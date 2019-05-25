بسبب المصروف.. أب يطعن ابنه بسكين في قليوب

تحرير:علاء النجار ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

سكين - تعبيرية

طعن شخص ابنه بسكين في قليوب، بعدما قام الأخير بسبّه بسبب رفضه إعطاءه "مصاريف شخصية"، وتم نقل الابن إلى مستشفى قليوب وألقي القبض على الأب وحُرر محضر بالواقعة وطلبت النيابة، بإشراف المستشار خالد الأتربي، سرعة تحريات المباحث في شأن الواقعة وظروفها وملابساتها. اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مستشفى قليوب التخصصى بوصول "أحمد. م. ا"، 18 سنة، طالب، مقيم بشارع سيدى هيب بقليوب البلد بدائرة القسم، مصابا بجرح شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمنى وتم حجزه للعلاج.

انتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، إلى المستشفى، وبسؤال المصاب أقر بقيام والده "محمد. ا. ا"، 42 سنة، صاحب مصبغة ملابس ومقيم بذات العنوان، بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته المشار إليها، وعلل ذلك بمطالبته بمصاريف شخصية. تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب