رياضة

تشيلسي يطالب بـ130 مليون إسترليني للتخلي عن هازارد

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
إيدين هازارد
إيدين هازارد
طالب نادي تشيلسي بالحصول على 130 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على رحيل نجمه البلجيكي إيدين هازارد، وذلك على الرغم من أن ريال مدريد أبرز المهتمين بضم هازارد، لا يقيمه بأكثر من 88 مليون إسترليني خاصة أنه عقده ينتهي مع تشيلسي العام المقبل، وبالتالي من حقه أن يوقع لأي فريق بالمجان في شهر يناير المقبل، وأوضح موقع "سكاي سبورتس"، أن تشيلسي لا يضع نفسه تحت ضغط البيع، حيث بدأ في تعديل شروط رحيل إيدين هازارد البالغ من العمر 28 عامًا من قبل مدير النادي مارينا جرانوفسكايا.
وأشار هازارد الشهر الماضي، إلى اتخاذه قراره بشأن مستقبله، وتوقع بأن يتم حسم الأمر عقب خوض نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال يوم الأربعاء المقبل. وبدوره قال مدرب الفريق ماوريسيو ساري والذي سيحسم مستقبله هو الآخر عقب نهائي الدوري الأوروبي، أنه يتوجب على النادي احترام القرار الذي اتخذه هازارد. وانضم
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نهضة-بركان

الزمالك ضد نهضة بركان.. الفريق المغربي يتلقى صدمة

تأكد بشكل رسمي اليوم السبت، غياب لاعب نادي نهضة بركان عبد الصمد المباركي عن موقعه فريقه ضد نادي الزمالك، والمقرر لها غدًا الأحد لحساب إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكان المباركي قد توجه مع البعثة إلى القاهرة لكنه لم ينجح في المشاركة بالتدريبات بسبب معاناته من إصابة قوية ليصبح بصفة رسمية خارج حسابات منير الجعواني المدير الفني للفريق المغربي، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة للفريق، خاصة بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها للاعب.
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تفاصيل الاجتماع الفني لموقعة الزمالك ضد نهضة بركان

يرتدى فريق الزمالك زيه التقليدى القميص الأبيض والشورت الأبيض والجورب الأبيض في مباراته المقرر إقامتها غدًا أمام نهضة بركان، حيث يحضر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامتها غدا في العاشرة مساء كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض وأحمد زاهر المدير الإداري. وينطلق المؤتمر الفنى عصر اليوم بمقر إقامة الزمالك بأحد فنادق الإسكندرية على أن يعقد السويسرى جروس مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب، حيث سيرتدى فريق نهضة بركان زيه البرتقالى المعتاد.
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«التحرير» داخل مقر تسليم تذاكر بطولة الأمم الإفريقية

قامت اللجنة المسؤولة عن مركز تسليم الـ«FAN ID» وتذاكر مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، بفتح أبوابها أمام المواطنين والمشجعين الراغبين في حضور مباريات البطولة التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وهي الفترة الأولى ثم ستعود فتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف مساء، وحتى الواحدة صباحًا خلال شهر رمضان، وذلك بعد تحديد عدد من المنافذ لتسليم التذاكر وتصريح الدخول في عدة أماكن على مستوى الجمهورية.
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إيدين-هازارد

اللعب المالي النظيف يدفع تشيلسي لبيع هازارد

ارتبط اسم النجم البلجيكي إيدين هازارد بالانتقال إلى ريال مدريد خلال هذا الصيف بقوة، حيث صرح هازارد نفسه بأنه أخبر نادي تشيلسي برغبته، حيث يرغب في أن يضع حدًا لمسيرة 7 سنوات قضاها في صفوف البلوز بعد خوض نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل أمام أرسنال، وذلك في الوقت الذي يرغب فيه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في التعاقد معه، من أجل إعادة بناء فريق ريال مدريد، بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به المرينجي هذا الموسم، وخروجه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب.
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إيدين هازارد: تشيلسي يعرف قراري النهائي

أكد إيدين هازارد على أنه أخبر تشيلسي برغبته الخاصة بالبقاء أو الرحيل عن الفريق هذا الصيف، مشيرًا إلى انتظاره لتحديد مصيره، وقال هازارد بأنه أخبر إدارة تشيلسي برغبته منذ أسبوعين ولا يزال ينتظر قرار الإدارة، خاصة أنه ينتظر ذلك القرار قبل خوض نهائي الدوري الأوروبي، ويأتي ذلك في الوقت الذي يثق فيه ريال مدريد في الظفر بخدمات هازارد الصيف المقبل، خاصة أن النجم البلجيكي ينتهي تعاقده مع تشيلسي صيف عام 2020 بعدما انضم إلى البلوز من ليل الفرنسي في عام 2012 مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.
إيدين-هازارد

هازارد يثير الشكوك حول مستقبله مع تشيلسي

سجل النجم البلجيكي إيدين هازارد ركلة الترجيح الحاسمة التي أهلت تشيلسي إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب إينتراخت فرانكفورت، ليواجه البلوز في المباراة النهائية مواطنه أرسنال، في مباراة قد تكون الأخيرة للنجم البلجيكي إذا قرر الرحيل عن الفريق اللندني هذا الصيف، وارتبط اسم صانع الألعاب البلجيكي بشدة بالانتقال إلى ريال مدريد، وذلك في الوقت الذي يرغب فيه الفريق الملكي في إحداث ثورة في الميركاتو المقبل بعد الموسم الباهت الذي مر به الفريق، إلى جانب رغبة هازارد نفسه في العمل مع مدرب الريال زين الدين زيدان، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
ديفيد لويز

بعد التأهل للنهائي الأوروبي.. تشيلسي يجدد عقد لويز

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تمديد تعاقده مع المدافع البرازيلي ديفيد لويز، ليستمر مع البلوز حتى عام 2021، وتحدث اللاعب في تصريحات لموقع ناديه الرسمي عقب التجديد، قائلًا: "سعيد للغاية لبقائي هنا، وأن أحصل على الفرصة للاستمرار مع تشيلسي، أحب هذا النادي ومازلت أملك شغف كل لاعب صغير ينضم للفريق، بلوغ نهائي الدوري الأوروبي يعني لي الكثير، ومازلنا نملك الفرصة لإنهاء الموسم في أحد المراكز الثلاثة الأولى في البريميرليج، وسأظل أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق".
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