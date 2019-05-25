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10 % زيادة فى مبيعات الأسماك لهذه الأسباب

حركة بيع الأسماك تراجعت مع بداية شهر رمضان لعدد من الأسباب كان أولها تأثيره السلبي على الصوم وفقا لما أعلنه أعضاء مجلس أمناء سوق العبور و غرفة القاهرة التجارية.
تحرير:أسماء فتحى ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
الأسماك
الأسماك
تحركت اليوم، السبت، أسواق الأسماك نحو الانتعاش بعد موجة من الركود شبه التام الذى سيطر على سوقى الجملة والتجزئة، الأمر الذى وصل إلى إغلاق أغلب المحلات التجارية تأثرا بتوقف حركة البيع، إلا أن الإقبال عاد مجددا وسط ترقب لمزيد من الحراك مع حلول عيد الفطر المبارك، التجار بدورهم أرجعوا الأمر إلى انخفاض الأسعار مع زيادة المعروض من الأسماك بالسوق المحلية، وأعلنت غرفة القاهرة التجارية أن السوق تتعافى من حالة الركود لتحقق الانتعاشة المرجوة منها خلال الأيام العشرة المقبلة.
أسعار الأسماك بسوق الجملة اليوم: بلطى: سجل نحو 15 لـ 45 جنيها للكيلو. فيليه بلطى: سجل نحو 30 لـ 90 جنيها للكيلو. قشر بياض: سجل نحو 50 لـ 66 جنيها للكيلو. بياض أملس: سجل نحو 20 لـ 65 جنيها للكيلو. قراميط وشيلان: سجل نحو 10 لـ20 جنيها للكيلو. ثعابين: سجل نحو 50 لـ 150 جنيها للكيلو. مكرونة خليجي: سجل نحو
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الاقتصاد-المصري

3 أسباب دفعت البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويُحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما أنه يعد إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (4)

تعديل مواعيد عمل المخابز.. التموين تستعد لعيد الفطر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء مرحلة الطوارئ عامة استعدادا لعيد الفطر المبارك، وما يستلزم ذلك من ضخ لكميات كبيرة من السلع الغذائية بمختلف أنواعها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الثلاث، وهى النيل والأهرام والإسكندرية، فضلا عن منافذ الوزارة المتنقلة والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وطرح مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة عن السوق الخارجية وفقا للتصريحات الصادرة عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي.
الدولار

بعد تراجع الدولار.. استثمارات الأجانب تواصل الصعود

ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى مستوى 14.851 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، في مقابل 14.202 مليار دولار خلال شهر فبراير السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 649 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. ويأتى ذلك في ظل استمرار تراجع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه، لتفقد ما يقرب من نحو 100 قرش ليصل إلى 16.93 جنيه للبيع، في مقابل 17.95 جنيه نهاية 2018. وزادت أرصدة استثمارات الأجانب في أدوات الدين خلال الربع الأول من عام 2019 بنحو 4.1 مليار دولار لتسجل ما يقرب من 16.8 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: تشكيل الصندوق السيادي يستند إلى خبرات مصرية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أن تشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي يضم نخبة من الأعضاء ذوي الخبرة في كل المجالات المتعلقة بإدارة الصندوق، مشيرة إلى أن التشكيل يأتي مستندًا إلى خبرات مصرية أصيلة لعدد من المتخصصين وأصحاب الفكر في العديد من المجالات. ونص النظام الأساسي للصندوق على أن تشكيل مجلس إدارته يتكون من وزير التخطيط رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي، إلى جانب ممثل عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار و5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية.
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لحوم-حمراء

انخفاض أسعار الأسماك واللحوم والدواجن اليوم بالأسواق

شهد قطاع اللحوم بمختلف أنواعه من أسماك ودواجن ولحوم تأثرا إيجابيا بتراجع حجم القوى الشرائية فى الأسواق، وهو ما تسبب فى انخفاض الأسعار بنسبة وصلت إلى 10% وفقا لتصريحات أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة، ورجع التجار أسباب هذا الانخفاض إلى عزوف المواطنين عن الشراء نتيجة التخزين من جهة وإلى زيادة حجم المعروض من اللحوم بالسوق المحلية من جهة أخرى، وقام بعض التجار بمحاولة تنشيط حركة المبيعات بتخفيض الأسعار من خلال مبادرات فردية أو جماعية، بينما ينتظر البعض الآخر انتهاء شهر رمضان لتعود حركة البيع مجددا بشكل منتظم.
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انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك بسوق الجملة

مع بداية حلول شهر رمضان المبارك طرح تجار سوق الجملة مبادرة حملت شعار "اشتري بالجملة بنصف الثمن"، هذه المبادرة كانت تستهدف دعوة المواطنين للشراء بسعر الجملة وتقليص عدد حلقات التداول والذي اعتبرته الشعب التجارية المختلفة السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية وبعد مرور أسبوع من الشهر الفضيل انخفضت الأسعار بسوق الجملة مجددا وعادت الدعوة للشراء تلاقي استحسانا وتزيد من حجم الإقبال خلال اليومين الماضيين، خاصة بعد انخفاض الأسعار مجددا بسوق الجملة.
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انخفاض أسعار الخضراوات بالأسواق لهذه الأسباب

أعلنت شعبة الخضراوات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية عن وجود موجة من الانخفاض فى أسعار الخضروات خلال اليومين الماضيين ومستمرة عشرة أيام أخرى قادمة على أقل تقدير، نتيجة تراجع القوة الشرائية للمواطنين تأثرًا بالصيام، وأكدت الشعبة أن هناك بعض الأصناف التى ارتفعت أسعارها كالليمون والطماطم والشبت والبقدونس والكسبرة والفلفل بأنواعه، وهى ما يطلق عليها مجموعة "السلطة"، فيما عدا ذلك انخفضت باقي أصناف الخضراوات كالبطاطس والكوسة والبسلة والفاصوليا والملوخية الخضراء.
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فى أول أيام رمضان .. تعرف على أسعار السلع الغذائية

ارتفعت خلال الأيام الماضية أسعار بعض السلع الغذائية فيما انخفضت أخرى، وترصد "التحرير" أسعار مختلف السلع الغذائية فى أول أيام رمضان التى ارتفعت خلالها أسعار بعض الأصناف، من بينها الخضراوات والفاكهة، فيما تراجعت أسعار الأسماك بسوق الجملة والتجزئة، واستقرت تماما أسعار اللحوم. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الدواجن وبعض منتجات الألبان. يذكر أن المحدد الأول لتوجه أسعار السلع نحو الارتفاع أو الانخفاض هو حجم الطلب على الشراء، وهو ما يتراجع بشكل ملحوظ خلال الشهر الفضيل، وقد جاءت الأسعار على النحو التالى:
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