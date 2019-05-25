جريمة

بسبب المصروف.. أب يطعن ابنه بسكين في قليوب

تحرير:علاء النجار ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
سكين - تعبيرية
سكين - تعبيرية
طعن شخص ابنه بسكين في قليوب، بعدما قام الأخير بسبّه بسبب رفضه إعطاءه "مصاريف شخصية"، وتم نقل الابن إلى مستشفى قليوب وألقي القبض على الأب وحُرر محضر بالواقعة وطلبت النيابة، بإشراف المستشار خالد الأتربي، سرعة تحريات المباحث في شأن الواقعة وظروفها وملابساتها. اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مستشفى قليوب التخصصى بوصول "أحمد. م. ا"، 18 سنة، طالب، مقيم بشارع سيدى هيب بقليوب البلد بدائرة القسم، مصابا بجرح شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمنى وتم حجزه للعلاج.
انتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، إلى المستشفى، وبسؤال المصاب أقر بقيام والده "محمد. ا. ا"، 42 سنة، صاحب مصبغة ملابس ومقيم بذات العنوان، بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته المشار إليها، وعلل ذلك بمطالبته بمصاريف شخصية. تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب
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انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

وفاة 5 من أسرة واحدة سقطت سيارتهم في ترعة بأسوان

شهدت قرية كلح الجبل التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا راح ضحيته 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهما شقيقان توأم وطفل عمره عام ونصف، على أثر سقوط سيارة بإحدى الترع الموازية للقرية. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، للإشراف على انتشال جثث الضحايا من الترعة، بمعاونة الأهالى ورجال الإنقاذ النهرى، كما تم الدفع بإمكانات الوحدة المحلية لمدينة إدفو لرفع السيارة التى سقطت فى الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
اختناق- من -الغاز

مصرع سيدة وإصابة نجليها بسبب «وجبة فاسدة» في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب نجلاها "التوأمان" بحالة تسمم فسفورى، اليوم السبت، على أثر تناولهم طعاما مرشوشا عليه مبيد حشرى بمركز حوش عيسى، في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بحوش عيسى، والمصابين إلى مركز السموم بالمستشفى العام بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة الحادث، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جثة (3)

كواليس في جريمة قتل عجوز بولاق الدكرور

سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 سنة، كانت تقضى احتياجاتها من معاش زوجها المتوفى، لم يشأ الله أن يرزقها بأولاد، وحتى الفتى الذى تبنته وزوجها كان يودها ويزورها، حتى انقطعت زياراته مع وفاة زوجها، كانت تقيم فى شقة بطابق أرضى، بمنطقة بولاق الدكرور، تفتح بابها دائمًا ليؤنسها صوت الجيران، وإلقائهم التحية عليها، وردها لهم من خالص عبارات الدعاء، لكنها مؤخرًا لم ترد على عدد منهم بما دفعهم إلى الدخول للاطمئنان عليها فوجدوها مقتولة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

تصادم مروّع بين 6 سيارات في الشرقية.. و16 مصابا

أصيب 16 شخصًا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات بطريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بينما جرى تحويل المصابين بواسطة عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفيي «التأمين الصحي» بالعاشر و«بلبيس» المركزي بمدينة بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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قاتل-الحاجة-شادية-في-عين-شمس‎

«غوايش وفلوس وجثة»..كواليس قتل الحاجة شادية بعين شمس

كعادتها ظهيرة كل يوم تخرج الحاجة شادية التي شارفت على الستين يتكئ عليها زوجها الحاج عبيد نظرا لظروفه الصحية حتى يخرج من بيته قاصدا محل العصير الذي يمتلكه، بعد أن تودعه بابتسامتها المعهودة ووجهها البشوش، تعود بعدها إلى شقتها لإعداد طعام الإفطار للعاملين مع زوجها، لكن هناك شيئا طرأ غيَّر سيناريو يومها المعتاد كأنها كانت تودع زوجها الوداع الأخير، إذ عثر على جثتها مقتولة وسط بركة من الدماء في جريمة بشعة هزت منطقة عين شمس، خاصة أنها كانت تتمتع بسيرة طيبة وحب جيرانها.
سيارة -اسعاف

مسجل يطعن ميكانيكيا لخلاف على إصلاح تروسيكل في قليوب

تعدى مسجل خطر على ميكانيكى دراجات نارية بمطواة فى قليوب إثر حدوث مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة للخلاف على إصلاح مركبة تروسيكل خاصة بالمتهم وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد تلقى قسم شرطة قليوب إشارة من المستشفى التخصصى بوصول المدعو "عماد .ا .س" 28 عاما، ميكانيكى دراجات نارية ومقيم بقليوب البلد، دائرة القسم، مصابا بجروح وخذية بالفخذ اليمنى واليسرى، وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته.
حبس-متهمه

مُدرسة رياض أطفال تقتحم صيدلية بسكين لسرقتها في طوخ

اقتحمت مُدرسة رياض أطفال صيدلية بمدينة طوخ وهددت العاملة فيها بسلاح أبيض ومادة مخدرة بقصد سرقة نقود، إلا أن الأخيرة صرخت وأمسك الأهالى بالمتهمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها، بحبس المدرسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة وظروفها وملابساتها. العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز طوخ، تلقى بلاغا من الأهالي بدخول إحدى السيدات صيدلية بشارع مصرف الحصة بمدينة طوخ وبحوزتها سلاح أبيض "سكين" وبنج موضعي لتهديد العاملة بالصيدلية.
طعنات-سكين-جريمة

في حضرة الشرطة.. مسجل خطر يطعن شابًا بإمبابة (فيديو)

صراخ وعويل نساء وأطفال بل وشيوخ، كر وفر، تلخص الكلمات السابقة ما حدث في التاسعة صباح أمس الأحد بشارع مجمع المدارس بمدينة التحرير في منطقة إمبابة، المشهد أقرب إلى أحداث الدراما التليفزيونية أو السينما ذات طابع "الأكشن"، لكن الواقع كان ينذر بكارثة على أطراف الشارع الضيق الذي تقف فيه سيارة شرطة زرقاء "بوكس" يقف أماهما شرطيان مكتوفي الأيدي في مشهد المتفرج على عرض مسرحي انتهت أحداث الفصل الأخير فيه بسقوط شاب على الأرض تسيل الدماء من عينه على مرأى ومسمع من الجميع.
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