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السيسي في يوم إفريقيا: نسير بثبات نحو تحقيق التنمية

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
السيسي
السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، أن القارة الإفريقية تسير بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ الخطة الطموحة المتمثلة في أجندة 2063 ويوما بعد يوم تزداد فعالية جهودنا المشتركة في إيجاد حلول للنزاعات ومشكلات عانت منها القارة. وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بمناسبة يوم إفريقيا، "من المهم أن نعمل على الاستفادة من القطاع الخاص، إلى جانب الحكومات الإفريقية، وتطوير منظومة البنية الأساسية الإفريقية، بما يسهم فى ربط الاندماج الإفريقى، لافتا إلى أنه بالتوازى مع تلك الجهود يتعين علينا، أن نسعى نحو تطوير ثرواتنا البشرية
ملخص كلمة السيسي بمناسبة يوم إفريقيا:- يوم إفريقيا ذكرى تاريخية شهدت تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية والتي دشنت عهدا جديدا في مسار التضامن الإفريقي.- مثل هذا اليوم منذ 56 عاما قام الأباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية بغرس بذرة الوحدة والتعاون الإفريقي ووضع لبنة الاندماج الاقتصادي.- اليوم نجني ثمار جهد
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الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان يصل إلى القاهرة للقاء السيسي

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له، نقله عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر". ومنذ أيام بعث البرهان برسالة شكر وتقدير للسيسي، ردا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، عبر خلالها عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار. وفي 22 أبريل الماضي، تسلم الرئيس السيسي رسالة من البرهان تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان.
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حنان مطاوع تجسد شخصية "السيدة نفيسة" تأليف عمرو خالد

طرح الداعية الإسلامى عمرو خالد، عبر قناته على YouTube الفيلم القصير "الرحلة الثالثة: عن شخصية السيدة نفسية" حفيدة المصطفى عليه السلام من بطولة الفنانة حنان مطاوع. الفيلم يتناول سيرة السيدة نفيسة، حفيدة السيدة فاطمة ابنة الرسول، إلى مصر وحياتها بها حتى وفاتها، وجسدت حنان مطاوع شخصية السيدة نفسية، فيما أدى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة التعليق الصوتي للفيلم الذي بلغت مدته قرابة العشر دقائق، وشارك في البطولة عدد من الممثلين من بينهم؛ هبة عبد الغني ويوسف إسماعيل.
احمد-المسلمي-معاون-مباحث-بلبيس (1)

إطلاق اسم الشهيد المسلمي على مدرسة «الخلوة» بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد المسلمي، على مدرسة «خلوة أبو مسلم» الابتدائية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة أبو حماد، موضحًا أن ذلك يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، وموافقة على الطلب الذي تقدمت به أسرة الشهيد لمكتب «شئون الشهداء» بديوان عام المحافظة، وذلك بعد نحو شهرين على استشهاده حال قيامه بضبط أحد العناصر الإجرامية بقرية «بني عليم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
دار-الافتاء-المصرية

دار الإفتاء تصدر 26 وصية عن كيفية إحياء ليلة القدر

أصدرت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وصايا لإحياء ليلة القدر، والمقرر لها شرعا فى العشر الأواخر من أيام الشهر الكريم، وإليكم هذه الوصايا. 1ـ خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر؛ لتنشط ليلًا. 2 ـ لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة. 3 ـ لا بد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة. 4 ـ أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. 5 ـ أقبل على الله عز وجل بكل جوارحك؛ حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله. 6ـ ابتعد عن المشاحنة واعف عن كل من أخطأ في حقك.
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الشيخ-شعبان-رمضان-موباجي

مفتي أوغندا: استفيدوا من خبرات مصر لدحر الإرهاب

أشاد الشيخ شعبان رمضان موباج مفتي أوغندا، بالمبادرات المتميزة التي تقدمها مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، ومنها مبادرة علاج الأفارقة وتشجيع الاستثمار وتيسير التنقل بين دول القارة، ما يساهم في تعزيز التعاون بين دول لإفريقيا وينعكس إيجابيا على شبابها، قائلا: "نثمن الخطوات المباركة التى يقوم بها السيسى سواء لأبناء إفريقيا أو للشعب المصري، وإننا نلمس في كل مرة نزور فيها مصر بإنجازات جديدة في مختلف المجالات وبما تحققه من تقدم".
اللواء-محمد-العصار-مصر-تستطيع-بالتعليم (2)

توقيع اتفاقية مع الصين لتصنيع سيارات كهربائية في مصر

شهد محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، بالعاصمة الصينية بكين، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية فى مصر. ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري ممثلان لمصنع 200 الحربي وشركة ايموت للتصميمات والاستشارات، فيما وقعها عن الجانب الصينى ممثل لشركة فوتون لصناعة السيارات. وأكد العصار أن مشروع تصنيع سيارات كهربائية في مصر يتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقا لتوجيهاته التي تهدف إلى التصنيع الكامل لتلك السيارات ونقل التكنولوجيا الخاصة بها.
السيسى-وبوتين (3)

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي في بكين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم فى العاصمة بكين مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. واجتمع السيسي اليوم مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني. وأعرب السيسي عن ترحيبه بلقاء رؤساء ممثلى كبرى الشركات الصينية، مشيرًا إلى عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، وهو ما عكسته زيارات الرئيس المتكررة للصين ولقاءاته مع الرئيس "شي جين بينج"، بما يساهم في الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين الصديقين.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: قناة السويس فرصة واعدة لدول «الحزام والطريق»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن حرصى على تلبية دعوة الرئيس الصينى للمشاركة فى منتدى الحزام والطريق، إنما ينبع من اهتمام مصر بتلك المبادرة، ولإيماننا بأن القواسم والتحديات المشتركة، التى تجمعنا كدول أطراف فيها جنبا إلى جنب مع الرؤية التى تأسست عليها المبادة ومحاولها ومشروعاتها، ينبغى أن تشكل أسس التعاون بين أطرافها، بقصد تحقيق تطلعات شعوبنا ومصالح دولنا تجاه الاستقرار والتنمية. وأضاف السيسى، خلال كلمته فى منتدى الحزام والطريق، أن المبادرة تتناول قطاعات ومجالات حيوية ذات أولوية بالنسبة لنا فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
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