10 % زيادة فى مبيعات الأسماك لهذه الأسباب

حركة بيع الأسماك تراجعت مع بداية شهر رمضان لعدد من الأسباب كان أولها تأثيره السلبي على الصوم وفقا لما أعلنه أعضاء مجلس أمناء سوق العبور و غرفة القاهرة التجارية.

تحرير:أسماء فتحى ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

الأسماك

تحركت اليوم، السبت، أسواق الأسماك نحو الانتعاش بعد موجة من الركود شبه التام الذى سيطر على سوقى الجملة والتجزئة، الأمر الذى وصل إلى إغلاق أغلب المحلات التجارية تأثرا بتوقف حركة البيع، إلا أن الإقبال عاد مجددا وسط ترقب لمزيد من الحراك مع حلول عيد الفطر المبارك، التجار بدورهم أرجعوا الأمر إلى انخفاض الأسعار مع زيادة المعروض من الأسماك بالسوق المحلية، وأعلنت غرفة القاهرة التجارية أن السوق تتعافى من حالة الركود لتحقق الانتعاشة المرجوة منها خلال الأيام العشرة المقبلة.

أسعار الأسماك بسوق الجملة اليوم: بلطى: سجل نحو 15 لـ 45 جنيها للكيلو. فيليه بلطى: سجل نحو 30 لـ 90 جنيها للكيلو. قشر بياض: سجل نحو 50 لـ 66 جنيها للكيلو. بياض أملس: سجل نحو 20 لـ 65 جنيها للكيلو. قراميط وشيلان: سجل نحو 10 لـ20 جنيها للكيلو. ثعابين: سجل نحو 50 لـ 150 جنيها للكيلو. مكرونة خليجي: سجل نحو