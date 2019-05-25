رياضة

رئيس الزمالك: الخطيب فاشل.. وملتزم بجدول الدوري

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
جدد رئيس نادي الزمالك، هجومه على محمود الخطيب رئيس الأهلي بعد البيان الصادر عن القلعة الحمراء الذي هدد بانسحاب الفريق من بطولة الدوري الممتاز، حال تأجيل أي مباراة للفريق بالدوري بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "الخطيب فاشل إداريًا، ويستخدم ورقة الجمهور للتأثير على الرأي العام وهذه اللعبة انتهت تمامًا وجماهير الأهلي لم تعد تطيقه بعيدًا عن الكتائب الإلكترونية التي يديرها بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأعلن رئيس الزمالك التزام ناديه بجدول المباريات المعلن من اتحاد الكرة بخوض لقاء الإنتاج الحربي بالدوري يوم 30 مايو الجاري، مؤكداً أنه حال رفض الأهلي خوض مباراة المقاولون يوم 28 من الشهر الجاري فيجب اعتباره منسحباً مثلما حدث مع الزمالك في لقاء مصر للمقاصة موسم "2016 - 2017".   وأضاف رئيس الزمالك
اقرأ المزيد
نهضة-بركان

الزمالك ضد نهضة بركان.. الفريق المغربي يتلقى صدمة

تأكد بشكل رسمي اليوم السبت، غياب لاعب نادي نهضة بركان عبد الصمد المباركي عن موقعه فريقه ضد نادي الزمالك، والمقرر لها غدًا الأحد لحساب إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكان المباركي قد توجه مع البعثة إلى القاهرة لكنه لم ينجح في المشاركة بالتدريبات بسبب معاناته من إصابة قوية ليصبح بصفة رسمية خارج حسابات منير الجعواني المدير الفني للفريق المغربي، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة للفريق، خاصة بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها للاعب.
الزمالك-والداخلية‎ (1)

تفاصيل الاجتماع الفني لموقعة الزمالك ضد نهضة بركان

يرتدى فريق الزمالك زيه التقليدى القميص الأبيض والشورت الأبيض والجورب الأبيض في مباراته المقرر إقامتها غدًا أمام نهضة بركان، حيث يحضر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامتها غدا في العاشرة مساء كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض وأحمد زاهر المدير الإداري. وينطلق المؤتمر الفنى عصر اليوم بمقر إقامة الزمالك بأحد فنادق الإسكندرية على أن يعقد السويسرى جروس مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب، حيث سيرتدى فريق نهضة بركان زيه البرتقالى المعتاد.
تذاكر-مباريات-كاس-الامم-الافريقية (1)

«التحرير» داخل مقر تسليم تذاكر بطولة الأمم الإفريقية

قامت اللجنة المسؤولة عن مركز تسليم الـ«FAN ID» وتذاكر مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، بفتح أبوابها أمام المواطنين والمشجعين الراغبين في حضور مباريات البطولة التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وهي الفترة الأولى ثم ستعود فتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف مساء، وحتى الواحدة صباحًا خلال شهر رمضان، وذلك بعد تحديد عدد من المنافذ لتسليم التذاكر وتصريح الدخول في عدة أماكن على مستوى الجمهورية.
اقرأ المزيد من الأخبار
الزمالك-والداخلية‎ (1)

كيف حفز رئيس الزمالك لاعبيه قبل نهائي الكونفيدرالية؟

حفز رئيس مجلس إدارة الزمالك، لاعبي الفريق، بمنحهم وعدا بمكافآت مالية ضخمة، حال التتويج ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، حيث طالب رئيس القلعة البيضاء اللاعبين بالعودة من المغرب بنتيجة إيجابية في مباراة الذهاب الأحد المقبل. وتأهل الزمالك إلى الدور النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019 على حساب فريق النجم الساحلي بعدما انتزع تعادلًا سلبيًا في مباراة الإياب بالملعب الأولمبي بسوسة، مستفيدًا من تفوقه في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم "كهربا" التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.
اسلام-جمال-ووليد-سليمان

إسلام جمال يقترب من العودة إلى الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك، إن مسئولي النادي استقروا على إعادة إسلام جمال مدافع فريق طلائع الجيش مطلع الموسم المقبل من جديد بعد انتهاء إعارته لصفوف طلائع الجيش بنهاية الموسم الجاري، حيث أكد المصدر أن مسئولي الزمالك اثنوا على مستوى اللاعب مع فريق الجيش في الموسم الجاري ونجاحه في إثبات نفسه وتقديم أداء رائع وهو ما دفعهم لاتخاذ قرار بالاستفادة منه خلال الموسم المقبل في ظل الخبرات التي اكتسبها اللاعب ما يعد اضافة لدفاع الزمالك خلال الموسم المقبل في حالة عودة اللاعب بشكل رسمي.
عماد-السيد-حارس-الزمالك (2)

بعد الجراحة.. انتهاء موسم عماد السيد

أجرى عماد السيد حارس مرمى نادي الزمالك، جراحة في يده بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الداخلية أمس بالجولة 32 بالدوري الممتاز والتي فاز بها الزمالك بهدفين لهدف، على ملعب بتروسبورت، حيث تقدم الزمالك بهدف سجله محمود كهربا، ثم تعادل الداخلية بهدف إبراهيم أبو اليزيد، وسجل يوسف إبراهيم أوباما هدف الفوز، وتصدى عماد السيد لضربة جزاء من الداخلية، وتعرض بهاء مجدي ظهير الزمالك للطرد، ليحتل الزمالك بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس المركز الثاني، برصيد 66 نقطة، وتجمد رصيد الداخلية عند 27 نقطة في المركز 17 وقبل الأخير، ليودع بطولة الدوري رسميا.
الزمالك-وبيراميدز (6)

الزمالك يحفز لاعبيه من أجل الدوري والكونفدرالية

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، وضع لائحة مالية جديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خاصة بالمباريات المتبقية للموسم الحالي سواء في بطولة الدوري أو الكأس أو الكونفدرالية، حيث يأتي هذا التفكير من أجل تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم خلال هذه المرحلة الهامة من الموسم، بجانب اتخاذ قرار برفع كل العقوبات الموقعة على اللاعبين. ويسعى مسئولو القلعة البيضاء لفتح صفحة جديدة مع كل اللاعبين، لتحفيزهم بالشكل الأمثل، ومطالبتهم بضرورة القتال على لقبي الدوري والكونفدرالية الإفريقية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org