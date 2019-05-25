حبس زوجة وابن عمها قتلا الزوج وسرقا مدخراته بالهرم

تحرير:سماح عوض الله ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

جثة- أرشيفية

أمرت نيابة الهرم، بحبس ربة منزل تبلغ من العمر 20 سنة، ونجل عمها 28 سنة، لاتهامهما بإقامة علاقة غير مشروعة، وقتل زوج الأولى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة أموال ومدخرات المجني عليه فى محاولة لتضليل رجال المباحث، وتصوير الجريمة باعتبارها جريمة قتل بغرض السرقة، إلا أن القدر شاء أن يكشف تفاصيل جريمتهما، حسب اعترافات العشيق، الذى ألقى الأهالي القبض عليه أعلى سطح العقار الذى شهد الجريمة، وبحوزته مبلغ 3 آلاف و595 جنيها وهاتف محمول، منحتهم له الزوجة لزعم سرقتهم لتضليل الشرطة.

ارتاب الأهالي فى حركة غريبة أعلى سطح عقار بمنطقة منشية البكاري بالهرم، وتجمع عددً من الشباب وصعدوا أعلى العقار للتحقق من الحركة المريبة، وأمسكوا بشخص بحوزته أموال ومصوغات، حاول التخلص منها بإلقائها فى منور العقار، واتصلوا بالشرطة لتسليم اللص، لكنه نفى عن نفسه سرقة الأموال، وأكد أنه تحصل عليها من نجلة

ارتاب الأهالي فى حركة غريبة أعلى سطح عقار بمنطقة منشية البكاري بالهرم، وتجمع عددً من الشباب وصعدوا أعلى العقار للتحقق من الحركة المريبة، وأمسكوا بشخص بحوزته أموال ومصوغات، حاول التخلص منها بإلقائها فى منور العقار، واتصلوا بالشرطة لتسليم اللص، لكنه نفى عن نفسه سرقة الأموال، وأكد أنه تحصل عليها من نجلة عمه، التى تسكن بذات العقار، ليتبين قيام المتهم وابنة عمه بقتل زوجها.



وتبين خلال التحقيقات خشية المتهم من تحمل جريمة القتل وحده، باقتحام المسكن وسرقته وقتل صاحبه، وأكد ارتكابه الجريمة بتخطيط مع زوجة المجني عليه، وأقرت الأخيرة أنها ارتبطت بنجل عمها بعلاقة غير مشروعة، وأنها منحته الأموال، لكنها نفت تحريض شريكها على قتل زوجها، وأوضحت قيام المتهم بخنق زوجها خلال نومه، ولما استيقظ لمقاومة المتهم وخشية افتضاح أمرها ساعدته فى قتل زوجها.



