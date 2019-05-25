رقم 7 والعائلة يقربان جريزمان من العملاق الإنجليزي

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

أنطوان جريزمان

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، اليوم السبت، عن أن نادي مانشستر يونايتد قدم إغراءً جديدا للفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي، ووفقا لإكسبريس، فإن العملاق الإنجليزي يغري جريزمان بالحصول على القميص رقم 7 الذي يفضّله المهاجم الفرنسي منذ أن كان في ريال سوسيداد، خصوصًا أن جريزمان صرح من قبل بأن سبب تفضيله رقم 7 يعود إلى حبه للإنجليزي ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد، الذي كان يرتدي نفس الرقم مع الشياطين الحمر.

التشيلي ألكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد، هو من يرتدي حاليا القميص رقم 7، لكن اللاعب مرشح بقوة لمغادرة "أولد ترافورد" في الميركاتو المقبل، كما أن البرتغالي كريستيانو رونالدو كان يرتدي رقم 7 رفقة مانشستر يونايتد، قبل أن ينتقل إلى صفوف ريال مدريد عام 2009. وسبق أن أشارت تقارير بريطانية إلى

التشيلي ألكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد، هو من يرتدي حاليا القميص رقم 7، لكن اللاعب مرشح بقوة لمغادرة "أولد ترافورد" في الميركاتو المقبل، كما أن البرتغالي كريستيانو رونالدو كان يرتدي رقم 7 رفقة مانشستر يونايتد، قبل أن ينتقل إلى صفوف ريال مدريد عام 2009.



وسبق أن أشارت تقارير بريطانية إلى أن هناك اتصالات مستمرة بين جريزمان والشياطين الحمر، بسبب أن شقيق اللاعب أحد مشجعي مانشستر يونايتد، لافتة إلى أن الجانب العائلي قد يؤثر فى قرار المهاجم الفرنسي.



وكان جريزمان أبلغ إدارة أتلتيكو مدريد بقرار رحيله، ونشر النادي الإسباني فيديو داعيًا للاعب على الحساب الرسمي للروخيبلانكوس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

