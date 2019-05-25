رياضة

التعليق الأول من بيراميدز بعد بيان الأهلي الناري

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
بيراميدز
بيراميدز
أكد أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، أن النادي الأهلي وافق أخيرًا على مواجهة فريقه في ثمن نهائي بطولة كأس مصر بعد أن تأكد غياب عبد الله السعيد نجم الفريق بسبب الإنذار الثالث الذي حصل عليه في لقاء النجوم الأخير بالدوري، وقال عفيفي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "الأهلي يطالب الآن بإقامة الجولة الأخيرة للدوري في نفس التوقيت ويوافق على مواجهة بيراميدز التي رفض أكثر من مرة خوضها في كأس مصر في ظل إيقاف عبد الله السعيد بجانب السوري عمرو ميداني".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم بيراميدز: "الجميع يعلم أن بطولة الدوري ستنتهي بعد كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل ولكن البعض أبدى شعوره بالمفاجأة بعد تعادل الأهلي مع الإسماعيلي بالدوري". وأشار عفيفي إلى أنه وفقا لبيان الأهلي فإن اتحاد الكرة سيؤجل لقاء بيراميدز وحرس الحدود بالجولة
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نهضة-بركان

الزمالك ضد نهضة بركان.. الفريق المغربي يتلقى صدمة

تأكد بشكل رسمي اليوم السبت، غياب لاعب نادي نهضة بركان عبد الصمد المباركي عن موقعه فريقه ضد نادي الزمالك، والمقرر لها غدًا الأحد لحساب إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكان المباركي قد توجه مع البعثة إلى القاهرة لكنه لم ينجح في المشاركة بالتدريبات بسبب معاناته من إصابة قوية ليصبح بصفة رسمية خارج حسابات منير الجعواني المدير الفني للفريق المغربي، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة للفريق، خاصة بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها للاعب.
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تفاصيل الاجتماع الفني لموقعة الزمالك ضد نهضة بركان

يرتدى فريق الزمالك زيه التقليدى القميص الأبيض والشورت الأبيض والجورب الأبيض في مباراته المقرر إقامتها غدًا أمام نهضة بركان، حيث يحضر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامتها غدا في العاشرة مساء كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض وأحمد زاهر المدير الإداري. وينطلق المؤتمر الفنى عصر اليوم بمقر إقامة الزمالك بأحد فنادق الإسكندرية على أن يعقد السويسرى جروس مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب، حيث سيرتدى فريق نهضة بركان زيه البرتقالى المعتاد.
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«التحرير» داخل مقر تسليم تذاكر بطولة الأمم الإفريقية

قامت اللجنة المسؤولة عن مركز تسليم الـ«FAN ID» وتذاكر مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، بفتح أبوابها أمام المواطنين والمشجعين الراغبين في حضور مباريات البطولة التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وهي الفترة الأولى ثم ستعود فتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف مساء، وحتى الواحدة صباحًا خلال شهر رمضان، وذلك بعد تحديد عدد من المنافذ لتسليم التذاكر وتصريح الدخول في عدة أماكن على مستوى الجمهورية.
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الأهلي يحرم بيراميدز من المنافسة على الدوري

فقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، خلال الموسم الجاري، بعدما حقق الأهلي الفوز على إنبي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني ونفس فارق النقاط عن بيراميدز الثالث، في المقابل تجمد رصيد الفريق البترولي عند 36 نقطة وظل في المركز التاسع بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط.
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دياز: نحتاج للدعم والوقت لاقتناص الألقاب من القطبين

أوضح رامون دياز، مدرب بيراميدز، أن الفريق جديد ويحتاج لبعض الوقت لاقتناص الألقاب من أنياب الأهلي والزمالك. وأشار دياز إلى أن الدوري المصري قوي ومليء بالتنافسية، موضحًا أنه سيعقد جلسة مع الإدارة لبحث تدعيم الفريق بعدة صفقات جديدة، خاصة أن الفريق ما زال يحتاج للدعم، مضيفًا أن هناك لاعبين مميزين في الدوريات الخليجية يرغب في ضمهم، لكن العامل المالي سيلعب دوره بلا شك، وعن افتقاد الفريق للدوافع بعد تقلص فرص التتويج بالدوري، قال: "ربما حدث ذلك، لكنه ليس عذرًا، ويجب أن يتسم الفريق بالاحترافية، نحن نلعب دفاعًا عن نادٍ قوي، وإدارة لم تبخل بشيء".
الاهلي-وسموحة (11)

الأهلي يخطف فوزًا قاتلًا من سموحة ويواصل تصدر الدوري

خطف فريق الأهلي فوزًا ثمينًا من نظيره سموحة، بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 70 نقطة، في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق خمس نقاط عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني، في المقابل واصل الفريق السكندري معاناته في صراع البقاء، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، في المركز الثالث عشر، بفارق نقطة عن بتروجيت والداخلية، أقرب فرق الهبوط.
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إنبي يهزم الاتحاد ويقترب من البقاء مع الكبار

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، فوزًا ثمينًا من نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، جاء عن طريق علي فوزي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد حرس الحدود "المكس"، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي الذي يقوده علي ماهر، رصيده إلى 36 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة المحلية، ويقترب بشدة من ضمان البقاء ضمن الكبار، في المقابل تجمد رصيد زعيم الثغر عند 36 أيضًا في المركز العاشر.
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