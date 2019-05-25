الصحف البريطانية تشمت في دموع تيريزا ماي

تناولت الصحف البريطانية أمر استقالة رئيسة الحكومة تيريزا ماي بحالة من الرضا، متهمين إياها بإفشال نفسها وارتكاب أخطاء سياسية جسيمة بالتفاوض حول خروج البريكست

تحرير:محمود نبيل ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

على الرغم من أن قرارها بالاستقالة من منصبها كان مفاجئا لبعض الأوساط السياسية في بلادها، فإن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي كانت قد مهدت للرأي العام، سواء داخل المملكة المتحدة أو عالميا، رغبتها في الهروب من ضغوط ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست". واختلفت قراءة وسائل الإعلام البريطانية للمشهد بعد إعلان تيريزا ماي المفاجئ، فالبعض تحدث عن مزيد من الارتباك السياسي الذي قد تعيشه البلاد بعد رحيلها، في حين رأى آخرون أن استقالة ماي قد تُحدث انفراجة في أزمة البريكست.

تأخرت كثيرًا رأت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية أن استقالة تيريزا ماي تأخرت كثيرًا، خاصة في ظل حالات الفشل المتتالية، سواء في التوصل مع الاتحاد الأوروبي إلى صيغة جيدة لاتفاق الخروج، أو حتى إقناع أعضاء مجلس العموم بوجهة نظرها. تيريزا ماي تواجه بروكسل بثقة «البقاء في قيادة الحزب» وأشارت الصحيفة

تأخرت كثيرًا

رأت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية أن استقالة تيريزا ماي تأخرت كثيرًا، خاصة في ظل حالات الفشل المتتالية، سواء في التوصل مع الاتحاد الأوروبي إلى صيغة جيدة لاتفاق الخروج، أو حتى إقناع أعضاء مجلس العموم بوجهة نظرها.

تيريزا ماي تواجه بروكسل بثقة «البقاء في قيادة الحزب»

وأشارت الصحيفة التي دعت بشكل علني إلى استقالة ماي من منصبها قبل اتخاذها ذلك القرار، إلى أن رئيسة الحكومة البريطانية لم تكن صاحبة قائمة طويلة من الإنجازات على المستوى السياسي.

كسرها البريكست

من جانبها، قالت صحيفة الجارديان البريطانية التي لم تكن أيضًا مؤيدة لخطوات تيريزا ماي في ملف البريكست، إن مفاوضات الخروج مع الاتحاد الأوروبي كسرت رئيسة الحكومة، مشيرة إلى أن ضغوط هذا الملف كانت أكبر من طاقتها للتحمل.

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وتحدثت الصحيفة عن تركة تيريزا ماي، التي وصفتها بأنها مجموعة من المشكلات غير القابلة للحل أو التعاطي معها، مؤكدة أن المسؤول عنها في المستقبل قد يتحمل أعباء الفشل السياسي لرئيسة الحكومة التي سبقته في إخراج بريطانيا من منطقة اليورو.

فشل ذاتي

وعبرت صحيفة التايمز عن رؤيتها، قائلة إن "فشل ماي كان ذاتيا، وخليفتها سيحتاج إلى أن يكون واقعيا في ما يمكن تحقيقه".

وقالت الصحيفة: "لا أحد بحاجة إلى الشعور بالتعاطف الشديد مع تيريزا ماي، لقد انتهت مسيرتها بفشل مهين، لكن هذا كان خطأها إلى حد كبير".

وتابعت: "يجب على حزب المحافظين استخدام هذه الانتخابات للتفكير بشكل واقعي في ما يمكن التفاوض عليه مع الاتحاد الأوروبي، وأن يكونوا صادقين بشأن الضرر الذي قد يُلحقه أي اتفاق بالاقتصاد، بالإضافة إلى مخاطر الدعوة لاستفتاء ثان".

دموع العار

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن تيريزا ماي ارتكبت أخطاء جسيمة، لكنها كانت تتصرف دائمًا بحسن نية، وهو الرأي السائد لمن حولها في سياستها.

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وأشارت إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان في المتناول، لكن الطبقة السياسية رفضته، حيث وضعت المصلحة الشخصية والغرور فوق الشأن الوطني.

النيات لا تكفي

ورأت صحيفة "ديلي ميرور" أن تيريزا ماي جاءت إلى المكتب "بنيات طيبة"، لكن "الكلمات لم تقابلها أفعال".

وقالت الصحيفة: "إنها تترك إرثا محليا كئيبا لأكثر من أربعة ملايين طفل يعيشون في فقر، وهو رقم قياسي من الأشخاص الذين يستخدمون البنوك الغذائية والخدمات العامة المتهالكة".

تعاطف نادر

وعلى عكس النهج الذي ساد الساعات القليلة الماضية في تناول وسائل الإعلام البريطانية لاستقالة ماي، رأت صحيفة "ذا صن" أن عدم التأثر بدموع رئيسة الحكومة قد يحتاج إلى "قلب من حجر".

وأوضحت أن الجميع كان يدرك حجم الضغوط السياسية التي تحملتها تيريزا ماي على مدى ثلاث سنوات لمناقشة ملف البريكست، الذي كانت فيه ضحية التعامل السياسي مع مجلس العموم وخصوم سياسيين داخل الحكومة والاتحاد الأوروبي.

غير محظوظة

ورأت صحيفة "ذا سكوتش صن" أن رئيسة الحكومة البريطانية لم تكن تتمتع بالحظ الكافي لتخرج منتصرة من ملف البريكست، الذي أشارت إلى أنه كان سيمثل أعباء غير متحملة لأي سياسي في موقعها.

وتوقعت الصحيفة أن يكون هناك مزيد من العمل السياسي لمواجهة الأزمات الخاصة بهذا الملف خلال الأشهر القليلة المقبلة.