10 % زيادة فى مبيعات الأسماك لهذه الأسباب

حركة بيع الأسماك تراجعت مع بداية شهر رمضان لعدد من الأسباب كان أولها تأثيره السلبي على الصوم وفقا لما أعلنه أعضاء مجلس أمناء سوق العبور و غرفة القاهرة التجارية.
تحركت اليوم، السبت، أسواق الأسماك نحو الانتعاش بعد موجة من الركود شبه التام الذى سيطر على سوقى الجملة والتجزئة، الأمر الذى وصل إلى إغلاق أغلب المحلات التجارية تأثرا بتوقف حركة البيع، إلا أن الإقبال عاد مجددا وسط ترقب لمزيد من الحراك مع حلول عيد الفطر المبارك، التجار بدورهم أرجعوا الأمر إلى انخفاض الأسعار مع زيادة المعروض من الأسماك بالسوق المحلية، وأعلنت غرفة القاهرة التجارية أن السوق تتعافى من حالة الركود لتحقق الانتعاشة المرجوة منها خلال الأيام العشرة المقبلة.
أسعار الأسماك بسوق الجملة اليوم:
بلطى: سجل نحو 15 لـ 45 جنيها للكيلو.
فيليه بلطى: سجل نحو 30 لـ 90 جنيها للكيلو.
قشر بياض: سجل نحو 50 لـ 66 جنيها للكيلو.
بياض أملس: سجل نحو 20 لـ 65 جنيها للكيلو.
قراميط وشيلان: سجل نحو 10 لـ20 جنيها للكيلو.
ثعابين: سجل نحو 50 لـ 150 جنيها للكيلو.
مكرونة خليجي: سجل نحو
أسعار الأسماك بسوق الجملة اليوم:
بلطى: سجل نحو 15 لـ 45 جنيها للكيلو.
فيليه بلطى: سجل نحو 30 لـ 90 جنيها للكيلو.
قشر بياض: سجل نحو 50 لـ 66 جنيها للكيلو.
بياض أملس: سجل نحو 20 لـ 65 جنيها للكيلو.
قراميط وشيلان: سجل نحو 10 لـ20 جنيها للكيلو.
ثعابين: سجل نحو 50 لـ 150 جنيها للكيلو.
مكرونة خليجي: سجل نحو 40 لـ 46 جنيها للكيلو.
برانيس إسكندراني: سجل نحو 50 لـ 66 جنيها للكيلو.
موسى: سجل نحو 40 لـ70 جنيها للكيلو.
سبيط وكاليماري وسابيا: سجلت نحو 90 لـ 190 جنيها للكيلو.
كابوريا: سجل نحو 30 لـ 150 جنيها للكيلو.
مرجان: سجل نحو 40 لـ 46 جنيها للكيلو.
جمبري: سجل نحو 85 لـ 425 جنيها للكيلو حسب الحجم.
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أسعار الأسماك بسوق التجزئة اليوم:
بلطى: سجل نحو 30 لـ 40 جنيها للكيلو.
فيليه بلطى: سجل نحو 80 لـ 100 جنيه للكيلو.
قشر بياض: سجل نحو 55 لـ 70 جنيها للكيلو.
بياض أملس: سجل نحو 55 لـ 70 جنيها للكيلو.
قراميط وشيلان: سجل نحو 16 لـ20 جنيها للكيلو.
ثعابين: سجل نحو 100 لـ 150 جنيها للكيلو.
مكرونة خليجي: سجل نحو 40 لـ 50 جنيها للكيلو.
برانيس إسكندراني: 50 لـ65 جنيها للكيلو.
موسى: سجل نحو 60 لـ75 جنيها للكيلو.
سبيط وكاليماري وسابيا: سجلت نحو 150 لـ 170 جنيها للكيلو.
مرجان: سجل نحو 50لـ 60جنيها للكيلو.
كابوريا: سجل نحو 90 لـ140 جنيها للكيلو.
جمبري: سجل نحو 170 لـ300 جنيه للكيلو حسب الحجم.
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شعبة الأسماك: 10% زيادة فى المبيعات لهذه الأسباب
قال محمد جعفر نائب رئيس شعبة الأسماك وعضو مجلس أمناء سوق العبور، إن هناك انتعاشة نسبية فى حركة البيع والشراء بسوق العبور بدأت بشائرها منذ أمس، مؤكدا أنها لم تتجاوز الـ 10% مقارنة بالأيام القليلة الماضية.
وأضاف جعفر، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الحراك فى المبيعات نظرا لاعتياد المواطنين على الصوم، فالتأثر السلبي بالأسماك وحثها على شرب مزيد من الماء والخوف من العطش أحد أهم أسباب العزوف عن الشراء خلال الفترة الماضية إلا أنه ومع حلول عيد الفطر المبارك تعود الأسواق للانتعاش مجددا.
وعن أسباب زيادة حجم المبيعات، أكد جعفر أن هناك كميات كبيرة من الأسماك مطروحة فى الأسواق وهناك أيضا تراجع فى حجم الطلب وهو ما ينتج عنه انخفاض فى الأسعار، مما يعد محفزا للمواطن على الشراء، فضلا عن قرب حلول عيد الفطر المبارك وما يتبع ذلك من زيادة فى شراء الأسماك باعتبارها أحد طقوسه الاحتفالية.
وقال جمال سالم أحد تجار سوق التجزئة وعضو شعبة الأسماك، إن حركة البيع والشراء بدأت منذ يومين ولكنها غير مؤثرة متوقعا انتعاشة حقيقية مع نهاية الأسبوع الجاري.
وأضاف سالم، أن شهر رمضان يعتبره تجار الأسماك إجازة رسمية ولا يعود أغلبهم للعمل مجددا إلا فى الأسبوع الأخير من شهر رمضان استعدادا لعيد الفطر المبارك.
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