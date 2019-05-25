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البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء اليوم

تحرير:أمينة محمود ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
كويكب
كويكب
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، تقريرا مقدما من الدكتور جاد القاضى القائم بعمل رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حول اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء اليوم السبت 25 مايو 2019. وأشار التقرير إلى أن الكويكب 1999 KW4 تم اكتشافه فى عام 1999 وتم تصنيفه على إنه من الصخور الفضائية الضخمة وتم حساب مداره بدقة، حيث أنه خلال اقترابه من الأرض سيمر الكويكب على مسافة آمنة من الأرض تبلغ حوالى 5 مليون كم، أي أنه يكون على مسافة من الأرض تبلغ 13.5 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وبرغم ضخامته لا يمثل أى خطورة على الأرض.
وأوضح التقرير، أن 1999 KW4 نوع نادر حيث يعد من الكويكبات المزدوجة وله تابع يبعد عنه مسافة 2.6 كم ويتحرك حوله من جهة إلى الأخرى فى مدار محدد، ويكمل الكويكب دورته حول الشمس فى 188 يومًا، كما يبلغ الكويكب يبلغ عرضه 1.5 كم بينما يبلغ عرض الجسم التابع له 0.5 كم، ويتحرك فى مداره بسرعة 77.446 كم/ساعة بالنسبة
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الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان يصل إلى القاهرة للقاء السيسي

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له، نقله عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر". ومنذ أيام بعث البرهان برسالة شكر وتقدير للسيسي، ردا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، عبر خلالها عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار. وفي 22 أبريل الماضي، تسلم الرئيس السيسي رسالة من البرهان تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان.
حنان-مطاوع-05

حنان مطاوع تجسد شخصية "السيدة نفيسة" تأليف عمرو خالد

طرح الداعية الإسلامى عمرو خالد، عبر قناته على YouTube الفيلم القصير "الرحلة الثالثة: عن شخصية السيدة نفسية" حفيدة المصطفى عليه السلام من بطولة الفنانة حنان مطاوع. الفيلم يتناول سيرة السيدة نفيسة، حفيدة السيدة فاطمة ابنة الرسول، إلى مصر وحياتها بها حتى وفاتها، وجسدت حنان مطاوع شخصية السيدة نفسية، فيما أدى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة التعليق الصوتي للفيلم الذي بلغت مدته قرابة العشر دقائق، وشارك في البطولة عدد من الممثلين من بينهم؛ هبة عبد الغني ويوسف إسماعيل.
احمد-المسلمي-معاون-مباحث-بلبيس (1)

إطلاق اسم الشهيد المسلمي على مدرسة «الخلوة» بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد المسلمي، على مدرسة «خلوة أبو مسلم» الابتدائية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة أبو حماد، موضحًا أن ذلك يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، وموافقة على الطلب الذي تقدمت به أسرة الشهيد لمكتب «شئون الشهداء» بديوان عام المحافظة، وذلك بعد نحو شهرين على استشهاده حال قيامه بضبط أحد العناصر الإجرامية بقرية «بني عليم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
دار-الافتاء-المصرية

دار الإفتاء تصدر 26 وصية عن كيفية إحياء ليلة القدر

أصدرت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وصايا لإحياء ليلة القدر، والمقرر لها شرعا فى العشر الأواخر من أيام الشهر الكريم، وإليكم هذه الوصايا. 1ـ خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر؛ لتنشط ليلًا. 2 ـ لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة. 3 ـ لا بد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة. 4 ـ أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. 5 ـ أقبل على الله عز وجل بكل جوارحك؛ حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله. 6ـ ابتعد عن المشاحنة واعف عن كل من أخطأ في حقك.
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قمر

تم البدر والأيام بتجري.. قمر رمضان يكتمل في ميعاده

قال الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن قمر شهر رمضان للعام الهجرى الحالى 1440 اكتمل بدرا الليلة الماضية (مساء السبت) فى تمام الساعة 11 مساء و11 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، مشيرا إلى أنه ظهر ساطعا مكتملا فى سماء القاهرة. موضحا أن ظهور القمر في مراحل مختلفة يحدث عندما تتغير الإحداثيات الهندسية لكل من مواقع الشمس والأرض والقمر، ويكون شكله بدرا عندما يكون موقعا الشمس والقمر على جانبي الأرض متقابلين، مشيرا إلى أن القمر سيصل مرحلة التربيع الأخر يوم الأحد القادم.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

التعليم العالي: منح دراسية مقدمة من اليابان عام 2020

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من الحكومة اليابانية (وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية (MEXT). وأشار التقرير إلى تقديم الحكومة اليابانية (MEXT) عددا من المنح الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى لعام 2020 فى مجالات عديدة. وأوضح التقرير، أن التقدم لهذه المنح يدويا بالسفارة اليابانية بالقاهرة يومى 29 و30 مايو الجارى.
هلال-رمضان

«البحوث الفلكية» تكشف عدد أيام شهر رمضان هذا العام

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد كشفت أن عده شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1440 هجريا، ستكون 29 يوما، وأن قمر رمضان وقع في لحظة التربيع الأول فجر اليوم الأحد، فى تمام الساعة الثالثة و12 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، وبذلك يكون قد قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض، مشيرا إلى أن فترة التربيع الأول، هي وقت مثالي لرصد تضاريس سطح القمر باستخدام المنظار ثنائي العينية أو تلسكوب صغير.
مترو-الانفاق

حقيقة تغريم مشغلي القرآن بالمترو 500 جنيه في رمضان

علق أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم الجمعة، على ما تم نشره في أحد المواقع الإلكترونية، بشأن تحصيل غرامة قيمتها 500 جنيه من مشغلي القرآن الكريم والأدعية الدينية بصوت مرتفع في مترو الأنفاق خلال شهر رمضان المبارك أو غيره، مؤكدا أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة. وأهاب متحدث المترو بوسائل الإعلام، تحري كامل الدقة فيما يُنشر لعدم تشويه مترو الأنفاق كمرفق حيوي ينقل ملايين المواطنين إلى مصالحهم يوميًا.
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