رياضة

الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بجزع في الأنكل

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، إن أحمد الشيخ صانع ألعاب القلعة الحمراء، يعاني من الإصابة بجزع في أنكل القدم، وكان الشيخ قد غادر مران الفريق الجماعي مساء أمس الجمعة متأثرًا بإصابته في الأنكل حيث خضع للفحص الطبي عقب مغادرته ملعب التتش بالجزيرة، وأوضح الجهاز الفني أن اللاعب صاحب الـ26 عامًأ، أجرى أشعة أثبتت إصابته بجزع في أنكل القدم على أن يخضع أحمد الشيخ لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام القادمة للتعافي من الإصابة.
كما قال الجهاز الفني إن علي لطفي حارس مرمي الفريق تعافى من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة، وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب شارك بقوة في تدريبات حراس المرمى وبات لائقًا من الناحية الطبية للمشاركة في التدريبات والمباريات بعد تخلصه من آلام الركبة. يذكر أن علي لطفي حصل على حقنة في ركبته للتعافي من خشونة
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نهضة-بركان

الزمالك ضد نهضة بركان.. الفريق المغربي يتلقى صدمة

تأكد بشكل رسمي اليوم السبت، غياب لاعب نادي نهضة بركان عبد الصمد المباركي عن موقعه فريقه ضد نادي الزمالك، والمقرر لها غدًا الأحد لحساب إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكان المباركي قد توجه مع البعثة إلى القاهرة لكنه لم ينجح في المشاركة بالتدريبات بسبب معاناته من إصابة قوية ليصبح بصفة رسمية خارج حسابات منير الجعواني المدير الفني للفريق المغربي، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة للفريق، خاصة بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها للاعب.
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تفاصيل الاجتماع الفني لموقعة الزمالك ضد نهضة بركان

يرتدى فريق الزمالك زيه التقليدى القميص الأبيض والشورت الأبيض والجورب الأبيض في مباراته المقرر إقامتها غدًا أمام نهضة بركان، حيث يحضر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامتها غدا في العاشرة مساء كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض وأحمد زاهر المدير الإداري. وينطلق المؤتمر الفنى عصر اليوم بمقر إقامة الزمالك بأحد فنادق الإسكندرية على أن يعقد السويسرى جروس مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب، حيث سيرتدى فريق نهضة بركان زيه البرتقالى المعتاد.
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«التحرير» داخل مقر تسليم تذاكر بطولة الأمم الإفريقية

قامت اللجنة المسؤولة عن مركز تسليم الـ«FAN ID» وتذاكر مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، بفتح أبوابها أمام المواطنين والمشجعين الراغبين في حضور مباريات البطولة التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وهي الفترة الأولى ثم ستعود فتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف مساء، وحتى الواحدة صباحًا خلال شهر رمضان، وذلك بعد تحديد عدد من المنافذ لتسليم التذاكر وتصريح الدخول في عدة أماكن على مستوى الجمهورية.
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الأهلي يفقد نجمه أمام المقاولون العرب

تلقى النادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، ضربة موجعة قبل لقاء المقاولون العرب المقبل بالدوري الممتاز، بعد تأكد غياب المدافع ياسر إبراهيم، بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات، وحصل ياسر إبراهيم على الإنذار الثالث أمام الإسماعيلي، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب بداعي الإيقاف، حيث من المقرر أن يواجه المارد الأحمر المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019.
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الأهلي: المرحلة المقبلة تحتاج لـ«قلب من حديد»

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية الفوز الذي حققه الفريق على إنبي، أمس الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ30 للدوري، مشيرا إلى أن الأهلي يسعى بكل قوة لحسم لقب البطولة ويهمه تحقيق الفوز في جميع مبارياته. وقال عبد الحفيظ في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "الفوز على إنبي مهم جدا، وهذه المرحلة تتطلب الكثير من التركيز، ومن الطبيعي أن نكون قلقين من ضياع الفوز في كل مباراة لأننا في توقيت صعب من عمر الموسم، ورأينا جميعا مانشستر سيتي بكل قوته يعانى كثيرا حتى يفوز بالدوري الإنجليزي".
عبد الناصر محمد - إنبي - علي ماهر

علي ماهر لا يعرف طعم الفوز على الأهلي في الدوري

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء النادي الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي أمام نظيره إنبي بقيادة علي ماهر، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، والتي سيقودها تحكيميا وفقا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم محمد عادل، وسيعاونه الثنائي تحسين أبو السادات وعمر فتحي، بينما سيكون مصطفى عثمان حكمًا رابعًا، وسيكون كل من محمد سلامة ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.
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مارتن لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريق سموحة، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ32 لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي مواجهة الليلة مُحتلاً صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 67 نقطة، لعب 29 مباراة حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مثلهما، بينما يحتل سموحة المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، حيث لعب 31 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وخسر 14، وتعادل في عشر مواجهات.
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