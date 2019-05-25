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مخرج أمريكي يفوز في «كان».. والسبب كلبة

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
كوينتن تارانتينو
كوينتن تارانتينو
حافظ المخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو، على مكانته كواحد من الفائزين دومًا في مهرجان كان السينمائي، وهذا العام كان من نصيبه الفوز بجائزة طريفة وهي جائزة سعفة "الكلب" التي تذهب للمخرجين الإنسانيين، ممن يستعينوا بحيوانات وتحديًا الكلاب في أفلامهم ويجسدونها بشكل طيب وخيري. وخلال مشاركة "تارانتينو" هذا العام بفيلم Once Upon a Time in Hollywood، الذي يشارك في بطولته ليوناردو دي كابريو وبراد بيت ومارجو روبي، وينافس على السعفة الذهبية "الجائزة الرسمية" للمهرجان، جسد شخصية الكلبة "براندي" ضمن أحداث الفيلم ليجني بفضلها جائزة "سعفة الكلب".
وحسب موقع Page Six الأمريكي، فإن "تارانتينو" الذي يعود للمشاركة في المهرجان بعد 25 عاما من فوز فيلمه Pulp Fiction بالسعفة الذهبية، هو من المخرجين الأقرب للفوز بالجائزة الأهم في المهرجان هذا العام أيضًا. وظهر "تارانتينو" بشكل مرح وهو يتسلم الجائزة غير الرسمية، وألقى كلمة عبر فيها عن شكره لإدارة كان
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محمد هنيدى

«هنيدي» لـ«أحمد فهمي»: مبروك على الحجاب

يشتهر الممثل الكوميدي محمد هنيدي بمزاحه المتواصل على مواقع السوشيال ميديا، وهو ما جعله من أقرب النجوم إلى قلب الجمهور عبر وسائل التوصل الاجتماعي، بسبب إفيهاته، ونكاته المتواصلة مع زملائه من الوسط الفني، وهذه المرة كانت الضحية الممثل أحمد فهمي، بطل مسلسل "الواد سيد الشحات"، إذ استغل "هنيدي" أحد المشاهد التي يظهر فيها "فهمي" مرتديًا حجابا، وأخذ هذه الصورة لينشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، مصحوبًا بتعليق: "مبرووك يا فهمي.. أحلى كتير في الحجاب.. المهم يكون عن اقتناع".
جورج-وسوف (4)

تصريحات جورج وسوف.. استبدلت صديقي غير الوفي بـ«حمار»

حل النجم الغنائي الكبير جورج وسوف، ضيفا على برنامج "عايشة شو" الذى تقدمه الإعلامية عائشة عثمان، على جزءين من البرنامج، وأثناء البرنامج تحدث «أبو وديع» بكل جرأة وأدلى بالعديد من التصريحات الهامة، وبينها: 1- أفضل فترات حياتي ما بعد الخمسين، وهي الفترة التي جعلتني قريبا أكثر من الله بسبب معاناتي المرضية. 2- لم أحلم أو أتخيل أن أكون «نجم كبير» ولم أكن أنتظر كل هذه النجاحات التي حققتها، لأني لم أقدم فنا هابطا. 3- أغنية كلام الناس أخذتها من الملحن صلاح الشرنوبي «فوق البيعة» ولم أتوقع نجاحها. 4-لا يوجد خلاف بينى وبين أولادى، وأرفض أن يسلكوا طريق الفن.
مسلسل-قابيل

قابيل حلقة 21.. زواج محمد فراج وأمينة خليل

تبدأ الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "قابيل"، بمقابلة "سما" التي تجسدها أمينة خليل، و"آدم" الذي يجسده محمد فراج، لـ"عمر" الذي يجسده علي قاسم، والذي سيخرج لهم جوازي سفرهم للخارج، وتعجب "سما" به للغاية، وهنا يغار "آدم" ويطلب منها الزواج بحجة أنه لا يقبل أحد إعطاؤهما سكنًا لأنهما غير متزوجين، ويضغط "آدم" على "سما" حتى توافق في النهاية، ثم يقوم "عمر" بدوره، بإحضار شاهدين لإتمام زواج "سما وآدم"، وهو ما يحدث، حيث يكتبان كتابهما، ويلتقطان صورة لقسيمة الزواج.
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Young-Ahmed

غرباء في «كان».. 8 دول غير متوقعة تنافس في المهرجان

عوّدنا مهرجان كان السينمائي على اهتمامه بتمثيل كل الدول سينمائيا، سواء كانت من العالم الأول أو الثالث، فلا يوجد أي اعتبار لمدى غنى أو فقر الدولة، المهم هنا هو المحتوى السينمائي الذي تقدمه، ولنفس السبب لم نعد نفاجأ عندما يفوز فيلم غير متوقع، فالعام الماضي فازت اليابان بالسعفة الذهبية عن فيلم Shoplifters. وهذا العام سارت لجنة تحكيم كان على نفس النهج، إذ سمحت بمشاركة دول كثيرة قد لا يعرف الجمهور أنها تمتلك سينما قوية، من بينها دول في إفريقيا وأخرى في أوروبا، فهل تصبح إحداها الحصان الأسود الذي يفوز بالسعفة الذهبية؟
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رغم الحظر.. نتفليكس حاضرة في مهرجان كان

قبل انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72، أعلن القائمون عليه أن شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني لن تكون حاضرة هذا العام للعام الثاني على التوالي، وهو ما أثار أزمة جديدة بين نتفليكس وكان، بسبب استمرار الأخير في حظر أعمالها من الوجود في واحد من أكثر المهرجانات السينمائية عَراقة دون وجه حق، في حين كان رد إدارة «كان» أن أفلام نتفليكس لا تستوفى معايير المنافسة داعمةً رفضها بالأدلة. المثير للدهشة أنه رغم هذا الرفض، فإن نتفليكس ما زالت موجودة بشكل واضح في الكواليس، بحسب موقع Livemint الأمريكي.
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نجمة هوليوود يغمى عليها في مهرجان كان لهذا السبب

تستمر معاناة نجمات هوليوود مع الموضة، وهذه المرة كانت الممثلة الأمريكية إيل فانينج محل اهتمام كل وسائل الإعلام بعد إغمائها في مهرجان كان السينمائي 2019، لضيق فستانها، حيث تسبب في إصابتها بضيق تنفس، خلال مشاركتها في فعاليات المهرجان، كجزء من عملها ضمن لجنة تحكيم كان السينمائي، الذي يرأسه المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس. وشاركت "فانينج" موقفها المحرج عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام معلقةً: "من جديد ندفع ثمن أناقتنا، لا تقلقوا أنا بخير، فقط أغمى علي بسبب الفستان"، بحسب موقع Metro البريطاني.
Antonio Banderas

أنطونيو بانديراس: الأزمة القلبية علمتني هذا الدرس

على هامش مشاركة النجم أنطونيو بانديراس في مهرجان كان السينمائي، قال الممثل إن الأزمة القلبية التي تعرض لها قبل عامين دفعته إلى الاهتمام بصحته، وأتاحت له أيضا إعادة اكتشاف نفسه كممثل في وقت كان يستعد فيه للعب دور البطولة في فيلم المخرج بيدرو ألمودوبار الجديد. ويشارك "بانديراس" في المهرجان الذي يمتد من 14 إلى 25 مايو الحالي، حيث ينافس فيلمه Pain and Glory، للمخرج "ألمودوبار" على جائزة السعفة الذهبية. وذكر "بانديراس" خلال مقابلة صحفية له: "كانت الأزمة القلبية درسا رائعا لحياتي، لم أعد أدخن، وأؤدي تمارين أكثر من ذي قبل".
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