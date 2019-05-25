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الصحف البريطانية تشمت في دموع تيريزا ماي

تناولت الصحف البريطانية أمر استقالة رئيسة الحكومة تيريزا ماي بحالة من الرضا، متهمين إياها بإفشال نفسها وارتكاب أخطاء سياسية جسيمة بالتفاوض حول خروج البريكست
تحرير:محمود نبيل ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
تيريزا ماي تبكي
تيريزا ماي تبكي
على الرغم من أن قرارها بالاستقالة من منصبها كان مفاجئا لبعض الأوساط السياسية في بلادها، فإن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي كانت قد مهدت للرأي العام، سواء داخل المملكة المتحدة أو عالميا، رغبتها في الهروب من ضغوط ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست". واختلفت قراءة وسائل الإعلام البريطانية للمشهد بعد إعلان تيريزا ماي المفاجئ، فالبعض تحدث عن مزيد من الارتباك السياسي الذي قد تعيشه البلاد بعد رحيلها، في حين رأى آخرون أن استقالة ماي قد تُحدث انفراجة في أزمة البريكست.
تأخرت كثيرًا رأت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية أن استقالة تيريزا ماي تأخرت كثيرًا، خاصة في ظل حالات الفشل المتتالية، سواء في التوصل مع الاتحاد الأوروبي إلى صيغة جيدة لاتفاق الخروج، أو حتى إقناع أعضاء مجلس العموم بوجهة نظرها. تيريزا ماي تواجه بروكسل بثقة «البقاء في قيادة الحزب» وأشارت الصحيفة
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أندريه-بابيش

التشيك: لا أحد في أوروبا يريد نقل سفارته للقدس

جدد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، رفض بلاده نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس التزاما بالقرارات الأممية على الرغم من قوة ومتانة العلاقات مع إسرائيل. وقال في لقاء مع موقع "أوراق برلمانية" التشيكي، اليوم السبت، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "جمهورية التشيك لن تبادر إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، فحكومتنا تلتزم بموقف الاتحاد الأوروبي، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، مشددا على أن "لا أحد في أوروبا يريد حاليا نقل سفارته، وجمهورية التشيك لن تكون البادئة".
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هل تقود سيدة المفوضية أو المجلس الأوروبي؟

تترقب أوروبا نتائج انتخابات برلمانها المنعقدة حاليًا، والتي تنتهي بشكل كامل غدًا الأحد، لتبدأ صراعًا من نوع جديد على المناصب العليا داخل أروقة بروكسل، والتي تراها العديد من البلدان والقوى في الاتحاد الأوروبي من الانتصارات السياسية اللازمة. ولا شك أن التوجهات الليبرالية وتوسيع نطاق مشاركة المرأة من الأمور التي تراهن عليها أوروبا بشكل رئيسي، وهو ما جعل بعضهن يعتلي مناصب ضخمة سواء محليًا مثل أنجيلا ميركل وتيريزا ماي أو حتى عالميًا مثل كرستين لاجارد.
بارجة-امريكية

واشنطن تعزز وجودها عسكريا.. وطهران تهدد بأسلحة سرية

في ظل التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفي وقت تشهد العلاقات بينهما تصعيدًا منذ مطلع الشهر الحالي، تستمر التهديدات المتبادلة بين البلدين، ويسعى كل طرف إلى إثبات أنه الأقوى من خلال الاستعداد لما هو قادم واندلاع حرب التصريحات بين الجانبين. وفي إطار هذه الاستعدادات أعلنت واشنطن أمس عن نشر 1500 من قواتها بالشرق الأوسط في خطوة وصفتها بأنها مسعى لتعزيز الدفاعات في مواجهة إيران، وذلك بعدما اتهمت الحرس الثوري الإيراني بأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن الهجوم على ناقلات هذا الشهر.
تيريزا-ماي

ضحية البريكست.. 6 محطات تلخص رحلة ماي بحكم بريطانيا

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس الجمعة، استقالتها من منصبها، لكنها ستبقى في مهامها حتى 7 يونيو، في خطوة تمثل تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت "ماي" في تصريحات: "أصبح من الواضح لي الآن أن مصلحة البلاد تقتضي وجود رئيس وزراء جديد ليقود هذه الجهود. لذا أعلن اليوم أنني سأستقيل من زعامة حزب المحافظين يوم الجمعة السابع من يونيو".
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تيريزا-ماي

ضحية البريكست.. 6 محطات تلخص رحلة ماي بحكم بريطانيا

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس الجمعة، استقالتها من منصبها، لكنها ستبقى في مهامها حتى 7 يونيو، في خطوة تمثل تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت "ماي" في تصريحات: "أصبح من الواضح لي الآن أن مصلحة البلاد تقتضي وجود رئيس وزراء جديد ليقود هذه الجهود. لذا أعلن اليوم أنني سأستقيل من زعامة حزب المحافظين يوم الجمعة السابع من يونيو".
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: «بريكست» يطيح بـ«تيريزا ماي»

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين الحاكم، كما تناولت تطورات الصراع بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. وتحت عنوان "بريكست يطيح برئيسة الوزراء ماي ويُدخل بريطانيا في المجهول"، ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أعلنت، أمس الجمعة، استقالتها وهي تحاول أن تحبس دموعها، مقرة بفشلها في إقناع النواب بتأييد اتفاق الخروج "بريكست"، الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي.
تيريزا-ماي-تبكى

مزيد من الفوضى.. ماذا بعد استقالة تيريزا ماي؟

"لقد فعلت كل ما بوسعي" كلمات قالتها تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، بكل أسى في خطابها الذي ألقته، اليوم الجمعة، من أمام مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت بالعاصمة لندن، وأعلنت فيه استقالتها من منصبها بشكل رسمي في السابع من شهر يونيو المقبل، بعد فشلها في إدارة ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، لتنهي 3 سنوات من الهزائم المستمرة في المنصب الذي تولته في الثالث عشر من شهر يوليو عام 2016، بعد أن صوّت البريطانيون لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تيريزا-ماي (2)

لماذا استقالت تيريزا ماي من منصبها؟

لم يكن إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي استقالتها من منصبها بالأمر المفاجئ لمتابعي الأوساط السياسية في المملكة المتحدة أو العالم، لا سيما أن مستويات الضغوط التي تعرضت لها ماي كانت تنذر بإمكانية اتخاذ مثل هذا القرار. القرار الذي كانت قد طرحته تيريزا ماي منذ عدة أشهر، كان له العديد من الشواهد التي مهدت المشهد السياسي لإمكانية استقالة تيريزا ماي عن منصبها، بعدما وصل ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "البريكست" إلى طريق مسدود لكل الأطراف المعنية به.
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