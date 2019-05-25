رياضة

ديبالا يؤكد رغبته في البقاء مع يوفنتوس

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
باولو ديبالا
باولو ديبالا
أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا رغبته في الاستمرار في صفوف يوفنتوس الموسم المقبل، وذلك على الرغم من تقلص عدد دقائق مشاركته في المباريات الموسم المنقضي بعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد الصيف الماضي، لتنتشر العديد من التقارير في الآونة الأخيرة التي تفيد رغبة النجم الأرجنتيني في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن يوفنتوس وهي التقارير التي أكدها شقيقه، قبل أن يخرج ديبالا لينفي كل تلك التقارير، ويؤكد استمراره في صفوف السيدة العجوز الموسم المقبل، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وقال ديبالا في هذا الشأن: "سأتحدث فقط عن يوفنتوس، أنا أكن الكثير من الاحترام لقميص هذا الفريق ولجماهيره، لن أتحدث عن أي أندية أخرى، فذلك سيكون قلة احترام ليوفنتوس". وبالنسبة للشكوك التي أحاطت بمستقبله مع الفريق بسبب تعليقات شقيقه، علق النجم الأرجنتيني: "تحدث شقيقي بالنيابة عني، ولكني سبق أن تحدثت مع
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نهضة-بركان

الزمالك ضد نهضة بركان.. الفريق المغربي يتلقى صدمة

تأكد بشكل رسمي اليوم السبت، غياب لاعب نادي نهضة بركان عبد الصمد المباركي عن موقعه فريقه ضد نادي الزمالك، والمقرر لها غدًا الأحد لحساب إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكان المباركي قد توجه مع البعثة إلى القاهرة لكنه لم ينجح في المشاركة بالتدريبات بسبب معاناته من إصابة قوية ليصبح بصفة رسمية خارج حسابات منير الجعواني المدير الفني للفريق المغربي، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة للفريق، خاصة بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها للاعب.
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تفاصيل الاجتماع الفني لموقعة الزمالك ضد نهضة بركان

يرتدى فريق الزمالك زيه التقليدى القميص الأبيض والشورت الأبيض والجورب الأبيض في مباراته المقرر إقامتها غدًا أمام نهضة بركان، حيث يحضر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامتها غدا في العاشرة مساء كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض وأحمد زاهر المدير الإداري. وينطلق المؤتمر الفنى عصر اليوم بمقر إقامة الزمالك بأحد فنادق الإسكندرية على أن يعقد السويسرى جروس مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب، حيث سيرتدى فريق نهضة بركان زيه البرتقالى المعتاد.
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«التحرير» داخل مقر تسليم تذاكر بطولة الأمم الإفريقية

قامت اللجنة المسؤولة عن مركز تسليم الـ«FAN ID» وتذاكر مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، بفتح أبوابها أمام المواطنين والمشجعين الراغبين في حضور مباريات البطولة التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وهي الفترة الأولى ثم ستعود فتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف مساء، وحتى الواحدة صباحًا خلال شهر رمضان، وذلك بعد تحديد عدد من المنافذ لتسليم التذاكر وتصريح الدخول في عدة أماكن على مستوى الجمهورية.
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ماسيمليانو أليجري يكشف أسباب رحيله عن يوفنتوس

قال المدرب ماسيمليانو أليجري إن إدارة يوفنتوس هي التي قررت رحيله عن الفريق، بعد 5 سنوات توج خلالها بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، وقال أليجري: "أرحل عن مجموعة انتصارية قادرة على تكرار نجاحها في إيطاليا، وعلى أن تحظى بحملة جيدة في دوري الأبطال. لسوء الحظ، بعض المواقف حرمتنا من الذهاب بعيدًا في دوري الأبطال هذا الموسم، تحدثنا وناقشنا الأفكار في ما يخص الأفضل لمستقبل يوفنتوس، وقررت الإدارة أن الأفضل هو عدم وجودي، الموسم المقبل".
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رونالدو لاعب الموسم في الدوري الإيطالي

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي هذا الموسم 2018- 2019، وذلك في أول مواسمه مع اليوفي، الذي انتقل إليه الصيف الماضي قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني. ونجح النجم البرتغالي في تقديم عروض طيبة في الكالتشيو من خلال تسجيل 22 هدفًا وصناعة 11 هدفًا تحت قيادة المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، الذي قررت إدارة اليوفي رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تتويجه مع الفريق بـ5 ألقاب في الدوري الإيطالي و4 ألقاب في كأس إيطاليا، إلى جانب وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، موسمي 2014- 2015 و2016- 2017.
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صراع دوري الأبطال يشعل مباريات الكالتشيو اليوم

تتواصل اليوم مباريات الجولة رقم 37 من الدوري الإيطالي، من خلال العديد من المباريات البارزة التي ستحدد نتائجها إلى حد كبير ملامح الفريق الذي سيتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويستقبل يوفنتوس بطل المسابقة برصيد 89 نقطة، نظيره أتلانتا الرابع برصيد 65 نقطة على ملعب أليانز ستاديوم في تمام الساعة 8:30 مساءً، بينما يستقبل نابولي الوصيف برصيد 76 نقطة، نظيره إنتر الثالث برصيد 66 نقطة على ملعب سان باولو في تمام الساعة 8:30 مساءً أيضا، أما ميلان السادس برصيد 62 نقطة فيستقبل فروسينوني على ملعب سان سيرو في تمام الساعة 6:00 مساءً.
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رسميا.. أليجري يرحل عن يوفنتوس نهاية الموسم

أكد نادي يوفنتوس رحيل مدربه ماسيمليانو أليجري عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري، على أن يلتقي مدرب السيدة العجوز مع رئيس النادي أندريا أجنيلي في مؤتمر صحفي سيعقد غدًا السبت، قبل مباراة اليوفي الأخيرة في الدوري الإيطالي على ملعب أليانز ستاديوم أمام أتلانتا، ويأتي ذلك القرار من إدارة يوفنتوس على الرغم من تبقّي عام في عقد أليجري مع الفريق، ونجاحه في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم بفارق 13 نقطة عن أقرب الملاحقين حتى الآن قبل جولتين من النهاية.
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