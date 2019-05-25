الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بجزع في الأنكل

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

أحمد الشيخ

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، إن أحمد الشيخ صانع ألعاب القلعة الحمراء، يعاني من الإصابة بجزع في أنكل القدم، وكان الشيخ قد غادر مران الفريق الجماعي مساء أمس الجمعة متأثرًا بإصابته في الأنكل حيث خضع للفحص الطبي عقب مغادرته ملعب التتش بالجزيرة، وأوضح الجهاز الفني أن اللاعب صاحب الـ26 عامًأ، أجرى أشعة أثبتت إصابته بجزع في أنكل القدم على أن يخضع أحمد الشيخ لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام القادمة للتعافي من الإصابة.

كما قال الجهاز الفني إن علي لطفي حارس مرمي الفريق تعافى من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة، وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب شارك بقوة في تدريبات حراس المرمى وبات لائقًا من الناحية الطبية للمشاركة في التدريبات والمباريات بعد تخلصه من آلام الركبة. يذكر أن علي لطفي حصل على حقنة في ركبته للتعافي من خشونة

كما قال الجهاز الفني إن علي لطفي حارس مرمي الفريق تعافى من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة، وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب شارك بقوة في تدريبات حراس المرمى وبات لائقًا من الناحية الطبية للمشاركة في التدريبات والمباريات بعد تخلصه من آلام الركبة.



يذكر أن علي لطفي حصل على حقنة في ركبته للتعافي من خشونة الركبة وذلك بالتوازي مع البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له اللاعب قبل عودته للتدريبات الجماعية أمس الجمعة ومشاركته فيها بشكل جيد.



وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الجمعة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الأول الخميس عقب مواجهة الإسماعيلي في الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

