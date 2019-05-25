جريمة

حريق يلتهم مركزا لتجارة الدواجن بالعاشر من رمضان

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
حريق محل دواجن
حريق محل دواجن
نشب حريق هائل بأحد مراكز تجارة وتوزيع الدواجن المُجمدة بمدينة العاشر من رمضان، حيث التهمت النيران محتويات المركز بالكامل، بما فيها مئات الدواجن الحية، حيث بلغت الخسائر نحو مائتي وخمسين ألف جنيه، قبل أن يتم السيطرة على النيران وإخمادها بواسطة سيارات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبد الحميد أبو فول، رئيس الحماية بالعاشر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء إيهاب لمعي، حكمدار جنوب الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بأحد المركز لتجارة الدواجن، بالمجاورة السادسة بدائرة قسم شرطة أول العاشر. وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبد الحميد
اقرأ المزيد
انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

وفاة 5 من أسرة واحدة سقطت سيارتهم في ترعة بأسوان

شهدت قرية كلح الجبل التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا راح ضحيته 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهما شقيقان توأم وطفل عمره عام ونصف، على أثر سقوط سيارة بإحدى الترع الموازية للقرية. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، للإشراف على انتشال جثث الضحايا من الترعة، بمعاونة الأهالى ورجال الإنقاذ النهرى، كما تم الدفع بإمكانات الوحدة المحلية لمدينة إدفو لرفع السيارة التى سقطت فى الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
اختناق- من -الغاز

مصرع سيدة وإصابة نجليها بسبب «وجبة فاسدة» في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب نجلاها "التوأمان" بحالة تسمم فسفورى، اليوم السبت، على أثر تناولهم طعاما مرشوشا عليه مبيد حشرى بمركز حوش عيسى، في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بحوش عيسى، والمصابين إلى مركز السموم بالمستشفى العام بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة الحادث، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جثة (3)

كواليس في جريمة قتل عجوز بولاق الدكرور

سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 سنة، كانت تقضى احتياجاتها من معاش زوجها المتوفى، لم يشأ الله أن يرزقها بأولاد، وحتى الفتى الذى تبنته وزوجها كان يودها ويزورها، حتى انقطعت زياراته مع وفاة زوجها، كانت تقيم فى شقة بطابق أرضى، بمنطقة بولاق الدكرور، تفتح بابها دائمًا ليؤنسها صوت الجيران، وإلقائهم التحية عليها، وردها لهم من خالص عبارات الدعاء، لكنها مؤخرًا لم ترد على عدد منهم بما دفعهم إلى الدخول للاطمئنان عليها فوجدوها مقتولة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

تصادم مروّع بين 6 سيارات في الشرقية.. و16 مصابا

أصيب 16 شخصًا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات بطريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بينما جرى تحويل المصابين بواسطة عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفيي «التأمين الصحي» بالعاشر و«بلبيس» المركزي بمدينة بلبيس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
اقرأ المزيد من الأخبار
بسبب-الحرارة-انفجار-كابينة-مقطورة-بالعاشر-من-رمضان (1)

بسبب الحرارة.. انفجار كابينة مقطورة بالعاشر من رمضان

انفجرت كابينة سيارة نقل ثقيل بمقطورة، بطريق «بنها- العاشر من رمضان» بمحافظة الشرقية، بسبب ارتفاع في درجات الحرارة، وأخطرت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر من رمضان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية. تلقى اللواء إيهاب لمعي، حكمدار الجنوب بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في «كابينة» سيارة نقل ثقيل بمقطورة بالطريق الدائري الإقليمي «بنها- العاشر من رمضان» بالقرب من مدينة العاشر من رمضان.
حريق (2)

من أشعل حريق «المهندسين العرب» بالشرقية؟

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية، من السيطرة على الحريق الذي نشبَّ بمبنى مقر جمعية «المهندسين العرب» بناحية قرية «بساتين الإسماعيلية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، وسط تواجد عدد من القيادات الأمنية بالمديرية بمحيط الحريق، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وجار انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد الأسباب والخسائر.
حريق

7 سيارات إطفاء لإخماد حريق «المهندسين العرب» بالشرقية

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية، بسبع سيارات إطفاء إلى موقع الحريق الذي نشبَّ اليوم، بمبنى مقر جمعية «المهندسين العرب» بناحية قرية «بساتين الإسماعيلية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، للسيطرة على النيران وإخمادها، وسط تواجد عدد من القيادات الأمنية بالمديرية، فيما يشارك المواطنين رجال الإطفاء لإخماد الحريق، وأخطرت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حادث تصادم

بعد مصرع 4.. ضبط سائق أتوبيس حادث «السحور» بالشرقية

تحفظت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، بإشراف اللواء إيهاب لمعي، حكمدار الجنوب بمديرية أمن الشرقية، على سائق أتوبيس إحدى الشركات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان؛ على خلفية اتهامه بالتورط والمسئولية عن الحادث الذي وقع قبل عدة دقائق بين الأتوبيس وسيارة أخرى نقل ثقيل «لوري» بالقُرب من مدخل المدينة بطريق «بلبيس – العاشر من رمضان»، والذي راح ضحيته أربعة أشخاص وأصيب عشرين آخرين، بينهم السائق، ويُدعى «سعد.ح.ع» من مدينة أبو حماد، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org