء ما يكفي لخراب البيوت وموت خصومها قهرًا من مكائدها. حاولت مرارا وتكرارًا التجاوز عن أفعالها حتى نفد صبري أخيرا، فلم تعد والدتي موجودة لتقصيني عنها، ولم أعد أنا الصغير الذى عليه تحمل تعنيف والده بسبب مكائد زوجة أبيه وهو صامت عاجز عن الدفاع عن نفسه. استفزتني وأهانتنى فأطلقت يدي إليها بما تستحقه، قتلتها أخيرًا لتدفع ثمن شرورها نحوي ونحو أمي الراحلة» كان ذلك جانبا من اعترافات رجل أربعيني قتل زوجة أبيه المسنة.
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«الفياجرا القاتلة».. جريمة الزوجة الخائنة والعشيق

مراهقة فى عمر السادسة عشرة، عاشت تتحرق شوقًا لرؤية والدها، الذي يعمل مندوبا للمبيعات بإحدى الدول الخليجية، كانت تعلم أنه رغم طبيعة وظيفته والجهد والمعاناة التى يبذلها، فإنه لم يتأخر في الاطمئنان عليها يوما وتدليلها خلال المكالمات الطويلة التي كانت تزيح عنه الهموم، بينما كانت الفتاة ناقمة على والدتها كثيرة الخروج من المنزل، وطلب المال من الزوج، قليلة الاهتمام باحتياجات أبنائها ومنزلها، عديمة الاهتمام بزوجها المغترب بحثًا عن لقمة العيش، وعاد رب الأسرة أخيرًا لكنه لقي مصرعه وهو نائم، لتؤكد الابنة بيقين أنه قتيل أمها وعشيقها.
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حبس المتهم بقتل والدته في نهار رمضان بالهرم

أمرت النيابة العامة، بحبس محمد عبدالعزيز، ويبلغ من العمر 44 عاما، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والدته عمدًا مع سبق الإصرار، المقترن بالشروع فى سرقتها، وذلك بأن طاردها حاملًا سكينا بمنطقة الكوم الأخضر بالهرم، وما أن لحقها وظفر بها سدد لها 10 طعنات قاصدًا قتلها، فأحدث بها 7 طعنات بالعنق والصدر، وثلاث طعنات فى الظهر، دون أن يرحم كبر سنها، ومحاولات استغاثتها بالناس «إلحقوني بيضربني بسكين»، وأقر المتهم أمام النيابة بجريمته فى محاولة للاستيلاء على أموال والدته.
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علاقة حرام وتعذيب بأماكن حساسة.. ليلة «فرح» الأخيرة

ساقها طيشها ومراهقتها إلى التورط فى علاقة غير مشروعة بابن الجيران، ليبدأ معها العد التنازلى لمدة 6 أشهر على قتلها حرقًا وتعذيبها بإشراف كتيبة إعدام مكونة من حبيبها وصديقه الذى أجبرها على علاقة غير مشروعة بعد استضافتها وجارها فى شقته، واشترك فى الجريمة أيضًا شقيقة المتهم الأول ووالدته، إذ استدرج الشابان المجني عليها، ليقوم المتهمون الأربعة بتجريدها من ملابسها وتعذيبها حتى الموت، وهو ما انتهت معه النيابة بعد 60 يومًا من التحقيقات إلى إحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة القتل العمد.
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