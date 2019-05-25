رياضة

رقم 7 والعائلة يقربان جريزمان من العملاق الإنجليزي

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، اليوم السبت، عن أن نادي مانشستر يونايتد قدم إغراءً جديدا للفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي، ووفقا لإكسبريس، فإن العملاق الإنجليزي يغري جريزمان بالحصول على القميص رقم 7 الذي يفضّله المهاجم الفرنسي منذ أن كان في ريال سوسيداد، خصوصًا أن جريزمان صرح من قبل بأن سبب تفضيله رقم 7 يعود إلى حبه للإنجليزي ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد، الذي كان يرتدي نفس الرقم مع الشياطين الحمر.
التشيلي ألكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد، هو من يرتدي حاليا القميص رقم 7، لكن اللاعب مرشح بقوة لمغادرة "أولد ترافورد" في الميركاتو المقبل، كما أن البرتغالي كريستيانو رونالدو كان يرتدي رقم 7 رفقة مانشستر يونايتد، قبل أن ينتقل إلى صفوف ريال مدريد عام 2009.  وسبق أن أشارت تقارير بريطانية إلى
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نهضة-بركان

الزمالك ضد نهضة بركان.. الفريق المغربي يتلقى صدمة

تأكد بشكل رسمي اليوم السبت، غياب لاعب نادي نهضة بركان عبد الصمد المباركي عن موقعه فريقه ضد نادي الزمالك، والمقرر لها غدًا الأحد لحساب إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكان المباركي قد توجه مع البعثة إلى القاهرة لكنه لم ينجح في المشاركة بالتدريبات بسبب معاناته من إصابة قوية ليصبح بصفة رسمية خارج حسابات منير الجعواني المدير الفني للفريق المغربي، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة للفريق، خاصة بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها للاعب.
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تفاصيل الاجتماع الفني لموقعة الزمالك ضد نهضة بركان

يرتدى فريق الزمالك زيه التقليدى القميص الأبيض والشورت الأبيض والجورب الأبيض في مباراته المقرر إقامتها غدًا أمام نهضة بركان، حيث يحضر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر إقامتها غدا في العاشرة مساء كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض وأحمد زاهر المدير الإداري. وينطلق المؤتمر الفنى عصر اليوم بمقر إقامة الزمالك بأحد فنادق الإسكندرية على أن يعقد السويسرى جروس مؤتمرا صحفيا للحديث عن المباراة فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب، حيث سيرتدى فريق نهضة بركان زيه البرتقالى المعتاد.
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«التحرير» داخل مقر تسليم تذاكر بطولة الأمم الإفريقية

قامت اللجنة المسؤولة عن مركز تسليم الـ«FAN ID» وتذاكر مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، بفتح أبوابها أمام المواطنين والمشجعين الراغبين في حضور مباريات البطولة التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وهي الفترة الأولى ثم ستعود فتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف مساء، وحتى الواحدة صباحًا خلال شهر رمضان، وذلك بعد تحديد عدد من المنافذ لتسليم التذاكر وتصريح الدخول في عدة أماكن على مستوى الجمهورية.
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جريزمان‎

راكيتيتش يرحب بانضمام جريزمان إلى برشلونة

بعدما أعلن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن رحيله عن صفوف أتليتكو مدريد هذا الصيف، تشير تقارير الصحف الإسبانية إلى أن وجهته المقبلة ستكون الانضمام إلى برشلونة، وهي الخطوة التي يتطلع إليها نجم العملاق الكتالوني الكرواتي إيفان راكيتيتش، وذلك في الوقت الذي تبدو فيه غرف خلع الملابس لا ترحب بخطوة انتقال النجم الفرنسي إلى قلعة الكامب نو بسبب رفضه الانضمام إلى برشلونة الصيف الماضي، إلا أن راكيتيتش يبدو أنه له وجهة نظر تختلف عن زملائه في الفريق، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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تصريح غامض من «فالفيردي» عن انضمام جريزمان لبرشلونة

أكد الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، أنه يعتبر الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتليتكو مدريد، لاعبًا عظيمًا، وأنه صرح بذلك في أكثر من مناسبة سابقة، رافضًا الكشف عن تفاصيل جديدة في تعاقد ناديه مع اللاعب. وتؤكد العديد من التقارير الصحفية الإسبانية اقتراب جريزمان، من ارتداء قميص برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوضح فالفيردي، في تصريحاته لصحيفة: «ماركا» الإسبانية، اليوم السبت، أنه لا يعرف المركز الذي سيلعب فيه إذا انضم للفريق الكتالوني، ولا يحب الحديث عن مجرد افتراضات.
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5 تصريحات من سيميوني تمنح جماهير أتلتيكو الأمل

حاول المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني رفع معنويات جماهير أتلتيكو مدريد بخمسة تصريحات في المؤتمر الصحفي أمس الجمعة الخاص بمباراة ليفانتي في الدوري الإسباني اليوم، وذلك بعد أن أعلن نجم الفريق أنطوان جريزمان رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، لينضم إلى سلسلة من النجوم سيرحلون عن الروخيبلانكوس هذا الصيف، وعن ذلك قال سيميوني: "رحل عن الفريق من قبل فرناندو توريس ودييجو فورلان وسيرجيو أجويرو ودييجو كوستا، وحافظ أتلتيكو مدريد على قدرته الدائمة على التنافس".
جريزمان

رئيس برشلونة السابق يصدم أنطوان جريزمان

أعلن خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق، تحفظه على الصفقة المنتظرة للبارسا، بضم الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، حيث قال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية: "أعتقد أن معظم مشجعي برشلونة لا يريدونه (جريزمان)، بالإضافة إلى أن الأسعار التي يتم الحديث عنها مبالغ فيها، وهناك لاعبون آخرون لديهم إمكانات كبيرة يمكنهم القيام بما يمكن أن يفعله جريزمان في برشلونة، ورغم كل ذلك، لا أحب خلق علاقة عداوة معه، لأنه إذا حضر سأحبه وأشجعه مثل كل لاعبي برشلونة".
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