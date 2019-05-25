تشيلسي يطالب بـ130 مليون إسترليني للتخلي عن هازارد

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

إيدين هازارد

طالب نادي تشيلسي بالحصول على 130 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على رحيل نجمه البلجيكي إيدين هازارد، وذلك على الرغم من أن ريال مدريد أبرز المهتمين بضم هازارد، لا يقيمه بأكثر من 88 مليون إسترليني خاصة أنه عقده ينتهي مع تشيلسي العام المقبل، وبالتالي من حقه أن يوقع لأي فريق بالمجان في شهر يناير المقبل، وأوضح موقع "سكاي سبورتس"، أن تشيلسي لا يضع نفسه تحت ضغط البيع، حيث بدأ في تعديل شروط رحيل إيدين هازارد البالغ من العمر 28 عامًا من قبل مدير النادي مارينا جرانوفسكايا.

وأشار هازارد الشهر الماضي، إلى اتخاذه قراره بشأن مستقبله، وتوقع بأن يتم حسم الأمر عقب خوض نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال يوم الأربعاء المقبل. وبدوره قال مدرب الفريق ماوريسيو ساري والذي سيحسم مستقبله هو الآخر عقب نهائي الدوري الأوروبي، أنه يتوجب على النادي احترام القرار الذي اتخذه هازارد. وانضم

وأشار هازارد الشهر الماضي، إلى اتخاذه قراره بشأن مستقبله، وتوقع بأن يتم حسم الأمر عقب خوض نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال يوم الأربعاء المقبل.



وبدوره قال مدرب الفريق ماوريسيو ساري والذي سيحسم مستقبله هو الآخر عقب نهائي الدوري الأوروبي، أنه يتوجب على النادي احترام القرار الذي اتخذه هازارد.



وانضم هازارد من صفوف ليل الفرنسي في عام 2012 مقابل 32 مليون جنيه إسترليني، وسجل منذ انضمامه إلى البلوز 108 أهداف في 351 مباراة خاضها في جميغ المسابقات.



وعلى مدار 7 سنوات قضاها في صفوف الفريق اللندني، توج هازارد بلقب الدوري الإنجليزي مرتين ولقب الدوري الأوروبي مرة واحدة إضافة إلى لقب كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد مرة واحدة أيضًا.