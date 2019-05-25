ديبالا يؤكد رغبته في البقاء مع يوفنتوس

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

باولو ديبالا

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا رغبته في الاستمرار في صفوف يوفنتوس الموسم المقبل، وذلك على الرغم من تقلص عدد دقائق مشاركته في المباريات الموسم المنقضي بعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد الصيف الماضي، لتنتشر العديد من التقارير في الآونة الأخيرة التي تفيد رغبة النجم الأرجنتيني في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن يوفنتوس وهي التقارير التي أكدها شقيقه، قبل أن يخرج ديبالا لينفي كل تلك التقارير، ويؤكد استمراره في صفوف السيدة العجوز الموسم المقبل، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال ديبالا في هذا الشأن: "سأتحدث فقط عن يوفنتوس، أنا أكن الكثير من الاحترام لقميص هذا الفريق ولجماهيره، لن أتحدث عن أي أندية أخرى، فذلك سيكون قلة احترام ليوفنتوس". وبالنسبة للشكوك التي أحاطت بمستقبله مع الفريق بسبب تعليقات شقيقه، علق النجم الأرجنتيني: "تحدث شقيقي بالنيابة عني، ولكني سبق أن تحدثت مع

وقال ديبالا في هذا الشأن: "سأتحدث فقط عن يوفنتوس، أنا أكن الكثير من الاحترام لقميص هذا الفريق ولجماهيره، لن أتحدث عن أي أندية أخرى، فذلك سيكون قلة احترام ليوفنتوس".



وبالنسبة للشكوك التي أحاطت بمستقبله مع الفريق بسبب تعليقات شقيقه، علق النجم الأرجنتيني: "تحدث شقيقي بالنيابة عني، ولكني سبق أن تحدثت مع المدير الرياضي فابيو باراتيتشي، وهو يعرف جيدًا فيما أفكر وفي ماذا أرغب في فعله الموسم المقبل، أنا أرغب في البقاء مع يوفنتوس".



وتابع ديبالا: "الأمر لا يتوقف علي وحدي، فيجب على النادي اتخاذ قراره الخاص، وأن يتخذ ذلك القرار مع المدرب الجديد، وبدوري، رغبتي هي الاستمرار مع الفريق".