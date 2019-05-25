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«جوجل» الخاسر الأكبر من وقف أندرويد على هواتف هواوي

بعد قرار حظر جوجل جميع خدماتها عن هواوي، تواجه الشركتان العديد من الخسائر المادية الضخمة، لذا يتمنى كل منهما انتشال نفسه من تلك الخسارة بأقصى سرعة ممكنة
تحرير:مي فؤاد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
جوجل
جوجل
ربما يكلف قرار شركة جوجل حول حظر جميع خدماتها عن الشركة الصينية هواوي، ما يقرب من 425 مليون دولار من العائدات السنوية المفقودة. جاء ذلك التقدير من شركة أبحاث الأسهم Nomura Instinet، التي نشرت هذه الأرقام استجابة للتقارير، حول عدم ترخيص جوجل نظام أندرويد لهواتف الشركة الصينية. لم يعد لجوجل الكثير من الخيارات في هذا الشأن، وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العملاق الصيني هواوي، ضمن القائمة السوداء هذا الشهر، ما يجعل من المستحيل تقريبًا على الشركات الأمريكية، التعامل مع شركة الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات الصينية، مرة أخرى.
وعليه؛ لن تتمكن جميع أجهزة هواوي الجديدة في الأسواق حول العالم بعد الآن من تشغيل إصدار أندرويد الذي يأتي مع أحدث تحديثات الأمان، أو الوصول إلى خدمات جوجل المتطورة مثل Assistant، أو تنزيل التطبيقات من متجر جوجل بلاي. إن انفصال شركة هواوي عن متجر جوجل بلاي، حيث تأخذ جوجل عادةً 30% من كل معاملة مادية،
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موبايلات هواوي أونور

أشهر التطبيقات المهددة بالتوقف بعد مشكلة هواوي

على خلفية الأزمة التي دارت رحاها في الأيام الأخيرة بين شركة هواوي الصينية وجوجل الأمريكية، هناك مستخدمون كثر بالملايين لهواتف هواوي، فإذا كنت تستخدم حاليًا هاتف هواوي، فسوف تظل قادرا على تحديث تطبيقاتك، لكن لن يصلك تحديثات أمنية حول نظام التشغيل، ولن تتمكن من استخدام متصفح جوجل كروم يوتيوب وخرائط جوجل بالإضافة إلى «جيميل». وبالطبع أغلب المستخدمين يعتمدون على تطبيقات جوجل الأساسية فليس هناك بدائل يمكن تعويضها، خصوصا أن العلاقة بين الولايات المتحدة والشركة مضطربة وليس هناك أي بشائر بالتفاوض معا حتى الآن.
هواوى (1)

3 أسلحة من هواوي الصينية للرد على جوجل الأمريكية

على خلفية الأزمات الكبيرة الواقعة بين الصين وأمريكا، يبدو أن التحديات التي تواجهها شركة هواوي ثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية بالعالم خلال الفترة القليلة الماضية على وشك الزوال نهائياً، فالعملاق الصيني أخذ يرتب لمثل هذه التحديات منذ سنوات طويلة لم نكن نعلم بها شيئا، وسوف نستعرض لكم في السطور القادمة أنظمة التسلح التي تستخدمها هواوي في مواجهة مثل تلك الأزمات والتحديات العالمية التي يمر بها أي كيان تكنولوجي هدفه الوصول للريادة العالمية في مجال تقنية الأجهزة الذكية.
هواوي-Mate-20X

«هونجمنج» نظام هواوي الجديد لمواجهة سيطرة جوجل

«هونجمنج» هو الاسم الكودي للنظام الجديد الذي تطوره شركة هواوي العملاق الصيني لصناعة الهواتف الذكية منذ عام 2012، والآن تم الكشف عن الاسم الذي ظل في طي الكتمان لمدة 7 سنوات تقريبًا تحت التطوير، وكأن هواوي تحضر لهذا اليوم الذي أعلنت فيه شركة جوجل عن وقف نظام تشغيلها على هواتف هواوي القادمة، ولكن في ظل فشل تجارب مختلفة لأنظمة تشغيل مثل مايكروسوفت العملاقة، وتايزن الخاص بشركة سامسونج، يبقى السؤال إلى أي مكان يمكن لشركة هواوي الذهاب بنظام تشغيلها الجديد؟ وهل تنجح في نظام تشغيلها كما حققت نجاحا على مدار 10 سنوات في عالم الهواتف الذكية؟
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