مخرج أمريكي يفوز في «كان».. والسبب كلبة

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

كوينتن تارانتينو

حافظ المخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو، على مكانته كواحد من الفائزين دومًا في مهرجان كان السينمائي، وهذا العام كان من نصيبه الفوز بجائزة طريفة وهي جائزة سعفة "الكلب" التي تذهب للمخرجين الإنسانيين، ممن يستعينوا بحيوانات وتحديًا الكلاب في أفلامهم ويجسدونها بشكل طيب وخيري. وخلال مشاركة "تارانتينو" هذا العام بفيلم Once Upon a Time in Hollywood، الذي يشارك في بطولته ليوناردو دي كابريو وبراد بيت ومارجو روبي، وينافس على السعفة الذهبية "الجائزة الرسمية" للمهرجان، جسد شخصية الكلبة "براندي" ضمن أحداث الفيلم ليجني بفضلها جائزة "سعفة الكلب".

وحسب موقع Page Six الأمريكي، فإن "تارانتينو" الذي يعود للمشاركة في المهرجان بعد 25 عاما من فوز فيلمه Pulp Fiction بالسعفة الذهبية، هو من المخرجين الأقرب للفوز بالجائزة الأهم في المهرجان هذا العام أيضًا. وظهر "تارانتينو" بشكل مرح وهو يتسلم الجائزة غير الرسمية، وألقى كلمة عبر فيها عن شكره لإدارة كان