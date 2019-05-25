السيسي في يوم إفريقيا: نسير بثبات نحو تحقيق التنمية

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، أن القارة الإفريقية تسير بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ الخطة الطموحة المتمثلة في أجندة 2063 ويوما بعد يوم تزداد فعالية جهودنا المشتركة في إيجاد حلول للنزاعات ومشكلات عانت منها القارة. وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بمناسبة يوم إفريقيا، "من المهم أن نعمل على الاستفادة من القطاع الخاص، إلى جانب الحكومات الإفريقية، وتطوير منظومة البنية الأساسية الإفريقية، بما يسهم فى ربط الاندماج الإفريقى، لافتا إلى أنه بالتوازى مع تلك الجهود يتعين علينا، أن نسعى نحو تطوير ثرواتنا البشرية

ملخص كلمة السيسي بمناسبة يوم إفريقيا:- يوم إفريقيا ذكرى تاريخية شهدت تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية والتي دشنت عهدا جديدا في مسار التضامن الإفريقي.- مثل هذا اليوم منذ 56 عاما قام الأباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية بغرس بذرة الوحدة والتعاون الإفريقي ووضع لبنة الاندماج الاقتصادي.- اليوم نجني ثمار جهد