رئيس الزمالك: الخطيب فاشل.. وملتزم بجدول الدوري

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

محمود الخطيب

جدد رئيس نادي الزمالك، هجومه على محمود الخطيب رئيس الأهلي بعد البيان الصادر عن القلعة الحمراء الذي هدد بانسحاب الفريق من بطولة الدوري الممتاز، حال تأجيل أي مباراة للفريق بالدوري بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "الخطيب فاشل إداريًا، ويستخدم ورقة الجمهور للتأثير على الرأي العام وهذه اللعبة انتهت تمامًا وجماهير الأهلي لم تعد تطيقه بعيدًا عن الكتائب الإلكترونية التي يديرها بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأعلن رئيس الزمالك التزام ناديه بجدول المباريات المعلن من اتحاد الكرة بخوض لقاء الإنتاج الحربي بالدوري يوم 30 مايو الجاري، مؤكداً أنه حال رفض الأهلي خوض مباراة المقاولون يوم 28 من الشهر الجاري فيجب اعتباره منسحباً مثلما حدث مع الزمالك في لقاء مصر للمقاصة موسم "2016 - 2017". وأضاف رئيس الزمالك

وأعلن رئيس الزمالك التزام ناديه بجدول المباريات المعلن من اتحاد الكرة بخوض لقاء الإنتاج الحربي بالدوري يوم 30 مايو الجاري، مؤكداً أنه حال رفض الأهلي خوض مباراة المقاولون يوم 28 من الشهر الجاري فيجب اعتباره منسحباً مثلما حدث مع الزمالك في لقاء مصر للمقاصة موسم "2016 - 2017".



وأضاف رئيس الزمالك أن الفريق لن يلعب مباراة الجونة أو حرس الحدود بالدوري يوم 3 يونيو المقبل إلا إذا خاض الأهلي لقاء بيراميدز في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر.



كما أعلن حضوره لقاء نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد موافقة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مؤكداً أنه تم إنهاء أزمة إيقافه بعد أن صدر قرار من لجنة الانضباط بالكاف بسبب هجومه على رئيس كاف وعمرو فهمي سكرتير الاتحاد الإفريقي الأسبق.

