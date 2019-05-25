حريق يلتهم مركزا لتجارة الدواجن بالعاشر من رمضان

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

حريق محل دواجن

نشب حريق هائل بأحد مراكز تجارة وتوزيع الدواجن المُجمدة بمدينة العاشر من رمضان، حيث التهمت النيران محتويات المركز بالكامل، بما فيها مئات الدواجن الحية، حيث بلغت الخسائر نحو مائتي وخمسين ألف جنيه، قبل أن يتم السيطرة على النيران وإخمادها بواسطة سيارات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبد الحميد أبو فول، رئيس الحماية بالعاشر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء إيهاب لمعي، حكمدار جنوب الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بأحد المركز لتجارة الدواجن، بالمجاورة السادسة بدائرة قسم شرطة أول العاشر. وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبد الحميد